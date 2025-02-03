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В СК рассказали подробности об уголовном деле по взрыву в "Алых парусах"
В СК рассказали подробности об уголовном деле по взрыву в "Алых парусах" - РИА Новости, 03.02.2025
В СК рассказали подробности об уголовном деле по взрыву в "Алых парусах"
Уголовное дело по взрыву в доме в Москве расследуется по статьям об убийстве общеопасным способом и покушении на убийство двух и более лиц, сообщили РИА Новости РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T12:55:00+03:00
2025-02-03T12:55:00+03:00
2025-02-03T12:58:00+03:00
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
россия
взрыв в жк "алые паруса" в москве
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Уголовное дело по взрыву в доме в Москве расследуется по статьям об убийстве общеопасным способом и покушении на убийство двух и более лиц, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ."Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, пунктами "а", "е", "ж" части 2 статьи 105, пунктами "е", "ж" части 2 статьи 105, части 4 статьи 222.1 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц; убийство общеопасным способом; незаконный оборот оружия)", - говорится в сообщении.Отмечается, что на месте происшествия работает группа из числа наиболее опытных следователей и криминалистов столичного главка СК России.
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), россия, взрыв в жк "алые паруса" в москве
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Взрыв в ЖК "Алые паруса" в Москве
В СК рассказали подробности об уголовном деле по взрыву в "Алых парусах"
Дело по взрыву в "Алых парусах" расследуется по статье о покушении на убийство