https://ria.ru/20250203/yamal-1997180463.html

Председатель Совфеда РФ отметила успехи в демографической политике Ямала

Председатель Совфеда РФ отметила успехи в демографической политике Ямала - РИА Новости, 03.02.2025

Председатель Совфеда РФ отметила успехи в демографической политике Ямала

Председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко отметила успехи Ямало-Ненецкого автономного округа по поддержке семей с детьми и повышению рождаемости, сообщает... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T19:50:00+03:00

2025-02-03T19:50:00+03:00

2025-02-03T19:50:00+03:00

ямало-ненецкий автономный округ

ямал

россия

валентина матвиенко

дмитрий артюхов

совет федерации рф

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 фев – РИА Новости. Председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко отметила успехи Ямало-Ненецкого автономного округа по поддержке семей с детьми и повышению рождаемости, сообщает пресс-служба правительства региона. Глава Ямала Дмитрий Артюхов рассказал Матвиенко об итогах проведения на Ямале Года семьи и регионального Года детства в понедельник. По его словам, для поддержки традиционных ценностей, рождаемости и развития детских талантов и спорта в регионе каждая третья мера поддержки в регионе – для семей с детьми. Так, к базовым мерам на Ямале добавлены и точечные решения: дети до трех лет обеспечиваются витамином Д, введены сертификаты на покупку всего необходимого к школе для многодетных и семей участников спецоперации, а также запущены новые математические и арт-классы. "Поддержка семей с детьми – наш абсолютный приоритет. Важно, чтобы северяне чувствовали уверенность в своем будущем на Ямале и не боялись создавать большие крепкие семьи. Для этого мы предусмотрели более 30 региональных мер поддержки и видим эффект. В Год семьи стали многодетными еще 1869 пар. Благополучие и благосостояние семей – это показатель того, как живет общество. Поэтому и дальше эта работа будет адресной и без бюрократии", - приводятся в сообщении слова Артюхова. Глава региона уточнил, что Ямал занимает четвертое место по уровню рождаемости в стране. В округе каждая четвертая семья в регионе – многодетная. В прошлом году число пар, которые растят более троих детей, достигло рекорда, их стало более 17 тысяч.

https://ria.ru/20250128/podderzhka-1995925724.html

https://ria.ru/20250123/yamal-1995220293.html

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ямал, россия, валентина матвиенко, дмитрий артюхов, совет федерации рф