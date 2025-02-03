https://ria.ru/20250203/sukhofrukty-1996941607.html

Врач рассказала о пользе сухофруктов

Врач рассказала о пользе сухофруктов - РИА Новости, 03.02.2025

Врач рассказала о пользе сухофруктов

Сухофрукты полезно употреблять при заболеваниях ЖКТ, запорах, а также в состоянии обезвоживания, рассказала РИА Новости гастроэнтеролог Люберецкой областной... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T03:15:00+03:00

2025-02-03T03:15:00+03:00

2025-02-03T03:15:00+03:00

общество

светлана ильяшенко (врач)

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Сухофрукты полезно употреблять при заболеваниях ЖКТ, запорах, а также в состоянии обезвоживания, рассказала РИА Новости гастроэнтеролог Люберецкой областной больницы Светлана Ильяшенко. "Сухофрукты — прекрасная замена привычным сладостям: конфетам, печенью и пирожным, они более щадящие для желудочно-кишечного тракта и помогают при заболеваниях нормализовать его работу. Сухофрукты выручают при запорах, так как содержание клетчатки обеспечивает влагопоглощающие и влагосвязывающие свойства. А еще в них содержатся антиоксиданты, защищающие организм от сердечно-сосудистых заболеваний и поднимающие иммунитет", - сказала Ильяшенко. В случае сильного отравления, компот из сухофруктов назначается при обезвоживании, чтобы помочь организму восстановиться. Гастроэнтеролог отметила, что сушеные фрукты богаты клетчаткой, фруктозой, калием, витаминами группы В, а также железом и кальцием.

https://ria.ru/20250130/orekhi-1996234711.html

https://ria.ru/20250131/golubika-1996517702.html

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2025

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общество, светлана ильяшенко (врач)