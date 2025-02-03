https://ria.ru/20250203/veteran-1997139328.html

В Якутии 98-летнему ветерану вручили медаль к 80-летию Победы

В Якутии 98-летнему ветерану вручили медаль к 80-летию Победы - РИА Новости, 03.02.2025

В Якутии 98-летнему ветерану вручили медаль к 80-летию Победы

Первую медаль к 80-летию Победы в Якутии получил 98-летний фронтовик Валерий Спиридонов, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T16:55:00+03:00

2025-02-03T16:55:00+03:00

2025-02-03T16:59:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

япония

монголия

россия

айсен николаев

великая отечественная война (1941-1945)

80-летие победы в великой отечественной войне

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/03/1997141055_0:33:960:573_1920x0_80_0_0_fa65547ed3eade19f4d6303e76a16871.jpg

ЯКУТСК, 3 фев - РИА Новости. Первую медаль к 80-летию Победы в Якутии получил 98-летний фронтовик Валерий Спиридонов, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. "Первую юбилейную медаль "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" глава Якутии Айсен Николаев вручил 98-летнему фронтовику из Чульмана Валерию Спиридонову во время командировки в Нерюнгринский район", - рассказали в пресс-службе. Как отметили в правительстве, Валерий Михайлович участвовал в боях с милитаристской Японией, он является кавалером Ордена Отечественной войны. В 1944 году Спиридонов был призван Алданским военкоматом на службу в армии. В самом начале служил связистом-телеграфистом, а затем попал в мотоциклетный полк. В составе отдельного мотоциклетного полка связи Забайкальского фронта прошел боевой путь по Маньчжурии и Монголии, участвовал в сражениях за город Калган. Во время очередного вражеского авианалета был контужен. Награжден медалью "За победу над Японией". "От имени президента страны Владимира Владимировича Путина уполномочен вручить вам, участнику Великой Отечественной войны, памятную медаль, посвященную 80-летию Великой Победы. С огромной благодарностью за ваш боевой, ратный труд, за то, что вы сегодня вместе с нами", – сказал Николаев, вручая награду. Фронтовик отметил, что в свои 98 лет молод душой и каждый год с нетерпением ждет главный праздник – День Победы. "Служу России! Большое спасибо за единовременную выплату в год 80-летия Великой Победы – два миллиона рублей. Получили", - сообщил ветеран главе региона. В год 80-летия Победы выплаты ветеранам Великой Отечественной войны в Якутии увеличены до двух миллионов рублей, также предусмотрен ряд новых мер поддержки участникам специальной военной операции.

https://ria.ru/20250129/vorobev-1996183556.html

https://ria.ru/20250128/milyaev-1995984618.html

япония

монголия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, япония, монголия, россия, айсен николаев, великая отечественная война (1941-1945), 80-летие победы в великой отечественной войне