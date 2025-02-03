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Слёт детских общественных советов в Хабаровском крае станет международным - РИА Новости, 03.02.2025
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Хабаровский край - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
Хабаровский край
 
12:18 03.02.2025 (обновлено: 12:30 03.02.2025)
https://ria.ru/20250203/slet-1997018508.html
Слёт детских общественных советов в Хабаровском крае станет международным
Слёт детских общественных советов в Хабаровском крае станет международным - РИА Новости, 03.02.2025
Слёт детских общественных советов в Хабаровском крае станет международным
Слёт детских общественных советов при уполномоченных по правам ребёнка в этом году пройдет в Хабаровском крае в международном формате, сообщил губернатор... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T12:18:00+03:00
2025-02-03T12:30:00+03:00
хабаровский край
хабаровский край
дальний восток
китай
дмитрий демешин
мария львова-белова
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ХАБАРОВСК, 3 фев - РИА Новости. Слёт детских общественных советов при уполномоченных по правам ребёнка в этом году пройдет в Хабаровском крае в международном формате, сообщил губернатор региона Дмитрий Демешин. Слет дальневосточных детских общественных советов при уполномоченных по правам ребенка впервые прошел в Хабаровском крае в 2024 году. "Слёт детских общественных советов при уполномоченных по правам ребёнка в этом году проведём в международном формате. Об этом мы договорились на встрече с детским омбудсменом в Хабаровском крае Петром Перевезенцевым", - написал Демешин в своем Telegram-канале. Как сообщает правительство региона, программа краевого слета включает в себя общение с представителями государственной власти, экспертами, проектную работу, тренинги, мастер-классы, командообразующие и культурно-развлекательные мероприятия, знакомство с работой социально значимых учреждений краевой столицы. В 2024 году для обмена опытом на слет детских общественных советов были приглашены участники из регионов Дальнего Востока. По словам детского омбудсмена, заинтересованность в участии в таком мероприятии выразили руководители генконсульств КНР и КНДР. Губернатор отметил, что обмен опытом и неформальное общение на таких площадках - очень нужный формат. Он заверил, что будет его поддерживать и расширять географию участников. "У нас в мае планируется российско-китайский форум, и я думаю, что это могло бы быть приурочено к нему... 2025-й в нашем крае - Год духовно-нравственных ценностей. Мы обязаны вместе воспитывать высоконравственную и патриотичную молодёжь. Укрепление духовно-нравственных основ нашего общества - общая задача. В этом призваны помочь и новые нацпроекты "Семья" и "Молодёжь и дети", - заключил глава региона. Перевезенцев на встрече доложил также об итогах командировки в Казахстан, куда он выезжал по поручению главы региона для выяснения условий проживания, решения юридических вопросов несовершеннолетних детей, незаконно вывезенных туда матерью. В Хабаровском крае активно реализуются мероприятия, направленные на социальную поддержку семей и защиту подрастающего поколения. Вопросы защиты интересов детей, профилактики социального сиротства в ноябре 2024 года детально обсуждались на встрече с уполномоченным при президенте России по правам ребенка Марией Львовой-Беловой во время ее визита в Хабаровский край.
https://ria.ru/20250129/demeshin-1996091799.html
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хабаровский край, дальний восток, китай, дмитрий демешин, мария львова-белова
Хабаровский край, Хабаровский край, Дальний Восток, Китай, Дмитрий Демешин, Мария Львова-Белова
Слёт детских общественных советов в Хабаровском крае станет международным

Демешин: следующий слёт детских общественных советов станет международным

© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Хабаровского краяГубернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин во время встречи с детским омбудсменом в Хабаровском крае Петром Перевезенцевым
Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин во время встречи с детским омбудсменом в Хабаровском крае Петром Перевезенцевым - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Хабаровского края
Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин во время встречи с детским омбудсменом в Хабаровском крае Петром Перевезенцевым
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ХАБАРОВСК, 3 фев - РИА Новости. Слёт детских общественных советов при уполномоченных по правам ребёнка в этом году пройдет в Хабаровском крае в международном формате, сообщил губернатор региона Дмитрий Демешин.
Слет дальневосточных детских общественных советов при уполномоченных по правам ребенка впервые прошел в Хабаровском крае в 2024 году.
Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин на встрече с начальником Дальневосточной железной дороги (ДВЖД) филиала ОАО РЖД Евгением Вейде - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
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"Слёт детских общественных советов при уполномоченных по правам ребёнка в этом году проведём в международном формате. Об этом мы договорились на встрече с детским омбудсменом в Хабаровском крае Петром Перевезенцевым", - написал Демешин в своем Telegram-канале.
Как сообщает правительство региона, программа краевого слета включает в себя общение с представителями государственной власти, экспертами, проектную работу, тренинги, мастер-классы, командообразующие и культурно-развлекательные мероприятия, знакомство с работой социально значимых учреждений краевой столицы. В 2024 году для обмена опытом на слет детских общественных советов были приглашены участники из регионов Дальнего Востока. По словам детского омбудсмена, заинтересованность в участии в таком мероприятии выразили руководители генконсульств КНР и КНДР.
Губернатор отметил, что обмен опытом и неформальное общение на таких площадках - очень нужный формат. Он заверил, что будет его поддерживать и расширять географию участников.
"У нас в мае планируется российско-китайский форум, и я думаю, что это могло бы быть приурочено к нему... 2025-й в нашем крае - Год духовно-нравственных ценностей. Мы обязаны вместе воспитывать высоконравственную и патриотичную молодёжь. Укрепление духовно-нравственных основ нашего общества - общая задача. В этом призваны помочь и новые нацпроекты "Семья" и "Молодёжь и дети", - заключил глава региона.
Перевезенцев на встрече доложил также об итогах командировки в Казахстан, куда он выезжал по поручению главы региона для выяснения условий проживания, решения юридических вопросов несовершеннолетних детей, незаконно вывезенных туда матерью.
В Хабаровском крае активно реализуются мероприятия, направленные на социальную поддержку семей и защиту подрастающего поколения. Вопросы защиты интересов детей, профилактики социального сиротства в ноябре 2024 года детально обсуждались на встрече с уполномоченным при президенте России по правам ребенка Марией Львовой-Беловой во время ее визита в Хабаровский край.
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Хабаровский крайХабаровский крайДальний ВостокКитайДмитрий ДемешинМария Львова-Белова
 
 
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