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В Днепропетровской области заявили о повреждении промышленного предприятия - РИА Новости, 03.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:49 03.02.2025
https://ria.ru/20250203/ukraina-1997180196.html
В Днепропетровской области заявили о повреждении промышленного предприятия
В Днепропетровской области заявили о повреждении промышленного предприятия - РИА Новости, 03.02.2025
В Днепропетровской области заявили о повреждении промышленного предприятия
Промышленное предприятие повреждено в Днепропетровской области Украины, сообщил в понедельник глава областной военной администрации Сергей Лысак. РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T19:49:00+03:00
2025-02-03T19:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Промышленное предприятие повреждено в Днепропетровской области Украины, сообщил в понедельник глава областной военной администрации Сергей Лысак. "Есть повреждения на территории промышленного предприятия", - написал Лысак в своем Telegram-канале. При этом он не уточнил, о каком именно предприятии идет речь.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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днепропетровская область, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, В мире
В Днепропетровской области заявили о повреждении промышленного предприятия

Глава ВГА Днепропетровской области Лысак заявил о повреждении предприятия

© AP Photo / LibkosУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© AP Photo / Libkos
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Промышленное предприятие повреждено в Днепропетровской области Украины, сообщил в понедельник глава областной военной администрации Сергей Лысак.
"Есть повреждения на территории промышленного предприятия", - написал Лысак в своем Telegram-канале.
При этом он не уточнил, о каком именно предприятии идет речь.
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДнепропетровская областьУкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФВ мире
 
 
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