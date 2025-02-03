NBC сообщил об отстранении главы безопасности USAID
NBC News: глава USAID и его зам отстранены за недопуск DOGE к данным агентства
© AP Photo / J. David AkeШтаб-квартира Агентства США по международному развитию в Вашингтоне
© AP Photo / J. David Ake
Штаб-квартира Агентства США по международному развитию в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Глава безопасности агентства США по международному развитию USAID Джон Вурхис и его заместитель Брайан Макгилл были временно отстранены из-за того, что они не хотели предоставлять доступ к данным агентства, в том числе и засекреченным, сотрудникам департамента эффективности государственного управления США (DOGE), сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники.
"Директор по безопасности USAID и его заместитель в субботу ушли в административный отпуск после того, как попытались не дать сотрудникам DOGE получить доступ к системам безопасности USAID... (Речь шла о - ред.) личных делах сотрудников и системах безопасности, в том числе засекреченных, и по меньшей мере у некоторых сотрудников DOGE не было для них подходящего уровня доступа", - говорится на сайте телеканала со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией.
По словам двух собеседников NBC News, когда Вухрис и Макгилл отказались предоставлять доступ, им пригрозили обращением к американским маршаллам. В конечном итоге доступ был предоставлен, однако пока неизвестно, к каким именно данным.
Ранее американский предприниматель и глава DOGE Илон Маск заявил, что президент США Дональд Трамп согласен закрыть агентство.
Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". В отдельной публикации в соцсети X он заявил, что агентство было "змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку".
Западные СМИ 28 января сообщили, что администрация Трампа отправила в отпуск около 60 высокопоставленных чиновников USAID после приостановки Соединенными Штатами предоставления помощи другим странам.