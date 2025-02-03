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Группа спортсменок из Керчи обвинила тренера в домогательствах
Группа спортсменок из Керчи обвинила тренера в домогательствах - РИА Новости, 03.02.2025
Группа спортсменок из Керчи обвинила тренера в домогательствах
Уголовное дело поручено возбудить после обращений группы спортсменок из Керчи, в котором воспитанницы спортивной школы обвиняют тренера в домогательствах,... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T15:59:00+03:00
2025-02-03T15:59:00+03:00
2025-02-03T15:59:00+03:00
россия
республика крым
керчь
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости. Уголовное дело поручено возбудить после обращений группы спортсменок из Керчи, в котором воспитанницы спортивной школы обвиняют тренера в домогательствах, сообщает крымское управление СК РФ. "Руководитель главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимир Терентьев поручил возбудить уголовное дело по обращениям группы спортсменок из Керчи о применении насильственных действий и недопустимых методов воспитания со стороны тренера, совершенных несколько лет назад", - говорится в сообщении. По данным ведомства, в обращениях говорится о домогательствах тренера, которые имели место во время выездных соревнований на территории других субъектов. Крымским следователям поручено в тесном взаимодействии с коллегами из других субъектов установить обстоятельства и дать полную оценку всем доводам заявительниц.
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россия, республика крым, керчь, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Республика Крым, Керчь, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ)
Группа спортсменок из Керчи обвинила тренера в домогательствах
СК поручили возбудить дело после жалоб спортсменок из Керчи в домогательствах