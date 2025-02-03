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NBC сообщил об отстранении главы безопасности USAID - РИА Новости, 03.02.2025
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13:37 03.02.2025
https://ria.ru/20250203/usaid-1997042630.html
NBC сообщил об отстранении главы безопасности USAID
NBC сообщил об отстранении главы безопасности USAID - РИА Новости, 03.02.2025
NBC сообщил об отстранении главы безопасности USAID
Глава безопасности агентства США по международному развитию USAID Джон Вурхис и его заместитель Брайан Макгилл были временно отстранены из-за того, что они не... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T13:37:00+03:00
2025-02-03T13:37:00+03:00
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Глава безопасности агентства США по международному развитию USAID Джон Вурхис и его заместитель Брайан Макгилл были временно отстранены из-за того, что они не хотели предоставлять доступ к данным агентства, в том числе и засекреченным, сотрудникам департамента эффективности государственного управления США (DOGE), сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники. "Директор по безопасности USAID и его заместитель в субботу ушли в административный отпуск после того, как попытались не дать сотрудникам DOGE получить доступ к системам безопасности USAID... (Речь шла о - ред.) личных делах сотрудников и системах безопасности, в том числе засекреченных, и по меньшей мере у некоторых сотрудников DOGE не было для них подходящего уровня доступа", - говорится на сайте телеканала со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией. По словам двух собеседников NBC News, когда Вухрис и Макгилл отказались предоставлять доступ, им пригрозили обращением к американским маршаллам. В конечном итоге доступ был предоставлен, однако пока неизвестно, к каким именно данным. Ранее американский предприниматель и глава DOGE Илон Маск заявил, что президент США Дональд Трамп согласен закрыть агентство. Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". В отдельной публикации в соцсети X он заявил, что агентство было "змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку". Западные СМИ 28 января сообщили, что администрация Трампа отправила в отпуск около 60 высокопоставленных чиновников USAID после приостановки Соединенными Штатами предоставления помощи другим странам.
https://ria.ru/20250203/pushkov-1996946529.html
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в мире, технологии, сша, илон маск, дональд трамп, агентство по международному развитию сша
В мире, Технологии, США, Илон Маск, Дональд Трамп, Агентство по международному развитию США
NBC сообщил об отстранении главы безопасности USAID

NBC News: глава USAID и его зам отстранены за недопуск DOGE к данным агентства

© AP Photo / J. David AkeШтаб-квартира Агентства США по международному развитию в Вашингтоне
Штаб-квартира Агентства США по международному развитию в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© AP Photo / J. David Ake
Штаб-квартира Агентства США по международному развитию в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Глава безопасности агентства США по международному развитию USAID Джон Вурхис и его заместитель Брайан Макгилл были временно отстранены из-за того, что они не хотели предоставлять доступ к данным агентства, в том числе и засекреченным, сотрудникам департамента эффективности государственного управления США (DOGE), сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники.
"Директор по безопасности USAID и его заместитель в субботу ушли в административный отпуск после того, как попытались не дать сотрудникам DOGE получить доступ к системам безопасности USAID... (Речь шла о - ред.) личных делах сотрудников и системах безопасности, в том числе засекреченных, и по меньшей мере у некоторых сотрудников DOGE не было для них подходящего уровня доступа", - говорится на сайте телеканала со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией.
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По словам двух собеседников NBC News, когда Вухрис и Макгилл отказались предоставлять доступ, им пригрозили обращением к американским маршаллам. В конечном итоге доступ был предоставлен, однако пока неизвестно, к каким именно данным.
Ранее американский предприниматель и глава DOGE Илон Маск заявил, что президент США Дональд Трамп согласен закрыть агентство.
Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". В отдельной публикации в соцсети X он заявил, что агентство было "змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку".
Западные СМИ 28 января сообщили, что администрация Трампа отправила в отпуск около 60 высокопоставленных чиновников USAID после приостановки Соединенными Штатами предоставления помощи другим странам.
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В миреТехнологииСШАИлон МаскДональд ТрампАгентство по международному развитию США
 
 
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