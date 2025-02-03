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Биография Игоря Янковского - РИА Новости, 03.02.2025
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17:40 03.02.2025 (обновлено: 17:50 03.02.2025)
https://ria.ru/20250203/yankovskiy-1995725526.html
Биография Игоря Янковского
Биография Игоря Янковского - РИА Новости, 03.02.2025
Биография Игоря Янковского
Российский актер и медиаменеджер Игорь Ростиславович Янковский родился 29 апреля 1951 года в Ленинабаде (Таджикская ССР, ныне – Худжанд, Таджикистан) в семье... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T17:40:00+03:00
2025-02-03T17:50:00+03:00
справки
игорь янковский
актеры
биографии
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Российский актер и медиаменеджер Игорь Ростиславович Янковский родился 29 апреля 1951 года в Ленинабаде (Таджикская ССР, ныне – Худжанд, Таджикистан) в семье народного артиста СССР Ростислава Янковского (1930-2016). Приходился племянником народному артисту СССР Олегу Янковскому (1944-2009).Актерская карьера: театр и киноВ 1974 году окончил Театральное училище (ныне – институт) им. Б.В. Щукина при Театре Вахтангова.В 1974-1992 годы был актером Театра на Малой Бронной (ныне – Московский драматический Театр на Бронной).В кино дебютировал в 1973 году в картине "Это сильнее меня". Снимался в сериале "Следствие ведут Знатоки" (1975), фильмах "Колыбельная для мужчин" (1976), "Золотая мина" (1977). Получил известность благодаря роли в фильме Евгения Татарского "Приключения принца Флоризеля" (1979). Также снимался в картинах "Женатый холостяк" (1982), "Колье Шарлотты" (1984), "Дураки умирают по пятницам" (1990), "Исповедь содержанки" (1992), " В движении" (2002), "Жена генерала" (2011), "Марш-бросок: Особые обстоятельства" (2013) и других.Путь в бизнесе и рекламной индустрииВ начале 1990-х годов ушел в бизнес.С 1992 года работал в рекламном бизнесе как соучредитель и руководитель коммуникационной группы "Максима".С 1996 по 2011 год был президентом Московского международного фестиваля рекламы.В 2004 году стал соучредителем и руководителем агентства "Рекламный картель".В 2004-2006 годах был президентом Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР).Большой вклад Игоря Янковского в развитие АКАР и рекламного бизнеса был отмечен отраслевыми наградами: в 2000 году он был избран в Российскую академию рекламы, в 2002 году стал лауреатом премии "Медиаменеджер России" в специальной номинации "За особые заслуги в развитии медиабизнеса".Работал на телевидении. В начале 2000-х годов вел интеллектуальную игру "Алчность" на телеканале НТВ.26 января 2025 года Игорь Янковский скончался.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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справки, игорь янковский, актеры, биографии
Справки, Игорь Янковский, актеры, Биографии

Биография Игоря Янковского

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАктер Игорь Янковский
Актер Игорь Янковский - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Актер Игорь Янковский . Архивное фото
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Оглавление
Российский актер и медиаменеджер Игорь Ростиславович Янковский родился 29 апреля 1951 года в Ленинабаде (Таджикская ССР, ныне – Худжанд, Таджикистан) в семье народного артиста СССР Ростислава Янковского (1930-2016). Приходился племянником народному артисту СССР Олегу Янковскому (1944-2009).

Актерская карьера: театр и кино

В 1974 году окончил Театральное училище (ныне – институт) им. Б.В. Щукина при Театре Вахтангова.
В 1974-1992 годы был актером Театра на Малой Бронной (ныне – Московский драматический Театр на Бронной).
В кино дебютировал в 1973 году в картине "Это сильнее меня". Снимался в сериале "Следствие ведут Знатоки" (1975), фильмах "Колыбельная для мужчин" (1976), "Золотая мина" (1977). Получил известность благодаря роли в фильме Евгения Татарского "Приключения принца Флоризеля" (1979). Также снимался в картинах "Женатый холостяк" (1982), "Колье Шарлотты" (1984), "Дураки умирают по пятницам" (1990), "Исповедь содержанки" (1992), " В движении" (2002), "Жена генерала" (2011), "Марш-бросок: Особые обстоятельства" (2013) и других.

Путь в бизнесе и рекламной индустрии

В начале 1990-х годов ушел в бизнес.
С 1992 года работал в рекламном бизнесе как соучредитель и руководитель коммуникационной группы "Максима".
С 1996 по 2011 год был президентом Московского международного фестиваля рекламы.
В 2004 году стал соучредителем и руководителем агентства "Рекламный картель".
В 2004-2006 годах был президентом Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР).
Большой вклад Игоря Янковского в развитие АКАР и рекламного бизнеса был отмечен отраслевыми наградами: в 2000 году он был избран в Российскую академию рекламы, в 2002 году стал лауреатом премии "Медиаменеджер России" в специальной номинации "За особые заслуги в развитии медиабизнеса".
Работал на телевидении. В начале 2000-х годов вел интеллектуальную игру "Алчность" на телеканале НТВ.
26 января 2025 года Игорь Янковский скончался.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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