https://ria.ru/20250203/sovfedja-1997116762.html

В Совфеде прокомментировали идею закрыть USAID в СНГ

В Совфеде прокомментировали идею закрыть USAID в СНГ - РИА Новости, 03.02.2025

В Совфеде прокомментировали идею закрыть USAID в СНГ

Деятельность агентства США по международному развитию USAID в странах СНГ - это ширма для операций американского Центрального разведывательного управления, но в РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T15:40:00+03:00

2025-02-03T15:40:00+03:00

2025-02-03T15:40:00+03:00

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владимир джабаров

дональд трамп

джон теффт

агентство по международному развитию сша

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Деятельность агентства США по международному развитию USAID в странах СНГ - это ширма для операций американского Центрального разведывательного управления, но в случае закрытия агентства ни Госдеп, ни ЦРУ никуда не денутся, отметил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров. Ранее американский предприниматель и глава нового департамента эффективности государственного управления США (DOGE) Илон Маск написал в соцсети X, что президент США Дональд Трамп согласен закрыть USAID. "В СНГ деятельность USAID - ширма для операций Центрального разведывательного управления США. Так было при администрациях (президентов США Барака - ред.) Обамы, (Джо - ред.) Байдена, да и Трампа первой каденции. Посмотрим, во что выльется сегодняшняя "отмена" конторы. Ведь ни Госдеп, ни ЦРУ никуда не денутся", - написал Джабаров в своем Telegram-канале. Политик вспомнил ситуацию 2012 года, когда "посол США на Украине Джон Теффт рассказал о том, как нагло ведется работа USAID на пространстве СНГ". В частности, одним из направлений такой "работы" стала конференция "Техкемп", которую в ноябре 2013 года провели прямо на территории посольства CША в Киеве. Специально отобранных граждан Украины обучали интернет-технологиям мобилизации протестного потенциала для организации cиловых акций в целях дестабилизации общества, написал Джабаров. "До Киева посол Теффт работал в Тбилиси, а его супруга Мариэла руководила USAID в Грузии. Дипломата не раз уличали в передаче неверных сведений в Госдеп. Чего стоит одна его оценка ситуации в Тбилиси 6, 7 и 8 августа 2008 года, когда он обвинил в развязывании конфликта Южную Осетию", - добавил политик. Если USAID уйдет из СНГ, то подобных "дипломатов" агентству придется забрать с собой, предположил законодатель. "Но на их место придут другие, такие же посланники западных спецслужб", - предупредил Джабаров.

https://ria.ru/20250203/usaid-1997113529.html

https://ria.ru/20250203/medvedev-1997034360.html

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в мире, сша, украина, киев, владимир джабаров, дональд трамп, джон теффт, агентство по международному развитию сша, снг, центральное разведывательное управление (цру)