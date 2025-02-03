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В Совфеде прокомментировали "100-дневный план Трампа" - РИА Новости, 03.02.2025
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09:37 03.02.2025 (обновлено: 09:45 03.02.2025)
https://ria.ru/20250203/sovfed-1996962721.html
В Совфеде прокомментировали "100-дневный план Трампа"
В Совфеде прокомментировали "100-дневный план Трампа" - РИА Новости, 03.02.2025
В Совфеде прокомментировали "100-дневный план Трампа"
Так называемый "100-дневный план Трампа" по урегулированию на Украине не учитывает позицию Москвы, Россия будет отстаивать свои условия, которые обозначил... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T09:37:00+03:00
2025-02-03T09:45:00+03:00
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МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Так называемый "100-дневный план Трампа" по урегулированию на Украине не учитывает позицию Москвы, Россия будет отстаивать свои условия, которые обозначил президент РФ, написал в своем Telegram-канале первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров. "Не стоит принимать всерьёз многочисленные вбросы в западной прессе относительно разрешения украинского конфликта. В том числе появившийся в американских СМИ якобы документ (Дональда) Трампа с указанием времени урегулирования", - отметил Джабаров. По его словам, так называемый "100-дневный план Трампа" "никак не учитывает позицию нашей страны, а, напротив, предполагает дальнейшую вооружённую поддержку киевского режима без международного признания конституционных территорий России". По мнению законодателя, позиция Трампа станет известна позже. "И вряд ли определяющее воздействие на неё окажет поток дезинформации в западных СМИ. В любом случае, для России главное – отстаивать условия, которые обозначил наш президент, а не искать понимания Соединенных Штатов", - заключил сенатор. Президент России Владимир Путин заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил о том, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях. Американский лидер при этом отметил, что разговор с Путиным может произойти уже "очень скоро". Ранее украинское издание "Страна.ua" сообщило об обсуждении в политических кругах "100-дневного плана Трампа". По данным "Страны", документ был передан американской стороной европейским дипломатам, откуда попал на Украину. Согласно плану, президент США Дональд Трамп в ближайшее время должен провести телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным и начать работу над урегулированием конфликта. Перемирие якобы должно быть установлено на Пасху, 20 апреля, после чего начнет работу международная мирная конференция, которая зафиксирует завершение конфликта к 9 мая. Согласно описываемому "Страной" документу, к концу лета на Украине пройдут парламентские и президентские выборы. Как утверждают украинские журналисты, по итогам конфликта Киев откажется от вступления в НАТО и от вошедших в состав РФ регионов, но сможет не признавать их суверенной российской территорией. При этом, заявляет "Страна", в случае отсутствия точек соприкосновения между Путиным и Трампом, работа над переговорами будет поставлена на паузу. -0-
https://ria.ru/20250201/tramp-1996742985.html
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В мире, Россия, Украина, Москва, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Джабаров, Совет Федерации РФ, Страна.ua, НАТО
В Совфеде прокомментировали "100-дневный план Трампа"

Сенатор Джабаров: стодневный план Трампа не учитывает позицию России

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЗаседание Совета Федерации РФ
Заседание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
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МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Так называемый "100-дневный план Трампа" по урегулированию на Украине не учитывает позицию Москвы, Россия будет отстаивать свои условия, которые обозначил президент РФ, написал в своем Telegram-канале первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
"Не стоит принимать всерьёз многочисленные вбросы в западной прессе относительно разрешения украинского конфликта. В том числе появившийся в американских СМИ якобы документ (Дональда) Трампа с указанием времени урегулирования", - отметил Джабаров.
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По его словам, так называемый "100-дневный план Трампа" "никак не учитывает позицию нашей страны, а, напротив, предполагает дальнейшую вооружённую поддержку киевского режима без международного признания конституционных территорий России".
По мнению законодателя, позиция Трампа станет известна позже. "И вряд ли определяющее воздействие на неё окажет поток дезинформации в западных СМИ. В любом случае, для России главное – отстаивать условия, которые обозначил наш президент, а не искать понимания Соединенных Штатов", - заключил сенатор.
Президент России Владимир Путин заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил о том, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях. Американский лидер при этом отметил, что разговор с Путиным может произойти уже "очень скоро".
Ранее украинское издание "Страна.ua" сообщило об обсуждении в политических кругах "100-дневного плана Трампа". По данным "Страны", документ был передан американской стороной европейским дипломатам, откуда попал на Украину. Согласно плану, президент США Дональд Трамп в ближайшее время должен провести телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным и начать работу над урегулированием конфликта. Перемирие якобы должно быть установлено на Пасху, 20 апреля, после чего начнет работу международная мирная конференция, которая зафиксирует завершение конфликта к 9 мая. Согласно описываемому "Страной" документу, к концу лета на Украине пройдут парламентские и президентские выборы. Как утверждают украинские журналисты, по итогам конфликта Киев откажется от вступления в НАТО и от вошедших в состав РФ регионов, но сможет не признавать их суверенной российской территорией. При этом, заявляет "Страна", в случае отсутствия точек соприкосновения между Путиным и Трампом, работа над переговорами будет поставлена на паузу. -0-
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
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