https://ria.ru/20250203/vzryv-1997031133.html

В СК рассказали подробности об уголовном деле по взрыву в "Алых парусах"

В СК рассказали подробности об уголовном деле по взрыву в "Алых парусах" - РИА Новости, 03.02.2025

В СК рассказали подробности об уголовном деле по взрыву в "Алых парусах"

Уголовное дело по взрыву в доме в Москве расследуется по статьям об убийстве общеопасным способом и покушении на убийство двух и более лиц, сообщили РИА Новости РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T12:55:00+03:00

2025-02-03T12:55:00+03:00

2025-02-03T12:58:00+03:00

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

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взрыв в жк "алые паруса" в москве

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Уголовное дело по взрыву в доме в Москве расследуется по статьям об убийстве общеопасным способом и покушении на убийство двух и более лиц, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ."Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, пунктами "а", "е", "ж" части 2 статьи 105, пунктами "е", "ж" части 2 статьи 105, части 4 статьи 222.1 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц; убийство общеопасным способом; незаконный оборот оружия)", - говорится в сообщении.Отмечается, что на месте происшествия работает группа из числа наиболее опытных следователей и криминалистов столичного главка СК России.

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