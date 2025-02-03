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Группировка "Запад" улучшила тактическое положение - РИА Новости, 03.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:10 03.02.2025 (обновлено: 12:37 03.02.2025)
https://ria.ru/20250203/zapad-1997014162.html
Группировка "Запад" улучшила тактическое положение
Группировка "Запад" улучшила тактическое положение - РИА Новости, 03.02.2025
Группировка "Запад" улучшила тактическое положение
Российская группировка "Запад" улучшила тактическое положение, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T12:10:00+03:00
2025-02-03T12:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
харьковская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
сша
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Российская группировка "Запад" улучшила тактическое положение, сообщили в Минобороны."Подразделения группировки войск "Запад" &lt;...&gt; нанесли поражение живой силе и технике танковой, трех механизированных, егерской, штурмовой, воздушно-десантной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Боровая, Купянск, Загоруйковка, Зеленый Гай Харьковской области, Новоегоровка Луганской Народной Республики и Ямполь Донецкой Народной Республики", — отметили в военном ведомстве.Потери противника составили:Также российские военные уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав" ВСУ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20250203/bezhenets-1996947288.html
россия
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сша
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россия, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф), сша, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), США, Вооруженные силы Украины
Группировка "Запад" улучшила тактическое положение

ВСУ потеряли до 300 военных в зоне действий группировки "Запад"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Российская группировка "Запад" улучшила тактическое положение, сообщили в Минобороны.
«
"Подразделения группировки войск "Запад" <...> нанесли поражение живой силе и технике танковой, трех механизированных, егерской, штурмовой, воздушно-десантной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Боровая, Купянск, Загоруйковка, Зеленый Гай Харьковской области, Новоегоровка Луганской Народной Республики и Ямполь Донецкой Народной Республики", — отметили в военном ведомстве.
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Потери противника составили:
  • до 300 военнослужащих;
  • бронетранспортер М113 производства США;
  • семь пикапов;
  • пять орудий полевой артиллерии, в том числе два западного производства.
Также российские военные уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав" ВСУ.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияХарьковская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)СШАВооруженные силы Украины
 
 
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