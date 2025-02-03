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Медведев прокомментировал слова Зеленского о выделенных США средствах - РИА Новости, 03.02.2025
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12:18 03.02.2025 (обновлено: 13:44 03.02.2025)
https://ria.ru/20250203/ukraina-1997018675.html
Медведев прокомментировал слова Зеленского о выделенных США средствах
Медведев прокомментировал слова Зеленского о выделенных США средствах - РИА Новости, 03.02.2025
Медведев прокомментировал слова Зеленского о выделенных США средствах
Деньги, выделенные США киевскому режиму, разошлись по карманам ворья, заявил в Telegram-канале заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T12:18:00+03:00
2025-02-03T13:44:00+03:00
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Деньги, выделенные США киевскому режиму, разошлись по карманам ворья, заявил в Telegram-канале заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя слова Владимира Зеленского о том, что он не знает, куда делись эти средства."В пылу откровенности вожак бандеровского режима признался, что он со товарищи попилил 100 миллиардов долларов. Сделал это застенчиво, как голубой воришка Альхен в "Двенадцати стульях". Типа, "мы этой сотки так и не увидели. У старикашки Байдена спросите за бабки". Это, конечно, наглое и циничное вранье. Сотка разошлась по карманам ворья всех мастей от Вашингтона до Киева", — написал Медведев.По его словам, распилом занимались и в США — в Пентагоне, ЦРУ, на предприятиях ВПК, и в Киеве, где воровали и сами деньги, и купленное на них оружие, которое теперь находят в разных частях света.Зампред Совбеза отметил, что попытки американского предпринимателя Илона Маска расследовать идеологическое воровство в Агентстве США по международному развитию USAID вызывают уважение, но они ничем не закончатся. Причем, уверен он, помощь Киеву продолжится под перекрашенным рейгановским девизом "Мир через силу", как и поддержка "дрессированных политических карликов Пиндостана" с помощью цветных революций.Сразу после возвращения в Белый дом Дональд Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам, чтобы оценить их соответствие внешней политике США. В частности, оказались замороженными программы USAID, от которого получали финансирование многие проекты на Украине. А глава нового департамента эффективности государственного управления США предприниматель Илон Маск назвал USAID преступной организацией, которой "пора умереть". На прошлой неделе Зеленский в интервью информационному агентству Associated Press признался, что не знает, куда делись около ста миллиардов долларов американской помощи — по его словам, из 177 миллиардов до Украины дошли только 76 миллиардов. При этом президент США Дональд Трамп заявлял, что Америка потратила на поддержку Украины на 200 миллиардов долларов больше, чем другие члены НАТО.
https://ria.ru/20250203/priznanie-1996949794.html
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сша, вашингтон (штат), дмитрий медведев, владимир зеленский, киев, россия, в мире
США, Вашингтон (штат), Дмитрий Медведев, Владимир Зеленский, Киев, Россия, В мире
Медведев прокомментировал слова Зеленского о выделенных США средствах

Медведев: выделенные США Украине 100 млрд долларов осели в карманах ворья

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Деньги, выделенные США киевскому режиму, разошлись по карманам ворья, заявил в Telegram-канале заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя слова Владимира Зеленского о том, что он не знает, куда делись эти средства.
«
"В пылу откровенности вожак бандеровского режима признался, что он со товарищи попилил 100 миллиардов долларов. Сделал это застенчиво, как голубой воришка Альхен в "Двенадцати стульях". Типа, "мы этой сотки так и не увидели. У старикашки Байдена спросите за бабки". Это, конечно, наглое и циничное вранье. Сотка разошлась по карманам ворья всех мастей от Вашингтона до Киева", — написал Медведев.
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По его словам, распилом занимались и в США — в Пентагоне, ЦРУ, на предприятиях ВПК, и в Киеве, где воровали и сами деньги, и купленное на них оружие, которое теперь находят в разных частях света.
Зампред Совбеза отметил, что попытки американского предпринимателя Илона Маска расследовать идеологическое воровство в Агентстве США по международному развитию USAID вызывают уважение, но они ничем не закончатся.
Причем, уверен он, помощь Киеву продолжится под перекрашенным рейгановским девизом "Мир через силу", как и поддержка "дрессированных политических карликов Пиндостана" с помощью цветных революций.
Сразу после возвращения в Белый дом Дональд Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам, чтобы оценить их соответствие внешней политике США. В частности, оказались замороженными программы USAID, от которого получали финансирование многие проекты на Украине. А глава нового департамента эффективности государственного управления США предприниматель Илон Маск назвал USAID преступной организацией, которой "пора умереть".
На прошлой неделе Зеленский в интервью информационному агентству Associated Press признался, что не знает, куда делись около ста миллиардов долларов американской помощи — по его словам, из 177 миллиардов до Украины дошли только 76 миллиардов. При этом президент США Дональд Трамп заявлял, что Америка потратила на поддержку Украины на 200 миллиардов долларов больше, чем другие члены НАТО.
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