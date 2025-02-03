https://ria.ru/20250203/zapad-1997014162.html
Группировка "Запад" улучшила тактическое положение
Группировка "Запад" улучшила тактическое положение - РИА Новости, 03.02.2025
Группировка "Запад" улучшила тактическое положение
Российская группировка "Запад" улучшила тактическое положение, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T12:10:00+03:00
2025-02-03T12:10:00+03:00
2025-02-03T12:37:00+03:00
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Российская группировка "Запад" улучшила тактическое положение, сообщили в Минобороны."Подразделения группировки войск "Запад" <...> нанесли поражение живой силе и технике танковой, трех механизированных, егерской, штурмовой, воздушно-десантной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Боровая, Купянск, Загоруйковка, Зеленый Гай Харьковской области, Новоегоровка Луганской Народной Республики и Ямполь Донецкой Народной Республики", — отметили в военном ведомстве.Потери противника составили:Также российские военные уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав" ВСУ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф), сша, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), США, Вооруженные силы Украины
Группировка "Запад" улучшила тактическое положение
ВСУ потеряли до 300 военных в зоне действий группировки "Запад"