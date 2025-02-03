Нижегородский губернатор вручил ветеранам юбилейные медали "80 лет Победы"
Нижегородский губернатор Никитин вручил ветеранам юбилейные медали
© Фото предоставлено пресс-службой Нижегородской областиГубернатор Нижегородской области Глеб Никитин
© Фото предоставлено пресс-службой Нижегородской области
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 фев – РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин вручил ветеранам Великой Отечественной войны юбилейные медали "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.", сообщает пресс-служба правительства региона.
Памятная награда учреждена в преддверии юбилея Великой Победы по указу президента России Владимира Путина.
"Третьего февраля глава региона вручил нижегородским ветеранам первые 38 медалей. Всего в преддверии памятной даты награды получат около 6,5 тысячи жителей региона", - говорится в сообщении.
Никитин заявил, что юбилейные медали - это один из множества способов поблагодарить ветеранов. "В те далекие годы военного лихолетья многие из вас были подростками и даже совсем детьми. Кто-то только закончил школу и записался добровольцем на фронт, кто-то самоотверженно трудился в тылу, кто-то пережил страшный голод, холод, бомбежки Ленинграда, блокаду, испытал ужасы концлагерей. Каждый из вас прошел войну своим путем, но всех вас объединило одно — ваш дух, ваш характер. Вы не были сломлены испытаниями, вы выжили сами и сделали всё для того, чтобы спасти и подарить жизнь другим", - приводятся в сообщении слова губернатора, с которыми он обратился к ветеранам.
Глава региона отметил, что ветераны Великой Отечественной войны являются примером стойкости и мужества для всех нынешних и будущих поколений россиян, и заявил, что они "вошли в историю как поколение непокоренных, а потом, в послевоенное время, с большим трудовым энтузиазмом восстанавливали страну из разрухи, продолжая прокладывать дорогу в мирное будущее".
Перед ветеранами выступили нижегородские школьники — участники межрегионального туристско-образовательного проекта "Уроки с путешествием". В прошлом году ребята совершили образовательную экскурсию в Волгоград, где смогли прогрузиться в историю Сталинградской битвы, побывав именно в тех местах, где непосредственно происходили героические события. В этом учебном году образовательные поездки продолжаются. В них по очереди отправляются все десятиклассники нижегородских школ.
Участники мероприятия поделились своими воспоминаниями. "Я уходил на фронт отсюда, из Нижнего Новгорода, дошел до Берлина. И здесь же сегодня я получаю эту очень ценную для меня награду. Безусловно, я горжусь этим!" — рассказал участник и инвалид Великой Отечественной войны Евгений Иванович Макаров.
Труженик тыла Нина Михайловна Соколова, которой было 11 лет, когда началась война, вспомнила, как бомбили город Горький и как она школьницей помогала раненым в госпитале. Женщина поблагодарила правительство региона за внимание и поддержку, которую оказывают ветеранам.