https://ria.ru/20250203/svyaschennik-1997159246.html

Священник рассказал, почему мат – грех и как от него избавиться

Священник рассказал, почему мат – грех и как от него избавиться - РИА Новости, 03.02.2025

Священник рассказал, почему мат – грех и как от него избавиться

Использование матерной брани – грех и форма психологической зависимости, вылечиться от которой поможет психокоррекция, система мотивации и главное - молитва,... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T17:57:00+03:00

2025-02-03T17:57:00+03:00

2025-02-03T18:36:00+03:00

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МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Использование матерной брани – грех и форма психологической зависимости, вылечиться от которой поможет психокоррекция, система мотивации и главное - молитва, рассказал РИА Новости председатель межрегионального общественного движения "Православный родительский комитет", основатель движения "Доброслово", настоятель храма Александра Невского в Глазове священник Вячеслав Клюев.Третьего февраля отмечают Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой.Как рассказал отец Вячеслав, проект "Доброслово" начинался с профилактики употребления ненормативной лексики в школах города Глазов (Удмуртия), но за почти пять лет вышел за пределы школ и стал межрегиональным – от Курской области до Хабаровского края. "Мы делаем социальную рекламу на улицах, в транспорте, брошюры, календари, фильмы, презентации, плакаты, билборды, значки, наклейки, девизы, речевки, в которых раскрываем разные аспекты явления сквернословия: духовно-нравственные, психологические, исторические, юридические. Проводим специальные занятия в школах для детей и родителей, круглые столы, конкурсы. Все это вместе мы назвали "Неделя доброго слова". И как раз сейчас - 3 февраля - такие Недели начинаются во многих регионах страны. Мы открыты к сотрудничеству и будем рады делиться опытом", - сказал отец Вячеслав.Говоря о духовном аспекте сквернословия, он напомнил, что способность говорить, язык – "дар Божий, отличительная особенность человека, созданного по образу и подобию Божиему"."Мат, сквернословие - это грех, а грех - это духовная ошибка, заблуждение, нарушение Закона Божиего о человеке. В одной из 10 заповедей сказано "не поминай имя Божие всуе" - святое имя не может быть произнесено в профанной обстановке, а человек призван славить Бога, как же он будет это делать, если еще и матерится? Есть заповедь "почитай отца твоего и матерь твою, дабы продлились дни твои, и будет тебе благо" - то есть счастье и долголетие. Но есть продолжение этой заповеди: "злословящий отца своего и мать свою смертию да умрёт". Упоминание матери в известном бранном контексте совершенно недопустимо. Также мат – словесный грех в отношении тех, к кому эти слова обращены, и дурной заразительный пример, соблазн для детей", - объяснил священник.Кроме того, продолжил отец Вячеслав, Господь прямо говорит в Евангелии: "от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься", то есть за всякое праздное слово человек ответит перед Богом. О недопустимости сквернословия неоднократно говорят и апостолы."Таким образом для христиан другой точки зрения быть не может - сквернословие это грех, и оно недопустимо. Сквернословящий пребывает в опасном духовном состоянии - это лакмусовая бумажка, что-то не так с его сердечным устроением, духовным состоянием. Господь нас призывает к бодрствованию духовному - следить за своими мыслями и словами. Употребляя такую лексику, мы игнорируем этот призыв, не контролируем себя, внутренний мир, какие мысли у нас в голове, что у нас из сердца выходит. Ведь, по словам Господа, "оскверняет человека не то, что входит в него, а то, что исходит", - отметил иерей.С психологической точки зрения, добавил священник, привычка сквернословить – вид зависимости. "Что делать, чтобы избавиться от нее? Вариантов много – кому что поможет: можно ввести систему мотивации, например, штрафов, пойти на психологическую коррекцию, забить в браузере "как избавиться от сквернословия" или "как я избавился от сквернословия" - будет немало поучительных примеров. В нашем общественном проекте "Доброслово" мы выпускаем материалы (есть группа Вконтакте, есть Telegram-канал), в том числе собираем такие истории. Отказываются от сквернословия и военные на фронте, и спортсмены, и другие люди "стрессовых" профессий. Ну и самое главное, чтобы излечиться от недуга сквернословия, нужно молиться Богу", - заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20250201/kirill-1996814997.html

https://ria.ru/20250131/rpts-1996708853.html

https://ria.ru/20250130/rpts-1996339563.html

https://ria.ru/20250130/migratsiya-1996337024.html

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Никита Бизин

курская область, хабаровский край, александр невский, религия