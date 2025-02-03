https://ria.ru/20250203/slet-1997018508.html

Слёт детских общественных советов в Хабаровском крае станет международным

Слёт детских общественных советов в Хабаровском крае станет международным - РИА Новости, 03.02.2025

Слёт детских общественных советов в Хабаровском крае станет международным

Слёт детских общественных советов при уполномоченных по правам ребёнка в этом году пройдет в Хабаровском крае в международном формате, сообщил губернатор... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T12:18:00+03:00

2025-02-03T12:18:00+03:00

2025-02-03T12:30:00+03:00

хабаровский край

хабаровский край

дальний восток

китай

дмитрий демешин

мария львова-белова

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ХАБАРОВСК, 3 фев - РИА Новости. Слёт детских общественных советов при уполномоченных по правам ребёнка в этом году пройдет в Хабаровском крае в международном формате, сообщил губернатор региона Дмитрий Демешин. Слет дальневосточных детских общественных советов при уполномоченных по правам ребенка впервые прошел в Хабаровском крае в 2024 году. "Слёт детских общественных советов при уполномоченных по правам ребёнка в этом году проведём в международном формате. Об этом мы договорились на встрече с детским омбудсменом в Хабаровском крае Петром Перевезенцевым", - написал Демешин в своем Telegram-канале. Как сообщает правительство региона, программа краевого слета включает в себя общение с представителями государственной власти, экспертами, проектную работу, тренинги, мастер-классы, командообразующие и культурно-развлекательные мероприятия, знакомство с работой социально значимых учреждений краевой столицы. В 2024 году для обмена опытом на слет детских общественных советов были приглашены участники из регионов Дальнего Востока. По словам детского омбудсмена, заинтересованность в участии в таком мероприятии выразили руководители генконсульств КНР и КНДР. Губернатор отметил, что обмен опытом и неформальное общение на таких площадках - очень нужный формат. Он заверил, что будет его поддерживать и расширять географию участников. "У нас в мае планируется российско-китайский форум, и я думаю, что это могло бы быть приурочено к нему... 2025-й в нашем крае - Год духовно-нравственных ценностей. Мы обязаны вместе воспитывать высоконравственную и патриотичную молодёжь. Укрепление духовно-нравственных основ нашего общества - общая задача. В этом призваны помочь и новые нацпроекты "Семья" и "Молодёжь и дети", - заключил глава региона. Перевезенцев на встрече доложил также об итогах командировки в Казахстан, куда он выезжал по поручению главы региона для выяснения условий проживания, решения юридических вопросов несовершеннолетних детей, незаконно вывезенных туда матерью. В Хабаровском крае активно реализуются мероприятия, направленные на социальную поддержку семей и защиту подрастающего поколения. Вопросы защиты интересов детей, профилактики социального сиротства в ноябре 2024 года детально обсуждались на встрече с уполномоченным при президенте России по правам ребенка Марией Львовой-Беловой во время ее визита в Хабаровский край.

https://ria.ru/20250129/demeshin-1996091799.html

https://ria.ru/20250129/matkapital-1996062698.html

хабаровский край

дальний восток

китай

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хабаровский край, дальний восток, китай, дмитрий демешин, мария львова-белова