https://ria.ru/20250203/vygovskiy-1996946392.html
Отравитель Выговский продавал телефоны жертв не скрывая, где их взял
Отравитель Выговский продавал телефоны жертв не скрывая, где их взял - РИА Новости, 03.02.2025
Отравитель Выговский продавал телефоны жертв не скрывая, где их взял
Серийный отравитель из Москвы Алексей Выговский продавал телефоны своих жертв через скупщиков, одному из которых признался в преступлениях, выяснило РИА... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T05:30:00+03:00
2025-02-03T05:30:00+03:00
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Серийный отравитель из Москвы Алексей Выговский продавал телефоны своих жертв через скупщиков, одному из которых признался в преступлениях, выяснило РИА Новости, изучив материалы дела. Выговский в 2023 году был признан виновным еще в 22 смертях. К тому моменту он уже был осужден по делу и получил 22,5 года колонии. Как установил суд, в 2007-2008 годах Выговский в поездах Московской железной дороги добавлял попутчикам в алкоголь опасную для жизни медицинскую смесь и крал имущество. Согласно материалам дела в распоряжении РИА Новости, Выговский продавал краденые телефоны в одном из торговых павильонов. По показаниям одного из работников, в чьи обязанности, в частности, входили приобретение, оценка мобильных телефонов и аксессуаров к ним, Выговский приносил разные телефоны и хотел продать их подороже, так как "был очень жадным человеком". Выговский, согласно показаниям, часто звонил скупщику, уточнял стоимость того или иного телефона и потом уже привозил на продажу. Во время последней встречи, как говорится в документах, работник павильона поинтересовался у Выговского, где он берет телефоны. Тот, согласно показаниям, ответил, что дает выпить людям вещество, находящееся в бутылке из-под пива или во фляжке, от чего люди засыпают, и он забирает у них мобильные телефоны и различные ценности. После этого, как рассказал работник павильона, он с Выговским встречаться перестал, так как "побоялся покупать у него краденые мобильные телефоны, поэтому стал только давать консультации по стоимости того или иного телефона".
https://ria.ru/20250203/davnost-1996941317.html
https://ria.ru/20250202/galyaviev-1996862075.html
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москва
Отравитель Выговский продавал телефоны жертв не скрывая, где их взял
Отравитель Выговский продавал телефоны жертв скупщикам, не скрывая, где их взял
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Серийный отравитель из Москвы Алексей Выговский продавал телефоны своих жертв через скупщиков, одному из которых признался в преступлениях, выяснило РИА Новости, изучив материалы дела.
Выговский в 2023 году был признан виновным еще в 22 смертях. К тому моменту он уже был осужден по делу и получил 22,5 года колонии. Как установил суд, в 2007-2008 годах Выговский в поездах Московской железной дороги добавлял попутчикам в алкоголь опасную для жизни медицинскую смесь и крал имущество.
Согласно материалам дела в распоряжении РИА Новости, Выговский продавал краденые телефоны в одном из торговых павильонов. По показаниям одного из работников, в чьи обязанности, в частности, входили приобретение, оценка мобильных телефонов и аксессуаров к ним, Выговский приносил разные телефоны и хотел продать их подороже, так как "был очень жадным человеком".
Выговский, согласно показаниям, часто звонил скупщику, уточнял стоимость того или иного телефона и потом уже привозил на продажу.
Во время последней встречи, как говорится в документах, работник павильона поинтересовался у Выговского, где он берет телефоны. Тот, согласно показаниям, ответил, что дает выпить людям вещество, находящееся в бутылке из-под пива или во фляжке, от чего люди засыпают, и он забирает у них мобильные телефоны и различные ценности.
После этого, как рассказал работник павильона, он с Выговским встречаться перестал, так как "побоялся покупать у него краденые мобильные телефоны, поэтому стал только давать консультации по стоимости того или иного телефона".