https://ria.ru/20250203/ubiystvo-1996953238.html
На Камчатке застрелили гендиректора гостиничного комплекса
На Камчатке застрелили гендиректора гостиничного комплекса - РИА Новости, 03.02.2025
На Камчатке застрелили гендиректора гостиничного комплекса
Генеральный директор гостиничного комплекса застрелен в собственном кабинете в Петропавловске-Камчатском, убийца сам сообщил правоохранителям о преступлении,... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T08:19:00+03:00
2025-02-03T08:19:00+03:00
2025-02-03T08:19:00+03:00
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Генеральный директор гостиничного комплекса застрелен в собственном кабинете в Петропавловске-Камчатском, убийца сам сообщил правоохранителям о преступлении, сообщается на сайте СУСК России по Камчатскому краю. "Следственным отделом по городу Петропавловск-Камчатский СУСК России по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело по факту убийства генерального директора гостиничного комплекса краевой столицы (часть 1 статьи 105 УК РФ)", - говорится в сообщении. По данным следствия, днем 3 февраля 67-летний соучредитель гостиничного комплекса на фоне конфликта из-за организации и финансовой деятельности из охотничьего ружья выстрелил в голову 45-летнему гендиректору в кабинете последнего. Отмечается, что после этого мужчина сообщил о преступлении правоохранителям. В настоящее время мужчина задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20250106/arest-1992676432.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, россия, петропавловск-камчатский, камчатский край
Происшествия, Россия, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край
На Камчатке застрелили гендиректора гостиничного комплекса
В Петропавловске-Камчатском застрелили гендиректора гостиничного комплекса
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Генеральный директор гостиничного комплекса застрелен в собственном кабинете в Петропавловске-Камчатском, убийца сам сообщил правоохранителям о преступлении, сообщается на сайте СУСК России по Камчатскому краю.
"Следственным отделом по городу Петропавловск-Камчатский
СУСК России
по Камчатскому краю
возбуждено уголовное дело по факту убийства генерального директора гостиничного комплекса краевой столицы (часть 1 статьи 105 УК РФ)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, днем 3 февраля 67-летний соучредитель гостиничного комплекса на фоне конфликта из-за организации и финансовой деятельности из охотничьего ружья выстрелил в голову 45-летнему гендиректору в кабинете последнего. Отмечается, что после этого мужчина сообщил о преступлении правоохранителям.
В настоящее время мужчина задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.