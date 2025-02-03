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ЛДПР направила гумпомощь бойцам СВО, проходящим реабилитацию - РИА Новости, 03.02.2025
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Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
20:23 03.02.2025
https://ria.ru/20250203/svo-1997183880.html
ЛДПР направила гумпомощь бойцам СВО, проходящим реабилитацию
ЛДПР направила гумпомощь бойцам СВО, проходящим реабилитацию - РИА Новости, 03.02.2025
ЛДПР направила гумпомощь бойцам СВО, проходящим реабилитацию
ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким направила очередную партию гуманитарной помощи бойцам, которые проходят реабилитацию и лечение после участия в... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T20:23:00+03:00
2025-02-03T20:23:00+03:00
надежные люди
леонид слуцкий (политик)
лдпр
сво
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким направила очередную партию гуманитарной помощи бойцам, которые проходят реабилитацию и лечение после участия в боевых действиях. "ЛДПР не остаётся в стороне от тех, кому сегодня необходима наша поддержка и внимание. Нам стало известно, что более 300 раненых бойцов проходят лечение в тылу, практически у линии соприкосновения. Эти смелые молодые люди отдают своё здоровье ради безопасности нашей родины, и партия не может оставить их без помощи. Всего за несколько дней мы собрали по их просьбе всё необходимое: продукты питания, тёплые вещи, нательное бельё и предметы первой необходимости. ЛДПР стремится предоставить всё то, что хоть немного поможет создать более комфортные условия для восстановления наших героев", - сказал РИА Новости Слуцкий. Парламентарий добавил, что это не первый раз, когда ЛДПР формирует гуманитарные грузы по спискам, полученным от участников СВО. По его словам, необходимо помнить о том, что сила заключается в единстве и взаимопомощи, особенно когда речь идёт о тех, кто отдаёт все силы за спокойствие и безопасность россиян.
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леонид слуцкий (политик), лдпр, сво
Надежные люди, Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР, СВО
ЛДПР направила гумпомощь бойцам СВО, проходящим реабилитацию

ЛДПР направила партию гумпомощи бойцам СВО, проходящим реабилитацию

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкФлаг ЛДПР
Флаг ЛДПР - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Флаг ЛДПР. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким направила очередную партию гуманитарной помощи бойцам, которые проходят реабилитацию и лечение после участия в боевых действиях.
"ЛДПР не остаётся в стороне от тех, кому сегодня необходима наша поддержка и внимание. Нам стало известно, что более 300 раненых бойцов проходят лечение в тылу, практически у линии соприкосновения. Эти смелые молодые люди отдают своё здоровье ради безопасности нашей родины, и партия не может оставить их без помощи. Всего за несколько дней мы собрали по их просьбе всё необходимое: продукты питания, тёплые вещи, нательное бельё и предметы первой необходимости. ЛДПР стремится предоставить всё то, что хоть немного поможет создать более комфортные условия для восстановления наших героев", - сказал РИА Новости Слуцкий.
Парламентарий добавил, что это не первый раз, когда ЛДПР формирует гуманитарные грузы по спискам, полученным от участников СВО. По его словам, необходимо помнить о том, что сила заключается в единстве и взаимопомощи, особенно когда речь идёт о тех, кто отдаёт все силы за спокойствие и безопасность россиян.
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Надежные людиЛеонид Слуцкий (политик)ЛДПРСВО
 
 
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