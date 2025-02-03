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В Совфеде прокомментировали идею закрыть USAID в СНГ - РИА Новости, 03.02.2025
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15:40 03.02.2025
https://ria.ru/20250203/sovfedja-1997116762.html
В Совфеде прокомментировали идею закрыть USAID в СНГ
В Совфеде прокомментировали идею закрыть USAID в СНГ - РИА Новости, 03.02.2025
В Совфеде прокомментировали идею закрыть USAID в СНГ
Деятельность агентства США по международному развитию USAID в странах СНГ - это ширма для операций американского Центрального разведывательного управления, но в РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T15:40:00+03:00
2025-02-03T15:40:00+03:00
в мире
сша
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владимир джабаров
дональд трамп
джон теффт
агентство по международному развитию сша
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Деятельность агентства США по международному развитию USAID в странах СНГ - это ширма для операций американского Центрального разведывательного управления, но в случае закрытия агентства ни Госдеп, ни ЦРУ никуда не денутся, отметил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров. Ранее американский предприниматель и глава нового департамента эффективности государственного управления США (DOGE) Илон Маск написал в соцсети X, что президент США Дональд Трамп согласен закрыть USAID. "В СНГ деятельность USAID - ширма для операций Центрального разведывательного управления США. Так было при администрациях (президентов США Барака - ред.) Обамы, (Джо - ред.) Байдена, да и Трампа первой каденции. Посмотрим, во что выльется сегодняшняя "отмена" конторы. Ведь ни Госдеп, ни ЦРУ никуда не денутся", - написал Джабаров в своем Telegram-канале. Политик вспомнил ситуацию 2012 года, когда "посол США на Украине Джон Теффт рассказал о том, как нагло ведется работа USAID на пространстве СНГ". В частности, одним из направлений такой "работы" стала конференция "Техкемп", которую в ноябре 2013 года провели прямо на территории посольства CША в Киеве. Специально отобранных граждан Украины обучали интернет-технологиям мобилизации протестного потенциала для организации cиловых акций в целях дестабилизации общества, написал Джабаров. "До Киева посол Теффт работал в Тбилиси, а его супруга Мариэла руководила USAID в Грузии. Дипломата не раз уличали в передаче неверных сведений в Госдеп. Чего стоит одна его оценка ситуации в Тбилиси 6, 7 и 8 августа 2008 года, когда он обвинил в развязывании конфликта Южную Осетию", - добавил политик. Если USAID уйдет из СНГ, то подобных "дипломатов" агентству придется забрать с собой, предположил законодатель. "Но на их место придут другие, такие же посланники западных спецслужб", - предупредил Джабаров.
https://ria.ru/20250203/usaid-1997113529.html
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в мире, сша, украина, киев, владимир джабаров, дональд трамп, джон теффт, агентство по международному развитию сша, снг, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, США, Украина, Киев, Владимир Джабаров, Дональд Трамп, Джон Теффт, Агентство по международному развитию США, СНГ, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
В Совфеде прокомментировали идею закрыть USAID в СНГ

Сенатор Джабаров: в случае закрытия USAID ни Госдеп, ни ЦРУ никуда не денутся

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанк Владимир Джабаров
 Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Владимир Джабаров. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Деятельность агентства США по международному развитию USAID в странах СНГ - это ширма для операций американского Центрального разведывательного управления, но в случае закрытия агентства ни Госдеп, ни ЦРУ никуда не денутся, отметил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
Ранее американский предприниматель и глава нового департамента эффективности государственного управления США (DOGE) Илон Маск написал в соцсети X, что президент США Дональд Трамп согласен закрыть USAID.
Флаг у штаб-квартиры USAID в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
В Вашингтоне закрыли офис USAID
15:37
СНГ деятельность USAID - ширма для операций Центрального разведывательного управления США. Так было при администрациях (президентов США Барака - ред.) Обамы, (Джо - ред.) Байдена, да и Трампа первой каденции. Посмотрим, во что выльется сегодняшняя "отмена" конторы. Ведь ни Госдеп, ни ЦРУ никуда не денутся", - написал Джабаров в своем Telegram-канале.
Политик вспомнил ситуацию 2012 года, когда "посол США на Украине Джон Теффт рассказал о том, как нагло ведется работа USAID на пространстве СНГ". В частности, одним из направлений такой "работы" стала конференция "Техкемп", которую в ноябре 2013 года провели прямо на территории посольства CША в Киеве. Специально отобранных граждан Украины обучали интернет-технологиям мобилизации протестного потенциала для организации cиловых акций в целях дестабилизации общества, написал Джабаров.
"До Киева посол Теффт работал в Тбилиси, а его супруга Мариэла руководила USAID в Грузии. Дипломата не раз уличали в передаче неверных сведений в Госдеп. Чего стоит одна его оценка ситуации в Тбилиси 6, 7 и 8 августа 2008 года, когда он обвинил в развязывании конфликта Южную Осетию", - добавил политик.
Если USAID уйдет из СНГ, то подобных "дипломатов" агентству придется забрать с собой, предположил законодатель.
"Но на их место придут другие, такие же посланники западных спецслужб", - предупредил Джабаров.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
Медведев прокомментировал попытки Маска расследовать воровство в USAID
13:02
 
В миреСШАУкраинаКиевВладимир ДжабаровДональд ТрампДжон ТеффтАгентство по международному развитию СШАСНГЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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