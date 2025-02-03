https://ria.ru/20250203/vsu-1997019474.html

ВС России поразили объект энергетики, обеспечивающий ВСУ

ВС России поразили объект энергетики, обеспечивающий ВСУ - РИА Новости, 03.02.2025

ВС России поразили объект энергетики, обеспечивающий ВСУ

Российские войска в течение суток нанесли поражение объекту энергетики, обеспечивающему действия ВСУ, инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства,... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T12:21:00+03:00

2025-02-03T12:21:00+03:00

2025-02-03T12:21:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Российские войска в течение суток нанесли поражение объекту энергетики, обеспечивающему действия ВСУ, инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства, местам хранения и подготовки к запуску беспилотников, сообщили в Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объекту энергетики, обеспечивающему действия ВСУ, инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства, местам хранения и подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 146 районах", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20250203/bespilotnik-1996956821.html

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2025

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)