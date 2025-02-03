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В Швеции осудили второго организатора сожжения Корана - РИА Новости, 03.02.2025
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17:24 03.02.2025 (обновлено: 17:40 03.02.2025)
https://ria.ru/20250203/shvetsija-1997148333.html
В Швеции осудили второго организатора сожжения Корана
В Швеции осудили второго организатора сожжения Корана - РИА Новости, 03.02.2025
В Швеции осудили второго организатора сожжения Корана
Второго организатора акций с сожжением Корана в Швеции Салвана Наджема приговорили к условному сроку и штрафу, сообщает в понедельник телеканал SVT. РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T17:24:00+03:00
2025-02-03T17:40:00+03:00
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организация исламского сотрудничества
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Второго организатора акций с сожжением Корана в Швеции Салвана Наджема приговорили к условному сроку и штрафу, сообщает в понедельник телеканал SVT. "Окружной суд Стокгольма приговорил его к условному сроку и ежедневному штрафу", - говорится в материале. Наджем обвинялся в возбуждении ненависти по национальному признаку вместе с активистом Салваном Момикой. Момика был застрелен накануне суда в четверг, в связи с чем суд перенес срок вынесения приговора. Прокуратура Швеции сняла обвинения с Момики после его убийства, после чего в деле фигурировал один обвиняемый - Наджем. Он отрицает вину. Иракский иммигрант Наджем принимал участие в нескольких акциях с сожжением сожжениях Корана. Одна из скандальных акций прошла с разрешения полиции в первый день празднования главного мусульманского праздника Курбан-байрам у главной мечети в Стокгольме 28 июня 2023 года. Позднее аналогичные акции с сожжением Корана не раз проходили в Швеции и Дании. Организация исламского сотрудничества и многие ее члены выступили с резким осуждением сожжения Корана. Власти Швеции сообщали, что начнут пересмотр закона об общественном порядке, который разрешает акции с сожжением Корана. Момика был застрелен в жилом районе города Сёдертелье 29 января. Полиция задержала пять человек в ходе предварительного расследования, все они подозревались в его убийстве, однако вскоре прокуратура освободила задержанных, поскольку подозрения в отношении них ослабли.
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швеция, стокгольм (город), дания, организация исламского сотрудничества, в мире
Швеция, Стокгольм (город), Дания, Организация исламского сотрудничества, В мире
В Швеции осудили второго организатора сожжения Корана

SVT: второго организатора сожжения Корана в Швеции приговорили к условному сроку

© Getty Images / Nils Petter Nilsson Салван Наджем (слева) и Салван Момика во время акции с сожжением Корана в Стокгольме, Швеция
 Салван Наджем (слева) и Салван Момика во время акции с сожжением Корана в Стокгольме, Швеция - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© Getty Images / Nils Petter Nilsson
Салван Наджем (слева) и Салван Момика во время акции с сожжением Корана в Стокгольме, Швеция. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Второго организатора акций с сожжением Корана в Швеции Салвана Наджема приговорили к условному сроку и штрафу, сообщает в понедельник телеканал SVT.
"Окружной суд Стокгольма приговорил его к условному сроку и ежедневному штрафу", - говорится в материале.
Наджем обвинялся в возбуждении ненависти по национальному признаку вместе с активистом Салваном Момикой. Момика был застрелен накануне суда в четверг, в связи с чем суд перенес срок вынесения приговора. Прокуратура Швеции сняла обвинения с Момики после его убийства, после чего в деле фигурировал один обвиняемый - Наджем. Он отрицает вину.
Иракский иммигрант Наджем принимал участие в нескольких акциях с сожжением сожжениях Корана. Одна из скандальных акций прошла с разрешения полиции в первый день празднования главного мусульманского праздника Курбан-байрам у главной мечети в Стокгольме 28 июня 2023 года. Позднее аналогичные акции с сожжением Корана не раз проходили в Швеции и Дании. Организация исламского сотрудничества и многие ее члены выступили с резким осуждением сожжения Корана. Власти Швеции сообщали, что начнут пересмотр закона об общественном порядке, который разрешает акции с сожжением Корана.
Момика был застрелен в жилом районе города Сёдертелье 29 января. Полиция задержала пять человек в ходе предварительного расследования, все они подозревались в его убийстве, однако вскоре прокуратура освободила задержанных, поскольку подозрения в отношении них ослабли.
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