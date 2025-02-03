https://ria.ru/20250203/vsu-1997015984.html

Чепик рассказал о последствиях атак ВСУ на Курскую область

Чепик рассказал о последствиях атак ВСУ на Курскую область - РИА Новости, 03.02.2025

Чепик рассказал о последствиях атак ВСУ на Курскую область

Около сотни домовладений и 21 многоквартирный дом пострадали с декабря в результате атак ВСУ на Курскую область, сообщил в ходе заседания в понедельник врио... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T12:14:00+03:00

2025-02-03T12:14:00+03:00

2025-02-03T12:15:00+03:00

специальная военная операция на украине

жилье

россия

курская область

рыльск

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

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КУРСК, 3 фев - РИА Новости. Около сотни домовладений и 21 многоквартирный дом пострадали с декабря в результате атак ВСУ на Курскую область, сообщил в ходе заседания в понедельник врио зампредседателя правительства региона Александр Чепик. "С декабря прошлого года пострадало 95 домовладений, в результате …действий ВСУ, и 21 квартирный дом. Работы по окнам в жилом секторе завершены в полном объеме. За неделю с 26 января по 2 февраля восстановлены девять кровель частных домов и двух МКД (многоквартирных домов - ред.). Восстановлены 613 погонных метров ограждающих конструкций заборов из профлиста. По обращению собственников были выявлены повреждения крыши на двух частных домовладениях в Рыльске, строительные бригады приступили к восстановлению, срок завершения - до 5 февраля", - сообщил Чепик. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 56 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20250203/efremov-1996943014.html

россия

курская область

рыльск

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жилье, россия, курская область, рыльск, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины