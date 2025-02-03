https://ria.ru/20250203/ukraina-1997193818.html

Житель Одессы второй день скрывается от сотрудников военкомата в машине

Житель Одессы второй день скрывается от сотрудников военкомата в машине - РИА Новости, 03.02.2025

Житель Одессы второй день скрывается от сотрудников военкомата в машине

Житель Одессы уже два дня отказывается покидать личный автомобиль, чтобы не попасть в руки к сотрудникам военкомата, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T22:27:00+03:00

2025-02-03T22:27:00+03:00

2025-02-03T22:27:00+03:00

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Житель Одессы уже два дня отказывается покидать личный автомобиль, чтобы не попасть в руки к сотрудникам военкомата, сообщило украинское издание "Страна.ua". "Мужчина уже два дня сидит в машине на паркинге в Одессе: его машину заблокировала полиция и хочет отвезти в ТЦК (военкомат - ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua". "Страна" публикует видео из местных онлайн-сообществ. На крытой парковке стоит "Мерседес" представительсткого класса, заблокированный с двух сторон полицейскими автомобилями. Вокруг собралась группа сочувствующих водителю местных жителей. Как сообщила "Страна", мужчину остановили патрульные полицейские якобы из-за нарушения ПДД, после чего потребовали проследовать в военкомат, так как водитель якобы находится в розыске. Мужчина отказался посещать военкомат и припарковался на ближайшей крытой стоянке, где его автомобиль заблокировали полицейские машины. По данным "Страны", водитель вызвал на помощь адвокатов и неравнодушных людей. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20250202/plennyy-1996854514.html

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в мире, украина, одесса, вооруженные силы украины