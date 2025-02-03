https://ria.ru/20250203/spetsoperatsiya-1997019304.html

ВСУ потеряли до 70 боевиков в зоне действия группировки "Днепр" за сутки

ВСУ потеряли до 70 боевиков в зоне действия группировки "Днепр" за сутки - РИА Новости, 03.02.2025

ВСУ потеряли до 70 боевиков в зоне действия группировки "Днепр" за сутки

Российские подразделения группировки "Днепр" наносили поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 70 военных, восемь автомобилей, два орудия... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T12:20:00+03:00

2025-02-03T12:20:00+03:00

2025-02-03T12:20:00+03:00

специальная военная операция на украине

запорожская область

херсонская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" наносили поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 70 военных, восемь автомобилей, два орудия полевой артиллерии и склад боеприпасов сообщило в понедельник Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной, пехотной бригад и трех бригад береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Малые Щербаки Запорожской области, Днепровское Отрадокаменка Херсонской области. Противник потерял до 70 военнослужащих, восемь автомобилей и два орудия полевой артиллерии. Уничтожен склад боеприпасов",- говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

запорожская область, херсонская область , вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф