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ВС России поразили объект энергетики, обеспечивающий ВСУ - РИА Новости, 03.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:21 03.02.2025
https://ria.ru/20250203/vsu-1997019474.html
ВС России поразили объект энергетики, обеспечивающий ВСУ
ВС России поразили объект энергетики, обеспечивающий ВСУ - РИА Новости, 03.02.2025
ВС России поразили объект энергетики, обеспечивающий ВСУ
Российские войска в течение суток нанесли поражение объекту энергетики, обеспечивающему действия ВСУ, инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства,... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T12:21:00+03:00
2025-02-03T12:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Российские войска в течение суток нанесли поражение объекту энергетики, обеспечивающему действия ВСУ, инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства, местам хранения и подготовки к запуску беспилотников, сообщили в Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объекту энергетики, обеспечивающему действия ВСУ, инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства, местам хранения и подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 146 районах", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20250203/bespilotnik-1996956821.html
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России поразили объект энергетики, обеспечивающий ВСУ

Минобороны сообщило о поражении объекта энергетики, обеспечивающего действия ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня "Град"
Реактивная система залпового огня Град - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Реактивная система залпового огня "Град". Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Российские войска в течение суток нанесли поражение объекту энергетики, обеспечивающему действия ВСУ, инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства, местам хранения и подготовки к запуску беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объекту энергетики, обеспечивающему действия ВСУ, инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства, местам хранения и подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 146 районах", - говорится в сводке министерства.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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