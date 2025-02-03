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ВСУ потеряли до 70 боевиков в зоне действия группировки "Днепр" за сутки - РИА Новости, 03.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:20 03.02.2025
https://ria.ru/20250203/spetsoperatsiya-1997019304.html
ВСУ потеряли до 70 боевиков в зоне действия группировки "Днепр" за сутки
ВСУ потеряли до 70 боевиков в зоне действия группировки "Днепр" за сутки - РИА Новости, 03.02.2025
ВСУ потеряли до 70 боевиков в зоне действия группировки "Днепр" за сутки
Российские подразделения группировки "Днепр" наносили поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 70 военных, восемь автомобилей, два орудия... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T12:20:00+03:00
2025-02-03T12:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
херсонская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" наносили поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 70 военных, восемь автомобилей, два орудия полевой артиллерии и склад боеприпасов сообщило в понедельник Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной, пехотной бригад и трех бригад береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Малые Щербаки Запорожской области, Днепровское Отрадокаменка Херсонской области. Противник потерял до 70 военнослужащих, восемь автомобилей и два орудия полевой артиллерии. Уничтожен склад боеприпасов",- говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
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запорожская область, херсонская область , вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
ВСУ потеряли до 70 боевиков в зоне действия группировки "Днепр" за сутки

МО РФ: бойцы "Днепра" уничтожили до 70 боевиков ВСУ и 2 арторудия за сутки

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ в зоне СВО
Боевая стрельба по целям ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Боевая стрельба по целям ВСУ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" наносили поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 70 военных, восемь автомобилей, два орудия полевой артиллерии и склад боеприпасов сообщило в понедельник Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной, пехотной бригад и трех бригад береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Малые Щербаки Запорожской области, Днепровское Отрадокаменка Херсонской области. Противник потерял до 70 военнослужащих, восемь автомобилей и два орудия полевой артиллерии. Уничтожен склад боеприпасов",- говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьХерсонская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФ
 
 
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