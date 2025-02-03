https://ria.ru/20250203/vuchichi-1997120736.html

Вучич пригласил протестующих в Сербии к переговорам 5 февраля

Вучич пригласил протестующих в Сербии к переговорам 5 февраля - РИА Новости, 03.02.2025

Вучич пригласил протестующих в Сербии к переговорам 5 февраля

Президент Сербии Александр Вучич официально пригласил протестующих в Сербии студентов и преподавателей к началу переговоров 5 февраля, соответствующее письмо... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T16:00:00+03:00

2025-02-03T16:00:00+03:00

2025-02-03T16:54:00+03:00

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БЕЛГРАД, 3 фев - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич официально пригласил протестующих в Сербии студентов и преподавателей к началу переговоров 5 февраля, соответствующее письмо направлено ректорату в Белграде и опубликовано местными СМИ.Студенты, протестующие в Сербии после гибели 15 человек при обрушении 1 ноября 2024 года бетонного козырька на вокзале в Нови-Саде, в понедельник провели совместную акцию с преподавателями государственного университета в центре Белграда. В начале акции они уделили 15 минут молчания в память о жертвах трагедии, затем вместе с преподавателями обвинили власти страны в невыполнении их требований."Если преподаватели и студенты вузов придерживаются позиции, что часть требований не выполнена, или они полностью не выполнены, необходимо, по моему мнению, открыть диалог об этом, как и обо всех других вопросах, которые значимы для преодоления нынешней ситуации… Приглашаю вас 5 февраля в удобное для вас время начать разговоры ради благополучия молодых людей и всего общества", - говорится в официальном письме Вучича ректорской коллегии университета в Белграде.Антиправительственные протесты студентов и оппозиции проходят в Сербии с ноября 2024 года. Поводом для них послужила гибель 15 человек при обрушении бетонного козырька на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября. Протестующие блокируют работу многих высших учебных заведений, почти ежедневно перекрывают дороги и транспортные развязки, хотя и не устраивают крупных беспорядков.В числе требований были публикация полной документации по реконструкции железнодорожного вокзала в Нови-Саде, расследование и уголовная ответственность для причастных должностных лиц и освобождение от преследования законом всех ранее задержанных на протестах.На фоне массовых протестов глава правительства Сербии Милош Вучевич 28 января подал в отставку. Ранее свой пост также оставили министр строительства Горан Весич и ряд других чиновников.В конце января президент Сербии подписал решение о помиловании 13 участников массовых протестов, против которых прокуратура завела дела по уголовным статьям за беспорядки. Помилованы от уголовного преследования шесть студентов, декан, доцент, работник и четыре директора школ из разных городов Сербии. 30 января сербский министр финансов Синиша Мали заявил, что руководство Сербии выполнило последнее требование протестующих студентов по увеличению финансирования образования в государственных вузах. Он также указал, что власти продолжают публиковать документы по реконструкции железнодорожного вокзала в Нови-Саде. К концу первого месяца этого года, по его данным, обнародовано свыше 16 тысяч документов.Вучич 1 февраля заявил, что массовые протесты студентов и оппозиции, проходящие с ноября, связаны с прямой попыткой иностранных спецслужб разрушить страну. Власти Сербии считают, что цель протестующих - свержение правительства и президента. Как отметил в январе сербский президент, в свержение нынешней власти Сербии за четыре года из-за границы было вложено около миллиарда евро.

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в мире, сербия, белград (город), александр вучич, санкции в отношении россии