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Врач рассказала о пользе сухофруктов - РИА Новости, 03.02.2025
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03:15 03.02.2025
https://ria.ru/20250203/sukhofrukty-1996941607.html
Врач рассказала о пользе сухофруктов
Врач рассказала о пользе сухофруктов - РИА Новости, 03.02.2025
Врач рассказала о пользе сухофруктов
Сухофрукты полезно употреблять при заболеваниях ЖКТ, запорах, а также в состоянии обезвоживания, рассказала РИА Новости гастроэнтеролог Люберецкой областной... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T03:15:00+03:00
2025-02-03T03:15:00+03:00
общество
светлана ильяшенко (врач)
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Сухофрукты полезно употреблять при заболеваниях ЖКТ, запорах, а также в состоянии обезвоживания, рассказала РИА Новости гастроэнтеролог Люберецкой областной больницы Светлана Ильяшенко. "Сухофрукты — прекрасная замена привычным сладостям: конфетам, печенью и пирожным, они более щадящие для желудочно-кишечного тракта и помогают при заболеваниях нормализовать его работу. Сухофрукты выручают при запорах, так как содержание клетчатки обеспечивает влагопоглощающие и влагосвязывающие свойства. А еще в них содержатся антиоксиданты, защищающие организм от сердечно-сосудистых заболеваний и поднимающие иммунитет", - сказала Ильяшенко. В случае сильного отравления, компот из сухофруктов назначается при обезвоживании, чтобы помочь организму восстановиться. Гастроэнтеролог отметила, что сушеные фрукты богаты клетчаткой, фруктозой, калием, витаминами группы В, а также железом и кальцием.
https://ria.ru/20250130/orekhi-1996234711.html
https://ria.ru/20250131/golubika-1996517702.html
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общество, светлана ильяшенко (врач)
Общество, Светлана Ильяшенко (врач)
Врач рассказала о пользе сухофруктов

Врач Ильяшенко: сухофрукты помогают нормализовать работу ЖКТ

© Fotolia / svl861Сухофрукты
Сухофрукты - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© Fotolia / svl861
Сухофрукты. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Сухофрукты полезно употреблять при заболеваниях ЖКТ, запорах, а также в состоянии обезвоживания, рассказала РИА Новости гастроэнтеролог Люберецкой областной больницы Светлана Ильяшенко.
"Сухофрукты — прекрасная замена привычным сладостям: конфетам, печенью и пирожным, они более щадящие для желудочно-кишечного тракта и помогают при заболеваниях нормализовать его работу. Сухофрукты выручают при запорах, так как содержание клетчатки обеспечивает влагопоглощающие и влагосвязывающие свойства. А еще в них содержатся антиоксиданты, защищающие организм от сердечно-сосудистых заболеваний и поднимающие иммунитет", - сказала Ильяшенко.
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В случае сильного отравления, компот из сухофруктов назначается при обезвоживании, чтобы помочь организму восстановиться.
Гастроэнтеролог отметила, что сушеные фрукты богаты клетчаткой, фруктозой, калием, витаминами группы В, а также железом и кальцием.
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ОбществоСветлана Ильяшенко (врач)
 
 
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