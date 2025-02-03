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Путин присвоил Анне Снаткиной звание заслуженной артистки - РИА Новости, 03.02.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
17:22 03.02.2025 (обновлено: 17:38 03.02.2025)
https://ria.ru/20250203/snatkina-1997148060.html
Путин присвоил Анне Снаткиной звание заслуженной артистки
Путин присвоил Анне Снаткиной звание заслуженной артистки - РИА Новости, 03.02.2025
Путин присвоил Анне Снаткиной звание заслуженной артистки
Президент России Владимир Путин присвоил актрисе Анне Снаткиной звание заслуженной артистки РФ, соответствующий указ размещен на сайте официального... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T17:22:00+03:00
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил актрисе Анне Снаткиной звание заслуженной артистки РФ, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."Присвоить почетные звания: "Заслуженный артист Российской Федерации"... Снаткиной Анне Алексеевне - артистке федерального государственного автономного учреждения культуры "Центр развития театрального искусства "Московский Губернский драматический театр", - говорится в указе.
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россия, владимир путин, кино и сериалы, кино
Культура, Россия, Владимир Путин, Кино и сериалы, кино
Путин присвоил Анне Снаткиной звание заслуженной артистки

Путин подписал указ о присвоении Анне Снаткиной звания заслуженной артистки

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАнна Снаткина
Анна Снаткина - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Анна Снаткина. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил актрисе Анне Снаткиной звание заслуженной артистки РФ, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Присвоить почетные звания: "Заслуженный артист Российской Федерации"... Снаткиной Анне Алексеевне - артистке федерального государственного автономного учреждения культуры "Центр развития театрального искусства "Московский Губернский драматический театр", - говорится в указе.
Тигран Кеосаян - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
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КультураРоссияВладимир ПутинКино и сериалыкино
 
 
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