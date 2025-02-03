https://ria.ru/20250203/volodin-1997112966.html

Володин провел встречу с президентом Индии

Володин провел встречу с президентом Индии - РИА Новости, 03.02.2025

Володин провел встречу с президентом Индии

Председатель Госдумы Вячеслав Володин провел встречу с президентом Индии Дроупади Мурму, в ходе которой передал приветствие и наилучшие пожелания от президента... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T15:26:00+03:00

2025-02-03T15:26:00+03:00

2025-02-03T15:26:00+03:00

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НЬЮ-ДЕЛИ, 3 фев - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин провел встречу с президентом Индии Дроупади Мурму, в ходе которой передал приветствие и наилучшие пожелания от президента России Владимира Путина. Володин находится в Индии с официальным визитом по приглашению спикера Народной палаты парламента республики Ома Бирлы. "Хочу передать вам приветствие и наилучшие пожелания от нашего президента Владимира Владимировича Путина. Укрепление взаимодействия с Индией — один из основных наших внешнеполитических приоритетов", - сказал Володин. Он отметил, что отношения двух стран строятся на принципах дружбы, доверия, взаимного уважения. Володин также поблагодарил руководство Индии за поддержку России в нынешних геополитических условиях. "Сотрудничество России и Индии приобрело характер особо привилегированного стратегического партнерства. Во многом этому способствуют контакты российского и индийского руководства", — подчеркнул председатель Госдумы. Он сообщил президенту Индии о состоявшихся продуктивных встречах с главами обеих палат парламента. По его словам, все политические фракции Госдумы едины во мнении о необходимости выстраивать взаимодействие с индийскими коллегами. "В этой связи крайне важно, чтобы парламентское измерение было эффективным и мы могли внести свой вклад в развитие отношений", — добавил председатель Госдумы. Президент Индии отметила особый характер партнерства между двумя странами и заявила, что руководство республики придает большое значение наращиванию торгово-экономических связей и развитию социально-культурного диалога. Дроупади Мурму со своей стороны попросила передать слова благодарности российскому лидеру за вклад в развитие отношений двух стран. "Я рада, что между нашими странами укрепляется межпарламентский диалог. Есть регулярные контакты между премьер-министром Нарендрой Моди и президентом Владимиром Путиным. У нас также есть взаимодействие в рамках межправительственной комиссий. Это знак того, что двусторонние отношения очень важны для нас", — сказала президент Индии. По ее словам, неотъемлемой частью индийско-российского партнерства является понимание интересов и приоритетов друг друга, это способствует увеличению доверия между странами. Дроупади Мурму также отметила, что и Индия, и Россия уделяют особое внимание культурным обменам, развитию отношений между народами. "Недавно я открыла книжную ярмарку в Нью-Дели, куда приглашена и Россия. Это дает индийским читателям прекрасную возможность познакомиться с русской литературой. Нам следует поощрять такие культурные связи", — считает она.

https://ria.ru/20250130/indiya-1996447591.html

https://ria.ru/20250130/karty-1996450365.html

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госдума рф, владимир путин, нарендра моди, вячеслав володин, индия, россия, нью-дели, в мире