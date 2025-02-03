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В Днепропетровской области заявили о повреждении промышленного предприятия

В Днепропетровской области заявили о повреждении промышленного предприятия - РИА Новости, 03.02.2025

В Днепропетровской области заявили о повреждении промышленного предприятия

Промышленное предприятие повреждено в Днепропетровской области Украины, сообщил в понедельник глава областной военной администрации Сергей Лысак. РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T19:49:00+03:00

2025-02-03T19:49:00+03:00

2025-02-03T19:49:00+03:00

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Промышленное предприятие повреждено в Днепропетровской области Украины, сообщил в понедельник глава областной военной администрации Сергей Лысак. "Есть повреждения на территории промышленного предприятия", - написал Лысак в своем Telegram-канале. При этом он не уточнил, о каком именно предприятии идет речь.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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