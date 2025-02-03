https://ria.ru/20250203/zapad-1997014162.html

Группировка "Запад" улучшила тактическое положение

Группировка "Запад" улучшила тактическое положение - РИА Новости, 03.02.2025

Группировка "Запад" улучшила тактическое положение

Российская группировка "Запад" улучшила тактическое положение, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T12:10:00+03:00

2025-02-03T12:10:00+03:00

2025-02-03T12:37:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

харьковская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

сша

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Российская группировка "Запад" улучшила тактическое положение, сообщили в Минобороны."Подразделения группировки войск "Запад" <...> нанесли поражение живой силе и технике танковой, трех механизированных, егерской, штурмовой, воздушно-десантной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Боровая, Купянск, Загоруйковка, Зеленый Гай Харьковской области, Новоегоровка Луганской Народной Республики и Ямполь Донецкой Народной Республики", — отметили в военном ведомстве.Потери противника составили:Также российские военные уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав" ВСУ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20250203/bezhenets-1996947288.html

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россия, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф), сша, вооруженные силы украины