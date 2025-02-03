https://ria.ru/20250203/siriya-1997022575.html

Песков заявил о намерении продолжить диалог с Сирией

Песков заявил о намерении продолжить диалог с Сирией - РИА Новости, 03.02.2025

Песков заявил о намерении продолжить диалог с Сирией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит диалог с новыми властями Сирии по всем темам, в том числе по договоренностями об... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T12:32:00+03:00

2025-02-03T12:32:00+03:00

2025-02-03T12:37:00+03:00

россия

сирия

дмитрий песков

тартус (мухафаза)

в мире

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит диалог с новыми властями Сирии по всем темам, в том числе по договоренностями об использовании базы военно-морского флота РФ в Тартусе.Ранее СМИ со ссылкой на издание Al-Watan сообщили, что новые власти Сирии расторгли соглашение с Россией об управлении морским портом в Тартусе. При этом сирийские власти заявляли, что пока не намерены разрывать соглашения о размещении российских военных в Латакии и Тартусе."Вы знаете - наша делегация недавно провела переговоры в Дамаске, условленны продолжить контакты по всем вопросам, есть много вопросов для обсуждения, мы продолжим диалог по всем темам, в том числе и по этим", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, есть ли договоренности с властями Сирии по использованию Россией своей военно-морской базы в Тартусе.

https://ria.ru/20250128/siriya-1996015895.html

россия

сирия

тартус (мухафаза)

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россия, сирия, дмитрий песков, тартус (мухафаза), в мире