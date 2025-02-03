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ВСУ не могут наладить дисциплину в штрафбате для дезертиров, заявил пленный - РИА Новости, 04.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
22:37 03.02.2025 (обновлено: 08:24 04.02.2025)
https://ria.ru/20250203/vsu-1997194808.html
ВСУ не могут наладить дисциплину в штрафбате для дезертиров, заявил пленный
ВСУ не могут наладить дисциплину в штрафбате для дезертиров, заявил пленный - РИА Новости, 04.02.2025
ВСУ не могут наладить дисциплину в штрафбате для дезертиров, заявил пленный
Вооруженные силы Украины не могут наладить дисциплину даже в штрафбате для дезертиров, там процветают наркомания и алкоголизм, рассказал РИА Новости украинский... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-03T22:37:00+03:00
2025-02-04T08:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 3 фев — РИА Новости. Вооруженные силы Украины не могут наладить дисциплину даже в штрафбате для дезертиров, там процветают наркомания и алкоголизм, рассказал РИА Новости украинский боец Дмитрий Какойло, попавший в плен под Великой Новоселкой. По его словам, в лагере резервного батальона содержались пойманные военной полицией военнослужащие, которые самовольно оставили свою часть. Какойло отмечает, что в так называемом резервном подразделении бойцы, как правило, ожидают оправдательного приговора суда и момента, когда командование определит часть, в которую они вернутся, чтобы продолжить воевать. "Там люди ждали, пока их оправдают по СЗЧ и приедут "покупатели". Будем говорить своими словами. Алкоголизм, наркомания, гуляния. Захотел &lt;...&gt; (алкоголя. — Прим. ред.) купить, через забор в дырку перелез, прошелся по лесочку в магазин, купил, вернулся назад и бухаешь. И как сэзэчэшницы (самовольно оставившие часть. — Прим. ред.) и медики там женщины в штате были. Адекватные просто сидели и ждали оправдания. Неадекватные сидели и получали удовольствие &lt;...&gt; от мужчин", — рассказал он. Он отметил, что из резервного батальона он попал в 110-ю ОМБр (отдельную механизированную бригаду) ВСУ, а после этого оказался на передовых позициях в Великой Новоселке в ДНР, где и попал в плен. Пленный добавил, что сам попал в подразделение для дезертиров после того, как весной 2022 года командир оформил на него "самовольное оставление части", когда он находился на лечении в психиатрической больнице в Запорожье после контузии. Поняв, что он все равно попал в базу дезертиров, Какойло после окончания курса лечения ушел из больницы домой и прятался два года от военной полиции и ТЦК, работая при этом водителем маршрутки в Запорожье. Минобороны России сообщало об освобождении Великой Новоселки в ДНР 26 января.
https://ria.ru/20250202/vsu-1996893286.html
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Россия, Вооруженные силы РФ
ВСУ не могут наладить дисциплину в штрафбате для дезертиров, заявил пленный

Пленный ВСУ Какойло заявил об отсутствии дисциплины в штрафбате для дезертиров

© РИА Новости / Павел ЛисицынУкраинский военнопленный
Украинский военнопленный - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Украинский военнопленный. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 3 фев — РИА Новости. Вооруженные силы Украины не могут наладить дисциплину даже в штрафбате для дезертиров, там процветают наркомания и алкоголизм, рассказал РИА Новости украинский боец Дмитрий Какойло, попавший в плен под Великой Новоселкой.
По его словам, в лагере резервного батальона содержались пойманные военной полицией военнослужащие, которые самовольно оставили свою часть. Какойло отмечает, что в так называемом резервном подразделении бойцы, как правило, ожидают оправдательного приговора суда и момента, когда командование определит часть, в которую они вернутся, чтобы продолжить воевать.
Виталий Ганчев - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
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"Там люди ждали, пока их оправдают по СЗЧ и приедут "покупатели". Будем говорить своими словами. Алкоголизм, наркомания, гуляния. Захотел <...> (алкоголя. — Прим. ред.) купить, через забор в дырку перелез, прошелся по лесочку в магазин, купил, вернулся назад и бухаешь. И как сэзэчэшницы (самовольно оставившие часть. — Прим. ред.) и медики там женщины в штате были. Адекватные просто сидели и ждали оправдания. Неадекватные сидели и получали удовольствие <...> от мужчин", — рассказал он.
Он отметил, что из резервного батальона он попал в 110-ю ОМБр (отдельную механизированную бригаду) ВСУ, а после этого оказался на передовых позициях в Великой Новоселке в ДНР, где и попал в плен.
Пленный добавил, что сам попал в подразделение для дезертиров после того, как весной 2022 года командир оформил на него "самовольное оставление части", когда он находился на лечении в психиатрической больнице в Запорожье после контузии. Поняв, что он все равно попал в базу дезертиров, Какойло после окончания курса лечения ушел из больницы домой и прятался два года от военной полиции и ТЦК, работая при этом водителем маршрутки в Запорожье.
Минобороны России сообщало об освобождении Великой Новоселки в ДНР 26 января.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныРоссияВооруженные силы РФ
 
 
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