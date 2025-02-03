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Председатель Совфеда РФ отметила успехи в демографической политике Ямала - РИА Новости, 03.02.2025
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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
19:50 03.02.2025
https://ria.ru/20250203/yamal-1997180463.html
Председатель Совфеда РФ отметила успехи в демографической политике Ямала
Председатель Совфеда РФ отметила успехи в демографической политике Ямала - РИА Новости, 03.02.2025
Председатель Совфеда РФ отметила успехи в демографической политике Ямала
Председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко отметила успехи Ямало-Ненецкого автономного округа по поддержке семей с детьми и повышению рождаемости, сообщает... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T19:50:00+03:00
2025-02-03T19:50:00+03:00
ямало-ненецкий автономный округ
ямал
россия
валентина матвиенко
дмитрий артюхов
совет федерации рф
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 фев – РИА Новости. Председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко отметила успехи Ямало-Ненецкого автономного округа по поддержке семей с детьми и повышению рождаемости, сообщает пресс-служба правительства региона. Глава Ямала Дмитрий Артюхов рассказал Матвиенко об итогах проведения на Ямале Года семьи и регионального Года детства в понедельник. По его словам, для поддержки традиционных ценностей, рождаемости и развития детских талантов и спорта в регионе каждая третья мера поддержки в регионе – для семей с детьми. Так, к базовым мерам на Ямале добавлены и точечные решения: дети до трех лет обеспечиваются витамином Д, введены сертификаты на покупку всего необходимого к школе для многодетных и семей участников спецоперации, а также запущены новые математические и арт-классы. "Поддержка семей с детьми – наш абсолютный приоритет. Важно, чтобы северяне чувствовали уверенность в своем будущем на Ямале и не боялись создавать большие крепкие семьи. Для этого мы предусмотрели более 30 региональных мер поддержки и видим эффект. В Год семьи стали многодетными еще 1869 пар. Благополучие и благосостояние семей – это показатель того, как живет общество. Поэтому и дальше эта работа будет адресной и без бюрократии", - приводятся в сообщении слова Артюхова. Глава региона уточнил, что Ямал занимает четвертое место по уровню рождаемости в стране. В округе каждая четвертая семья в регионе – многодетная. В прошлом году число пар, которые растят более троих детей, достигло рекорда, их стало более 17 тысяч.
https://ria.ru/20250128/podderzhka-1995925724.html
https://ria.ru/20250123/yamal-1995220293.html
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ямал, россия, валентина матвиенко, дмитрий артюхов, совет федерации рф
Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямал, Россия, Валентина Матвиенко, Дмитрий Артюхов, Совет Федерации РФ
Председатель Совфеда РФ отметила успехи в демографической политике Ямала

Валентина Матвиенко отметила успехи в демографической политике Ямала

© Фото : Совет Федерации Федерального Собрания РФПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© Фото : Совет Федерации Федерального Собрания РФ
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 фев – РИА Новости. Председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко отметила успехи Ямало-Ненецкого автономного округа по поддержке семей с детьми и повышению рождаемости, сообщает пресс-служба правительства региона.
Глава Ямала Дмитрий Артюхов рассказал Матвиенко об итогах проведения на Ямале Года семьи и регионального Года детства в понедельник. По его словам, для поддержки традиционных ценностей, рождаемости и развития детских талантов и спорта в регионе каждая третья мера поддержки в регионе – для семей с детьми.
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Так, к базовым мерам на Ямале добавлены и точечные решения: дети до трех лет обеспечиваются витамином Д, введены сертификаты на покупку всего необходимого к школе для многодетных и семей участников спецоперации, а также запущены новые математические и арт-классы.
"Поддержка семей с детьми – наш абсолютный приоритет. Важно, чтобы северяне чувствовали уверенность в своем будущем на Ямале и не боялись создавать большие крепкие семьи. Для этого мы предусмотрели более 30 региональных мер поддержки и видим эффект. В Год семьи стали многодетными еще 1869 пар. Благополучие и благосостояние семей – это показатель того, как живет общество. Поэтому и дальше эта работа будет адресной и без бюрократии", - приводятся в сообщении слова Артюхова.
Глава региона уточнил, что Ямал занимает четвертое место по уровню рождаемости в стране. В округе каждая четвертая семья в регионе – многодетная. В прошлом году число пар, которые растят более троих детей, достигло рекорда, их стало более 17 тысяч.
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Ямало-Ненецкий автономный округЯмалРоссияВалентина МатвиенкоДмитрий АртюховСовет Федерации РФ
 
 
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