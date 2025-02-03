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СК устанавливает личность погибшего при взрыве в ЖК "Алые паруса"

СК устанавливает личность погибшего при взрыве в ЖК "Алые паруса" - РИА Новости, 03.02.2025

СК устанавливает личность погибшего при взрыве в ЖК "Алые паруса"

Личность погибшего при взрыве в доме на Авиационной улице на северо-западе Москвы устанавливается, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T12:55:00+03:00

2025-02-03T12:55:00+03:00

2025-02-03T13:08:00+03:00

происшествия

москва

россия

следственный комитет россии (ск рф)

жк "алые паруса"

взрыв в жк "алые паруса" в москве

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Личность погибшего при взрыве в доме на Авиационной улице на северо-западе Москвы устанавливается, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ."Установлено, что 3 февраля 2025 года в подъезде жилого дома, расположенного на Авиационной улице в городе Москве, произошел взрыв. В результате один человек погиб, его личность устанавливается. Еще четыре человека получили ранения различной степени тяжести, им оказывается квалифицированная медицинская помощь", - говорится в сообщении.

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Ольга Фомченкова

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