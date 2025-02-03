https://ria.ru/20250203/ubiystvo-1996953238.html

На Камчатке застрелили гендиректора гостиничного комплекса

На Камчатке застрелили гендиректора гостиничного комплекса - РИА Новости, 03.02.2025

На Камчатке застрелили гендиректора гостиничного комплекса

Генеральный директор гостиничного комплекса застрелен в собственном кабинете в Петропавловске-Камчатском, убийца сам сообщил правоохранителям о преступлении,... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T08:19:00+03:00

2025-02-03T08:19:00+03:00

2025-02-03T08:19:00+03:00

происшествия

россия

петропавловск-камчатский

камчатский край

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Генеральный директор гостиничного комплекса застрелен в собственном кабинете в Петропавловске-Камчатском, убийца сам сообщил правоохранителям о преступлении, сообщается на сайте СУСК России по Камчатскому краю. "Следственным отделом по городу Петропавловск-Камчатский СУСК России по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело по факту убийства генерального директора гостиничного комплекса краевой столицы (часть 1 статьи 105 УК РФ)", - говорится в сообщении. По данным следствия, днем 3 февраля 67-летний соучредитель гостиничного комплекса на фоне конфликта из-за организации и финансовой деятельности из охотничьего ружья выстрелил в голову 45-летнему гендиректору в кабинете последнего. Отмечается, что после этого мужчина сообщил о преступлении правоохранителям. В настоящее время мужчина задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20250106/arest-1992676432.html

россия

петропавловск-камчатский

камчатский край

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, петропавловск-камчатский, камчатский край