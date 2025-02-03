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Пошлины Трампа против Канады навредят Голливуду, сообщили СМИ - РИА Новости, 03.02.2025
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17:03 03.02.2025
https://ria.ru/20250203/trump-1997140780.html
Пошлины Трампа против Канады навредят Голливуду, сообщили СМИ
Пошлины Трампа против Канады навредят Голливуду, сообщили СМИ - РИА Новости, 03.02.2025
Пошлины Трампа против Канады навредят Голливуду, сообщили СМИ
Решение президента США Дональда Трампа ввести пошлины на импорт из Канады может нанести ущерб киноиндустрии Голливуда, увеличив стоимость производства фильмов и РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T17:03:00+03:00
2025-02-03T17:03:00+03:00
канада
сша
голливуд
дональд трамп
джастин трюдо
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
в мире
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Решение президента США Дональда Трампа ввести пошлины на импорт из Канады может нанести ущерб киноиндустрии Голливуда, увеличив стоимость производства фильмов и заставив американцев урезать расходы на походы в кино на фоне общего подорожания продуктов, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на источники в Голливуде. Как указывает CNBC на своем сайте, введение импортных тарифов в отношении товаров из Канады означает "торговую войну с лучшим другом Голливуда". Отмечается, что Канада, которую зачастую называют "северным Голливудом", на протяжение десятилетий остается "оживленным производственным центром" американского кинематографа. "Пошлины Трампа могут оказать давление на производственный бюджет, особенно это касается фильмов и телешоу, для которых импортируют определенные ткани для костюмов или уникальные производственные материалы, такие как специальное стекло, из-за рубежа... Растут опасения, что более высокие пошлины в разных секторах могут повлиять на кошельки зрителей и, таким образом, поставить под угрозу кассовые сборы... Если клиенты начнут затягивать пояса, то походы в кинотеатры могут оказаться среди тех статей расходов, которые они могут сократить", - говорится в публикации на сайте телеканала со ссылкой на источники в Голливуде. Трамп подписал указы о введении с 4 февраля ряда импортных пошлин. В размере 25% они вводятся против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов, на них ставка составит 10%. На товары из Мексики размер пошлин составит также 25%. На товары из Китая вводятся пошлины в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют. Канадский премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что импортные пошлины США на товары из Канады ограничат доступ Вашингтона к критически важным товарам для безопасности, включая уран, сталь и алюминий. Также в Канаде в ответ на действия США начали изымать из продажи американский алкоголь.
https://ria.ru/20250203/poshliny-1997033404.html
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канада, сша, голливуд, дональд трамп, джастин трюдо, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, в мире
Канада, США, Голливуд, Дональд Трамп, Джастин Трюдо, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады, В мире
Пошлины Трампа против Канады навредят Голливуду, сообщили СМИ

CNBC: введение Трампом пошлин на импорт из Канады может нанести ущерб Голливуду

© AP Photo / Charles KrupaДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© AP Photo / Charles Krupa
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Решение президента США Дональда Трампа ввести пошлины на импорт из Канады может нанести ущерб киноиндустрии Голливуда, увеличив стоимость производства фильмов и заставив американцев урезать расходы на походы в кино на фоне общего подорожания продуктов, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на источники в Голливуде.
Как указывает CNBC на своем сайте, введение импортных тарифов в отношении товаров из Канады означает "торговую войну с лучшим другом Голливуда". Отмечается, что Канада, которую зачастую называют "северным Голливудом", на протяжение десятилетий остается "оживленным производственным центром" американского кинематографа.
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"Пошлины Трампа могут оказать давление на производственный бюджет, особенно это касается фильмов и телешоу, для которых импортируют определенные ткани для костюмов или уникальные производственные материалы, такие как специальное стекло, из-за рубежа... Растут опасения, что более высокие пошлины в разных секторах могут повлиять на кошельки зрителей и, таким образом, поставить под угрозу кассовые сборы... Если клиенты начнут затягивать пояса, то походы в кинотеатры могут оказаться среди тех статей расходов, которые они могут сократить", - говорится в публикации на сайте телеканала со ссылкой на источники в Голливуде.
Трамп подписал указы о введении с 4 февраля ряда импортных пошлин. В размере 25% они вводятся против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов, на них ставка составит 10%. На товары из Мексики размер пошлин составит также 25%. На товары из Китая вводятся пошлины в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют.
Канадский премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что импортные пошлины США на товары из Канады ограничат доступ Вашингтона к критически важным товарам для безопасности, включая уран, сталь и алюминий. Также в Канаде в ответ на действия США начали изымать из продажи американский алкоголь.
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КанадаСШАГолливудДональд ТрампДжастин ТрюдоВведение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и КанадыВ мире
 
 
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