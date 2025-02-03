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После взрыва в доме на северо-западе Москвы завели уголовное дело
После взрыва в доме на северо-западе Москвы завели уголовное дело - РИА Новости, 03.02.2025
После взрыва в доме на северо-западе Москвы завели уголовное дело
Столичный главк Следственного комитета возбудил уголовное дело из-за взрыва в жилом комплексе "Алые паруса" на северо-западе Москвы, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T10:27:00+03:00
2025-02-03T10:27:00+03:00
2025-02-03T11:34:00+03:00
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
жк "алые паруса"
взрыв в жк "алые паруса" в москве
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Столичный главк Следственного комитета возбудил уголовное дело из-за взрыва в жилом комплексе "Алые паруса" на северо-западе Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства."В связи с инцидентом, произошедшим в подъезде жилого дома, расположенного на Авиационной улице в городе Москве, следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело", — говорится в релизе.Следователи и криминалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего. На место выехал руководитель московского управления СК Андрей Стрижов.Прокуратура Москвы взяла расследование на контроль.Взрыв неустановленного устройства прогремел в холле высотки в жилом комплексе "Алые паруса". При этом один человек погиб, четверо пострадали.
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москва
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Обстановка рядом с ЖК "Алые паруса", где произошел взрыв
Рядом с ЖК "Алые паруса", где произошел взрыв, стоят машины пожарных, передает корреспондент РИА Новости. На территорию ЖК зашли спасатели, заехала полиция.
2025-02-03T10:27
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РИА Новости
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Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ), ЖК "Алые паруса", Взрыв в ЖК "Алые паруса" в Москве
После взрыва в доме на северо-западе Москвы завели уголовное дело
СК возбудил дело после взрыва в подъезде высотки на северо-западе Москвы