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Песков заявил о намерении продолжить диалог с Сирией - РИА Новости, 03.02.2025
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12:32 03.02.2025 (обновлено: 12:37 03.02.2025)
https://ria.ru/20250203/siriya-1997022575.html
Песков заявил о намерении продолжить диалог с Сирией
Песков заявил о намерении продолжить диалог с Сирией - РИА Новости, 03.02.2025
Песков заявил о намерении продолжить диалог с Сирией
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит диалог с новыми властями Сирии по всем темам, в том числе по договоренностями об... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T12:32:00+03:00
2025-02-03T12:37:00+03:00
россия
сирия
дмитрий песков
тартус (мухафаза)
в мире
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит диалог с новыми властями Сирии по всем темам, в том числе по договоренностями об использовании базы военно-морского флота РФ в Тартусе.Ранее СМИ со ссылкой на издание Al-Watan сообщили, что новые власти Сирии расторгли соглашение с Россией об управлении морским портом в Тартусе. При этом сирийские власти заявляли, что пока не намерены разрывать соглашения о размещении российских военных в Латакии и Тартусе."Вы знаете - наша делегация недавно провела переговоры в Дамаске, условленны продолжить контакты по всем вопросам, есть много вопросов для обсуждения, мы продолжим диалог по всем темам, в том числе и по этим", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, есть ли договоренности с властями Сирии по использованию Россией своей военно-морской базы в Тартусе.
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россия
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россия, сирия, дмитрий песков, тартус (мухафаза), в мире
Россия, Сирия, Дмитрий Песков, Тартус (мухафаза), В мире
Песков заявил о намерении продолжить диалог с Сирией

Песков заявил, что Россия продолжит диалог с новыми властями Сирии

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит диалог с новыми властями Сирии по всем темам, в том числе по договоренностями об использовании базы военно-морского флота РФ в Тартусе.
Ранее СМИ со ссылкой на издание Al-Watan сообщили, что новые власти Сирии расторгли соглашение с Россией об управлении морским портом в Тартусе. При этом сирийские власти заявляли, что пока не намерены разрывать соглашения о размещении российских военных в Латакии и Тартусе.
"Вы знаете - наша делегация недавно провела переговоры в Дамаске, условленны продолжить контакты по всем вопросам, есть много вопросов для обсуждения, мы продолжим диалог по всем темам, в том числе и по этим", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, есть ли договоренности с властями Сирии по использованию Россией своей военно-морской базы в Тартусе.
Новый флаг Сирии - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
Россия и Сирия условились продолжить консультации о военных базах
28 января, 23:46
 
РоссияСирияДмитрий ПесковТартус (мухафаза)В мире
 
 
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