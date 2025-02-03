Слёт детских общественных советов в Хабаровском крае станет международным
Демешин: следующий слёт детских общественных советов станет международным
© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Хабаровского краяГубернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин во время встречи с детским омбудсменом в Хабаровском крае Петром Перевезенцевым
© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Хабаровского края
Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин во время встречи с детским омбудсменом в Хабаровском крае Петром Перевезенцевым
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ХАБАРОВСК, 3 фев - РИА Новости. Слёт детских общественных советов при уполномоченных по правам ребёнка в этом году пройдет в Хабаровском крае в международном формате, сообщил губернатор региона Дмитрий Демешин.
Слет дальневосточных детских общественных советов при уполномоченных по правам ребенка впервые прошел в Хабаровском крае в 2024 году.
"Слёт детских общественных советов при уполномоченных по правам ребёнка в этом году проведём в международном формате. Об этом мы договорились на встрече с детским омбудсменом в Хабаровском крае Петром Перевезенцевым", - написал Демешин в своем Telegram-канале.
Как сообщает правительство региона, программа краевого слета включает в себя общение с представителями государственной власти, экспертами, проектную работу, тренинги, мастер-классы, командообразующие и культурно-развлекательные мероприятия, знакомство с работой социально значимых учреждений краевой столицы. В 2024 году для обмена опытом на слет детских общественных советов были приглашены участники из регионов Дальнего Востока. По словам детского омбудсмена, заинтересованность в участии в таком мероприятии выразили руководители генконсульств КНР и КНДР.
Губернатор отметил, что обмен опытом и неформальное общение на таких площадках - очень нужный формат. Он заверил, что будет его поддерживать и расширять географию участников.
"У нас в мае планируется российско-китайский форум, и я думаю, что это могло бы быть приурочено к нему... 2025-й в нашем крае - Год духовно-нравственных ценностей. Мы обязаны вместе воспитывать высоконравственную и патриотичную молодёжь. Укрепление духовно-нравственных основ нашего общества - общая задача. В этом призваны помочь и новые нацпроекты "Семья" и "Молодёжь и дети", - заключил глава региона.
Перевезенцев на встрече доложил также об итогах командировки в Казахстан, куда он выезжал по поручению главы региона для выяснения условий проживания, решения юридических вопросов несовершеннолетних детей, незаконно вывезенных туда матерью.
В Хабаровском крае активно реализуются мероприятия, направленные на социальную поддержку семей и защиту подрастающего поколения. Вопросы защиты интересов детей, профилактики социального сиротства в ноябре 2024 года детально обсуждались на встрече с уполномоченным при президенте России по правам ребенка Марией Львовой-Беловой во время ее визита в Хабаровский край.