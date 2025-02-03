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Депздрав подтвердил гибель человека при взрыве на северо-западе Москвы

Депздрав подтвердил гибель человека при взрыве на северо-западе Москвы - РИА Новости, 03.02.2025

Депздрав подтвердил гибель человека при взрыве на северо-западе Москвы

Департамент здравоохранения Москвы подтвердил РИА Новости, что в результате инцидента в ЖК "Алые паруса" погиб один человек. РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T11:23:00+03:00

2025-02-03T11:23:00+03:00

2025-02-03T11:46:00+03:00

москва

взрыв в жк "алые паруса" в москве

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

жк "алые паруса"

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Департамент здравоохранения Москвы подтвердил РИА Новости, что в результате инцидента в ЖК "Алые паруса" погиб один человек."В результате инцидента один человек погиб", - рассказали в пресс-службе.Ранее представитель экстренных служб столицы рассказал РИА Новости, что один человек погиб, еще четверо пострадали, по предварительной информации, при взрыве неустановленного устройства в холле высотки в жилом комплексе "Алые паруса" на северо-западе Москвы.Столичный главк СК по факту инцидента возбудил уголовное дело.

москва

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2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Обстановка рядом с ЖК "Алые паруса", где произошел взрыв Рядом с ЖК "Алые паруса", где произошел взрыв, стоят машины пожарных, передает корреспондент РИА Новости. На территорию ЖК зашли спасатели, заехала полиция. 2025-02-03T11:23 true PT0M14S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, взрыв в жк "алые паруса" в москве, происшествия, видео, следственный комитет россии (ск рф), жк "алые паруса"