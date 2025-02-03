https://ria.ru/20250203/spetsoperatsiya-1997169732.html

Спецоперация, 3 февраля: ВКС России сбили украинский самолет Су-27

Спецоперация, 3 февраля: ВКС России сбили украинский самолет Су-27 - РИА Новости, 03.02.2025

Спецоперация, 3 февраля: ВКС России сбили украинский самолет Су-27

Авиация ВКС России сбила украинский самолет Су-27, украинские войска потеряли за сутки до 210 военнослужащих в Курской области, после атаки дронов ВСУ... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T18:42:00+03:00

2025-02-03T18:42:00+03:00

2025-02-03T18:42:00+03:00

специальная военная операция на украине

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анджей дуда

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Авиация ВКС России сбила украинский самолет Су-27, украинские войска потеряли за сутки до 210 военнослужащих в Курской области, после атаки дронов ВСУ повреждены объекты в Астраханской и Волгоградской областях. ВКС России сбили украинский самолет Су-27 Истребительная авиация ВКС России сбила самолет Су-27 воздушных сил Украины, следует из сводки Минобороны России. По данным ведомства, потери ВСУ за сутки составили до 1295 человек. Нанесено поражение объекту энергетики, обеспечивающему действия ВСУ, инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства, местам хранения и подготовки к запуску беспилотников. Средства ПВО сбили четыре управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 199 БПЛА, в том числе 124 - вне зоны спецоперации. ВСУ потеряли за сутки до 210 военных в Курской области За сутки потери ВСУ на курском направлении составили до 210 военнослужащих, уничтожены две боевые машины пехоты, два бронетранспортера, девять боевых бронированных машин, четыре орудия полевой артиллерии, четыре миномета и склад боеприпасов. Всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 56980 военнослужащих, 329 танков. ПВО сбила за сутки 79 БПЛА над территорией России Российские средства ПВО перехватили и уничтожили за ночь 27 украинских бепспилотников над Ростовской областью, 25 - над Волгоградской областью, семь - над Астраханской, пять - над Воронежской, четыре - над Белгородской и два - над Курской. Около 07.50 мск один дрон был сбит над Каспийским морем. С 09.00 до 10.30 мск один БПЛА уничтожен над Курской областью и два - над Белгородской. С 11.00 до 12.00 мск были два дрона над территориями Белгородской и Курской областей. С 12.00 до 14.00 мск средства ПВО уничтожили два беспилотника над Белгородской областью и один - над Курской. Дуда считает, что Польша должна участвовать в переговорах по Украине Президент Польши Анджей Дуда считает, что его страна должна принять участие в переговорах по урегулированию на Украине, "это в интересах" Киева, пишет газета Financial Times. Как заявил Дуда в интервью изданию, если администрация президента США Дональда Трампа пригласит за стол переговоров другие государства, помимо Украины и России, "было бы в интересах Украины, чтобы Польша также была там". Отмечается, что Дуда также "повторил скептицизм" премьера Польши Дональда Туска относительно отправки войск на Украину в рамках миссии Запада по соблюдению выполнения возможного мирного соглашения. "Нам не обязательно размещать там наши войска", - заявил Дуда. Пожар возник после атаки ВСУ на объекты в Астраханской области Возгорание произошло при попытке ВСУ атаковать объекты в Астраханской области, в том числе ТЭК, сообщил губернатор Игорь Бабушкин. Он добавил, что пострадавших нет. К середине дня пожар на Астраханском газоперерабатывающем заводе (АГПЗ) был локализован. Глава Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что в результате падения обломков дрона ВСУ возникли локальные возгорания на территории нефтеперерабатывающего завода, которые были оперативно локализованы. Около десяти финских наемников убиты или пропали без вести на Украине Около десяти финских наемников в рядах ВСУ убиты или пропали без вести на Украине, заявил в понедельник МИД Финляндии. В опубликованных ведомством инструкциях для граждан, решивших стать наемниками на стороне киевского режима, говорится, что "к концу 2024 года около десяти" финских наемников, которые в документе называются "добровольцами", "погибли или пропали без вести в боевых действиях (на Украине - ред.)". Отряд "Тигр" назовут именем погибшего вице-губернатора Приморья Ефремова Добровольческий отряд "Тигр" назовут именем погибшего в Курской области экс-командира отряда, вице-губернатора Приморья Сергея Ефремова, сообщил глава Приморского края Олег Кожемяко. В воскресенье он сообщил о гибели Ефремова во время выполнения боевых задач в Курской области. Депутат думы Владивостока Виктор Тарабарин сообщил, что в связи с боевыми действиями "погибших пока не доставили". Ефремов был первым командиром приморского добровольческого батальона "Тигр". В 2024 году его назначили вице-губернатором Приморья, он курировал внутриполитический блок правительства региона. Летом 2024 года вице-губернатор Ефремов вновь возглавил отряд "Тигр" из бойцов, вернувшихся из зоны спецоперации, который принял участие в боях с ВСУ в Курской области.

https://ria.ru/20250203/ukraine-1997119310.html

https://ria.ru/20250201/ukraina-1996399264.html

https://ria.ru/20250202/ukraina-1996777630.html

https://ria.ru/20250203/zakharova-1997078138.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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