ВСУ не могут наладить дисциплину в штрафбате для дезертиров, заявил пленный
Пленный ВСУ Какойло заявил об отсутствии дисциплины в штрафбате для дезертиров
Украинский военнопленный. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 3 фев — РИА Новости. Вооруженные силы Украины не могут наладить дисциплину даже в штрафбате для дезертиров, там процветают наркомания и алкоголизм, рассказал РИА Новости украинский боец Дмитрий Какойло, попавший в плен под Великой Новоселкой.
По его словам, в лагере резервного батальона содержались пойманные военной полицией военнослужащие, которые самовольно оставили свою часть. Какойло отмечает, что в так называемом резервном подразделении бойцы, как правило, ожидают оправдательного приговора суда и момента, когда командование определит часть, в которую они вернутся, чтобы продолжить воевать.
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"Там люди ждали, пока их оправдают по СЗЧ и приедут "покупатели". Будем говорить своими словами. Алкоголизм, наркомания, гуляния. Захотел <...> (алкоголя. — Прим. ред.) купить, через забор в дырку перелез, прошелся по лесочку в магазин, купил, вернулся назад и бухаешь. И как сэзэчэшницы (самовольно оставившие часть. — Прим. ред.) и медики там женщины в штате были. Адекватные просто сидели и ждали оправдания. Неадекватные сидели и получали удовольствие <...> от мужчин", — рассказал он.
Пленный добавил, что сам попал в подразделение для дезертиров после того, как весной 2022 года командир оформил на него "самовольное оставление части", когда он находился на лечении в психиатрической больнице в Запорожье после контузии. Поняв, что он все равно попал в базу дезертиров, Какойло после окончания курса лечения ушел из больницы домой и прятался два года от военной полиции и ТЦК, работая при этом водителем маршрутки в Запорожье.
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