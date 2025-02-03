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Саратовские волонтеры отправили в зону СВО 300 порций молочных каш - РИА Новости, 03.02.2025
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Надежные люди
 
11:19 03.02.2025
https://ria.ru/20250203/volontery-1996995939.html
Саратовские волонтеры отправили в зону СВО 300 порций молочных каш
Саратовские волонтеры отправили в зону СВО 300 порций молочных каш - РИА Новости, 03.02.2025
Саратовские волонтеры отправили в зону СВО 300 порций молочных каш
"Серебряные" волонтеры из Саратовской области отправили в зону специальной военной операции 300 порций молочных каш, сообщило министерство труда и социальной... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T11:19:00+03:00
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надежные люди
общество
саратовская область
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САРАТОВ, 3 фев - РИА Новости. "Серебряные" волонтеры из Саратовской области отправили в зону специальной военной операции 300 порций молочных каш, сообщило министерство труда и социальной защиты региона. "В комплексном центре социального обслуживания населения Питерского района волонтеры под руководством Юлии Горбулиной приготовили вкуснейшие молочные каши, которые подарят бойцам хорошее настроение и энергию. Каши разные - пшенная молочная с тыквой и медом, рисовая молочная с цукатами, кукурузная молочная с цукатами. В каждый пакетик кроме крупы добавили сухое молоко, сахар и вкусные дополнения. Затем упаковали по специальной технологии. Всего было приготовлено 300 порций", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Уточняется, что бойцы смогут заварить себе кашу кипятком в кружке.
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общество, саратовская область, вооруженные силы рф
Надежные люди, Общество, Саратовская область, Вооруженные силы РФ
Саратовские волонтеры отправили в зону СВО 300 порций молочных каш

Волонтеры из Саратовской области отправили в зону СВО 300 порций молочных каш

© Фото : Министерство труда и социальной защиты Саратовской области"Серебряные" волонтеры из Саратовской области готовят сухие молочные каши для бойцов СВО
Серебряные волонтеры из Саратовской области готовят сухие молочные каши для бойцов СВО - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© Фото : Министерство труда и социальной защиты Саратовской области
"Серебряные" волонтеры из Саратовской области готовят сухие молочные каши для бойцов СВО
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САРАТОВ, 3 фев - РИА Новости. "Серебряные" волонтеры из Саратовской области отправили в зону специальной военной операции 300 порций молочных каш, сообщило министерство труда и социальной защиты региона.
"В комплексном центре социального обслуживания населения Питерского района волонтеры под руководством Юлии Горбулиной приготовили вкуснейшие молочные каши, которые подарят бойцам хорошее настроение и энергию. Каши разные - пшенная молочная с тыквой и медом, рисовая молочная с цукатами, кукурузная молочная с цукатами. В каждый пакетик кроме крупы добавили сухое молоко, сахар и вкусные дополнения. Затем упаковали по специальной технологии. Всего было приготовлено 300 порций", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Уточняется, что бойцы смогут заварить себе кашу кипятком в кружке.
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