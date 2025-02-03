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Депздрав подтвердил гибель человека при взрыве на северо-западе Москвы
Депздрав подтвердил гибель человека при взрыве на северо-западе Москвы - РИА Новости, 03.02.2025
Депздрав подтвердил гибель человека при взрыве на северо-западе Москвы
Департамент здравоохранения Москвы подтвердил РИА Новости, что в результате инцидента в ЖК "Алые паруса" погиб один человек. РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T11:23:00+03:00
2025-02-03T11:23:00+03:00
2025-02-03T11:46:00+03:00
москва
взрыв в жк "алые паруса" в москве
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
жк "алые паруса"
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Департамент здравоохранения Москвы подтвердил РИА Новости, что в результате инцидента в ЖК "Алые паруса" погиб один человек."В результате инцидента один человек погиб", - рассказали в пресс-службе.Ранее представитель экстренных служб столицы рассказал РИА Новости, что один человек погиб, еще четверо пострадали, по предварительной информации, при взрыве неустановленного устройства в холле высотки в жилом комплексе "Алые паруса" на северо-западе Москвы.Столичный главк СК по факту инцидента возбудил уголовное дело.
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Обстановка рядом с ЖК "Алые паруса", где произошел взрыв
Рядом с ЖК "Алые паруса", где произошел взрыв, стоят машины пожарных, передает корреспондент РИА Новости. На территорию ЖК зашли спасатели, заехала полиция.
2025-02-03T11:23
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PT0M14S
РИА Новости
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москва, взрыв в жк "алые паруса" в москве, происшествия, видео, следственный комитет россии (ск рф), жк "алые паруса"
Москва, Взрыв в ЖК "Алые паруса" в Москве, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), ЖК "Алые паруса"
Депздрав подтвердил гибель человека при взрыве на северо-западе Москвы
Депздрав Москвы подтвердил гибель человека при взрыве в ЖК "Алые паруса"