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Депздрав подтвердил гибель человека при взрыве на северо-западе Москвы - РИА Новости, 03.02.2025
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11:23 03.02.2025 (обновлено: 11:46 03.02.2025)
https://ria.ru/20250203/vzryv-1996996550.html
Депздрав подтвердил гибель человека при взрыве на северо-западе Москвы
Депздрав подтвердил гибель человека при взрыве на северо-западе Москвы - РИА Новости, 03.02.2025
Депздрав подтвердил гибель человека при взрыве на северо-западе Москвы
Департамент здравоохранения Москвы подтвердил РИА Новости, что в результате инцидента в ЖК "Алые паруса" погиб один человек. РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T11:23:00+03:00
2025-02-03T11:46:00+03:00
москва
взрыв в жк "алые паруса" в москве
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
жк "алые паруса"
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Департамент здравоохранения Москвы подтвердил РИА Новости, что в результате инцидента в ЖК "Алые паруса" погиб один человек."В результате инцидента один человек погиб", - рассказали в пресс-службе.Ранее представитель экстренных служб столицы рассказал РИА Новости, что один человек погиб, еще четверо пострадали, по предварительной информации, при взрыве неустановленного устройства в холле высотки в жилом комплексе "Алые паруса" на северо-западе Москвы.Столичный главк СК по факту инцидента возбудил уголовное дело.
москва
РИА Новости
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Ольга Фомченкова
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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353
60
353
60
Обстановка рядом с ЖК "Алые паруса", где произошел взрыв
Рядом с ЖК "Алые паруса", где произошел взрыв, стоят машины пожарных, передает корреспондент РИА Новости. На территорию ЖК зашли спасатели, заехала полиция.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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москва, взрыв в жк "алые паруса" в москве, происшествия, видео, следственный комитет россии (ск рф), жк "алые паруса"
Москва, Взрыв в ЖК "Алые паруса" в Москве, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), ЖК "Алые паруса"
Депздрав подтвердил гибель человека при взрыве на северо-западе Москвы
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Департамент здравоохранения Москвы подтвердил РИА Новости, что в результате инцидента в ЖК "Алые паруса" погиб один человек.
2025-02-03T11:23
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Депздрав подтвердил гибель человека при взрыве на северо-западе Москвы

Депздрав Москвы подтвердил гибель человека при взрыве в ЖК "Алые паруса"

© РИА НовостиСотрудники правоохранительных органов в жилом комплексе "Алые паруса"
Сотрудники правоохранительных органов в жилом комплексе Алые паруса - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© РИА Новости
Сотрудники правоохранительных органов в жилом комплексе "Алые паруса"
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Департамент здравоохранения Москвы подтвердил РИА Новости, что в результате инцидента в ЖК "Алые паруса" погиб один человек.
"В результате инцидента один человек погиб", - рассказали в пресс-службе.
Ранее представитель экстренных служб столицы рассказал РИА Новости, что один человек погиб, еще четверо пострадали, по предварительной информации, при взрыве неустановленного устройства в холле высотки в жилом комплексе "Алые паруса" на северо-западе Москвы.
Столичный главк СК по факту инцидента возбудил уголовное дело.
 
МоскваВзрыв в ЖК "Алые паруса" в МосквеПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)ЖК "Алые паруса"
 
 
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