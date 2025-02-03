В Швеции осудили второго организатора сожжения Корана
SVT: второго организатора сожжения Корана в Швеции приговорили к условному сроку
© Getty Images / Nils Petter Nilsson Салван Наджем (слева) и Салван Момика во время акции с сожжением Корана в Стокгольме, Швеция
© Getty Images / Nils Petter Nilsson
Салван Наджем (слева) и Салван Момика во время акции с сожжением Корана в Стокгольме, Швеция. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Второго организатора акций с сожжением Корана в Швеции Салвана Наджема приговорили к условному сроку и штрафу, сообщает в понедельник телеканал SVT.
"Окружной суд Стокгольма приговорил его к условному сроку и ежедневному штрафу", - говорится в материале.
Наджем обвинялся в возбуждении ненависти по национальному признаку вместе с активистом Салваном Момикой. Момика был застрелен накануне суда в четверг, в связи с чем суд перенес срок вынесения приговора. Прокуратура Швеции сняла обвинения с Момики после его убийства, после чего в деле фигурировал один обвиняемый - Наджем. Он отрицает вину.
Иракский иммигрант Наджем принимал участие в нескольких акциях с сожжением сожжениях Корана. Одна из скандальных акций прошла с разрешения полиции в первый день празднования главного мусульманского праздника Курбан-байрам у главной мечети в Стокгольме 28 июня 2023 года. Позднее аналогичные акции с сожжением Корана не раз проходили в Швеции и Дании. Организация исламского сотрудничества и многие ее члены выступили с резким осуждением сожжения Корана. Власти Швеции сообщали, что начнут пересмотр закона об общественном порядке, который разрешает акции с сожжением Корана.
Момика был застрелен в жилом районе города Сёдертелье 29 января. Полиция задержала пять человек в ходе предварительного расследования, все они подозревались в его убийстве, однако вскоре прокуратура освободила задержанных, поскольку подозрения в отношении них ослабли.
Датский политик сжег Коран у посольства Турции в Копенгагене
1 февраля, 21:28