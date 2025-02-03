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В Якутии 98-летнему ветерану вручили медаль к 80-летию Победы - РИА Новости, 03.02.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
16:55 03.02.2025 (обновлено: 16:59 03.02.2025)
https://ria.ru/20250203/veteran-1997139328.html
В Якутии 98-летнему ветерану вручили медаль к 80-летию Победы
В Якутии 98-летнему ветерану вручили медаль к 80-летию Победы - РИА Новости, 03.02.2025
В Якутии 98-летнему ветерану вручили медаль к 80-летию Победы
Первую медаль к 80-летию Победы в Якутии получил 98-летний фронтовик Валерий Спиридонов, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T16:55:00+03:00
2025-02-03T16:59:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
япония
монголия
россия
айсен николаев
великая отечественная война (1941-1945)
80-летие победы в великой отечественной войне
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ЯКУТСК, 3 фев - РИА Новости. Первую медаль к 80-летию Победы в Якутии получил 98-летний фронтовик Валерий Спиридонов, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. "Первую юбилейную медаль "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" глава Якутии Айсен Николаев вручил 98-летнему фронтовику из Чульмана Валерию Спиридонову во время командировки в Нерюнгринский район", - рассказали в пресс-службе. Как отметили в правительстве, Валерий Михайлович участвовал в боях с милитаристской Японией, он является кавалером Ордена Отечественной войны. В 1944 году Спиридонов был призван Алданским военкоматом на службу в армии. В самом начале служил связистом-телеграфистом, а затем попал в мотоциклетный полк. В составе отдельного мотоциклетного полка связи Забайкальского фронта прошел боевой путь по Маньчжурии и Монголии, участвовал в сражениях за город Калган. Во время очередного вражеского авианалета был контужен. Награжден медалью "За победу над Японией". "От имени президента страны Владимира Владимировича Путина уполномочен вручить вам, участнику Великой Отечественной войны, памятную медаль, посвященную 80-летию Великой Победы. С огромной благодарностью за ваш боевой, ратный труд, за то, что вы сегодня вместе с нами", – сказал Николаев, вручая награду. Фронтовик отметил, что в свои 98 лет молод душой и каждый год с нетерпением ждет главный праздник – День Победы. "Служу России! Большое спасибо за единовременную выплату в год 80-летия Великой Победы – два миллиона рублей. Получили", - сообщил ветеран главе региона. В год 80-летия Победы выплаты ветеранам Великой Отечественной войны в Якутии увеличены до двух миллионов рублей, также предусмотрен ряд новых мер поддержки участникам специальной военной операции.
https://ria.ru/20250129/vorobev-1996183556.html
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общество, япония, монголия, россия, айсен николаев, великая отечественная война (1941-1945), 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Япония, Монголия, Россия, Айсен Николаев, Великая Отечественная война (1941-1945), 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Якутии 98-летнему ветерану вручили медаль к 80-летию Победы

В Якутии 98-летний фронтовик Спиридонов получил первую медаль к 80-летию Победы

© Фото : ЯСИА/Андрей СорокинВ Якутии первую медаль к 80-летию Победы получил 98-летний фронтовик Валерий Спиридонов
В Якутии первую медаль к 80-летию Победы получил 98-летний фронтовик Валерий Спиридонов - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© Фото : ЯСИА/Андрей Сорокин
В Якутии первую медаль к 80-летию Победы получил 98-летний фронтовик Валерий Спиридонов
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ЯКУТСК, 3 фев - РИА Новости. Первую медаль к 80-летию Победы в Якутии получил 98-летний фронтовик Валерий Спиридонов, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
"Первую юбилейную медаль "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" глава Якутии Айсен Николаев вручил 98-летнему фронтовику из Чульмана Валерию Спиридонову во время командировки в Нерюнгринский район", - рассказали в пресс-службе.
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Воробьев передал ветеранам Великой Отечественной войны юбилейные медали
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Как отметили в правительстве, Валерий Михайлович участвовал в боях с милитаристской Японией, он является кавалером Ордена Отечественной войны.
В 1944 году Спиридонов был призван Алданским военкоматом на службу в армии. В самом начале служил связистом-телеграфистом, а затем попал в мотоциклетный полк. В составе отдельного мотоциклетного полка связи Забайкальского фронта прошел боевой путь по Маньчжурии и Монголии, участвовал в сражениях за город Калган. Во время очередного вражеского авианалета был контужен. Награжден медалью "За победу над Японией".
«
"От имени президента страны Владимира Владимировича Путина уполномочен вручить вам, участнику Великой Отечественной войны, памятную медаль, посвященную 80-летию Великой Победы. С огромной благодарностью за ваш боевой, ратный труд, за то, что вы сегодня вместе с нами", – сказал Николаев, вручая награду.
Фронтовик отметил, что в свои 98 лет молод душой и каждый год с нетерпением ждет главный праздник – День Победы.
"Служу России! Большое спасибо за единовременную выплату в год 80-летия Великой Победы – два миллиона рублей. Получили", - сообщил ветеран главе региона.
В год 80-летия Победы выплаты ветеранам Великой Отечественной войны в Якутии увеличены до двух миллионов рублей, также предусмотрен ряд новых мер поддержки участникам специальной военной операции.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОбществоЯпонияМонголияРоссияАйсен НиколаевВеликая Отечественная война (1941-1945)80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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