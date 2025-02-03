https://ria.ru/20250203/trevoga-1996938218.html

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 03.02.2025

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили в Киевской, Винницкой и части Черкасской области на Украине, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T00:54:00+03:00

2025-02-03T00:54:00+03:00

2025-02-03T00:54:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

черкасская область

россия

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в Киевской, Винницкой и части Черкасской области на Украине, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, в 23.56 мск сигнал тревоги объявили в части Черкасской области, в 00.08 - в Винницкой. В Киевской области воздушная тревога была объявлена в 00.31 мск. Кроме того, ранее объявленный сигнал тревоги по-прежнему звучит в Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250203/obstrel-1996936843.html

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украина, черкасская область, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины