https://ria.ru/20250203/yamal-1997180463.html
Председатель Совфеда РФ отметила успехи в демографической политике Ямала
Председатель Совфеда РФ отметила успехи в демографической политике Ямала - РИА Новости, 03.02.2025
Председатель Совфеда РФ отметила успехи в демографической политике Ямала
Председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко отметила успехи Ямало-Ненецкого автономного округа по поддержке семей с детьми и повышению рождаемости, сообщает... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T19:50:00+03:00
2025-02-03T19:50:00+03:00
2025-02-03T19:50:00+03:00
ямало-ненецкий автономный округ
ямал
россия
валентина матвиенко
дмитрий артюхов
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0a/1977347734_0:0:766:432_1920x0_80_0_0_72dc8a214d5a930f3ae2c12a119b8589.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 фев – РИА Новости. Председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко отметила успехи Ямало-Ненецкого автономного округа по поддержке семей с детьми и повышению рождаемости, сообщает пресс-служба правительства региона. Глава Ямала Дмитрий Артюхов рассказал Матвиенко об итогах проведения на Ямале Года семьи и регионального Года детства в понедельник. По его словам, для поддержки традиционных ценностей, рождаемости и развития детских талантов и спорта в регионе каждая третья мера поддержки в регионе – для семей с детьми. Так, к базовым мерам на Ямале добавлены и точечные решения: дети до трех лет обеспечиваются витамином Д, введены сертификаты на покупку всего необходимого к школе для многодетных и семей участников спецоперации, а также запущены новые математические и арт-классы. "Поддержка семей с детьми – наш абсолютный приоритет. Важно, чтобы северяне чувствовали уверенность в своем будущем на Ямале и не боялись создавать большие крепкие семьи. Для этого мы предусмотрели более 30 региональных мер поддержки и видим эффект. В Год семьи стали многодетными еще 1869 пар. Благополучие и благосостояние семей – это показатель того, как живет общество. Поэтому и дальше эта работа будет адресной и без бюрократии", - приводятся в сообщении слова Артюхова. Глава региона уточнил, что Ямал занимает четвертое место по уровню рождаемости в стране. В округе каждая четвертая семья в регионе – многодетная. В прошлом году число пар, которые растят более троих детей, достигло рекорда, их стало более 17 тысяч.
https://ria.ru/20250128/podderzhka-1995925724.html
https://ria.ru/20250123/yamal-1995220293.html
ямал
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0a/1977347734_71:0:702:473_1920x0_80_0_0_e9c029d4a39db179061620818d17383e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ямал, россия, валентина матвиенко, дмитрий артюхов, совет федерации рф
Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямал, Россия, Валентина Матвиенко, Дмитрий Артюхов, Совет Федерации РФ
Председатель Совфеда РФ отметила успехи в демографической политике Ямала
Валентина Матвиенко отметила успехи в демографической политике Ямала
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 фев – РИА Новости. Председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко отметила успехи Ямало-Ненецкого автономного округа по поддержке семей с детьми и повышению рождаемости, сообщает пресс-служба правительства региона.
Глава Ямала Дмитрий Артюхов
рассказал Матвиенко
об итогах проведения на Ямале Года семьи и регионального Года детства в понедельник. По его словам, для поддержки традиционных ценностей, рождаемости и развития детских талантов и спорта в регионе каждая третья мера поддержки в регионе – для семей с детьми.
Так, к базовым мерам на Ямале добавлены и точечные решения: дети до трех лет обеспечиваются витамином Д, введены сертификаты на покупку всего необходимого к школе для многодетных и семей участников спецоперации, а также запущены новые математические и арт-классы.
"Поддержка семей с детьми – наш абсолютный приоритет. Важно, чтобы северяне чувствовали уверенность в своем будущем на Ямале и не боялись создавать большие крепкие семьи. Для этого мы предусмотрели более 30 региональных мер поддержки и видим эффект. В Год семьи стали многодетными еще 1869 пар. Благополучие и благосостояние семей – это показатель того, как живет общество. Поэтому и дальше эта работа будет адресной и без бюрократии", - приводятся в сообщении слова Артюхова.
Глава региона уточнил, что Ямал занимает четвертое место по уровню рождаемости в стране. В округе каждая четвертая семья в регионе – многодетная. В прошлом году число пар, которые растят более троих детей, достигло рекорда, их стало более 17 тысяч.