В Якутии 98-летнему ветерану вручили медаль к 80-летию Победы
В Якутии 98-летний фронтовик Спиридонов получил первую медаль к 80-летию Победы
© Фото : ЯСИА/Андрей СорокинВ Якутии первую медаль к 80-летию Победы получил 98-летний фронтовик Валерий Спиридонов
В Якутии первую медаль к 80-летию Победы получил 98-летний фронтовик Валерий Спиридонов
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ЯКУТСК, 3 фев - РИА Новости. Первую медаль к 80-летию Победы в Якутии получил 98-летний фронтовик Валерий Спиридонов, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
"Первую юбилейную медаль "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" глава Якутии Айсен Николаев вручил 98-летнему фронтовику из Чульмана Валерию Спиридонову во время командировки в Нерюнгринский район", - рассказали в пресс-службе.
Как отметили в правительстве, Валерий Михайлович участвовал в боях с милитаристской Японией, он является кавалером Ордена Отечественной войны.
В 1944 году Спиридонов был призван Алданским военкоматом на службу в армии. В самом начале служил связистом-телеграфистом, а затем попал в мотоциклетный полк. В составе отдельного мотоциклетного полка связи Забайкальского фронта прошел боевой путь по Маньчжурии и Монголии, участвовал в сражениях за город Калган. Во время очередного вражеского авианалета был контужен. Награжден медалью "За победу над Японией".
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"От имени президента страны Владимира Владимировича Путина уполномочен вручить вам, участнику Великой Отечественной войны, памятную медаль, посвященную 80-летию Великой Победы. С огромной благодарностью за ваш боевой, ратный труд, за то, что вы сегодня вместе с нами", – сказал Николаев, вручая награду.
Фронтовик отметил, что в свои 98 лет молод душой и каждый год с нетерпением ждет главный праздник – День Победы.
"Служу России! Большое спасибо за единовременную выплату в год 80-летия Великой Победы – два миллиона рублей. Получили", - сообщил ветеран главе региона.
В год 80-летия Победы выплаты ветеранам Великой Отечественной войны в Якутии увеличены до двух миллионов рублей, также предусмотрен ряд новых мер поддержки участникам специальной военной операции.