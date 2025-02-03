https://ria.ru/20250203/usaid-1997035977.html

Американский сенатор заявил об угрозах со стороны USAID из-за Украины

Американский сенатор заявил об угрозах со стороны USAID из-за Украины - РИА Новости, 03.02.2025

Американский сенатор заявил об угрозах со стороны USAID из-за Украины

Американский сенатор от Республиканской партии Джони Эрнст сообщила об угрозах со стороны агентства США по международному развитию USAID при ее попытках... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T13:10:00+03:00

2025-02-03T13:10:00+03:00

2025-02-03T13:19:00+03:00

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Американский сенатор от Республиканской партии Джони Эрнст сообщила об угрозах со стороны агентства США по международному развитию USAID при ее попытках выяснить, на что конкретно будут потрачены деньги налогоплательщиков из Соединенных Штатов на Украине. Глава нового департамента эффективности государственного управления США (DOGE) и предприниматель Илон Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией". "Несколько лет назад мы пытались выяснить, что они (сотрудники USAID - ред.) делали с долларами американских налогоплательщиков. Они собирались поддержать гуманитарную деятельность на Украине, так что я хотела знать точно, как именно эти доллары будут потрачены... Мы получили все виды угроз от USAID", - сказала сенатор Маску в эфире в соцсети X. Маск охарактеризовал эту ситуацию как "возмутительную". Западные СМИ 28 января сообщили, что администрация президента США Дональда Трампа отправила в отпуск около 60 высокопоставленных чиновников USAID после приостановки Соединенными Штатами предоставления помощи другим странам. Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам в целях развития для оценки соответствия этих программ внешней политике США. 26 января украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на источники сообщил, что офис USAID на Украине получил приказ остановить все проекты в государстве. Как подчеркнул источник, на данный момент сотрудники украинского отделения организации не имеют данных о дальнейшей судьбе программы в стране.

https://ria.ru/20250203/medvedev-1997034360.html

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в мире, сша, украина, илон маск, дональд трамп, агентство по международному развитию сша