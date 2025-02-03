https://ria.ru/20250203/ulyanovsk-1996952896.html

В аэропорту Ульяновска сняли ограничения на полеты

В аэропорту Ульяновска сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 03.02.2025

В аэропорту Ульяновска сняли ограничения на полеты

В аэропорту Ульяновска сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T08:16:00+03:00

2025-02-03T08:16:00+03:00

2025-02-03T08:16:00+03:00

общество

ульяновск

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. В аэропорту Ульяновска сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале."В аэропорту Ульяновск (Баратаевка) в 08:00 МСК сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", - написал он.

https://ria.ru/20250203/aeroporty-1996952523.html

ульяновск

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Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

общество, ульяновск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)