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Глава добровольческого батальона в ДНР Саркисян умер в больнице
Глава добровольческого батальона в ДНР Саркисян умер в больнице - РИА Новости, 03.02.2025
Глава добровольческого батальона в ДНР Саркисян умер в больнице
Основатель добровольческого батальона в ДНР Армен Саркисян, раненный при взрыве в ЖК "Алые паруса", скончался в больнице, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T13:58:00+03:00
2025-02-03T13:58:00+03:00
2025-02-03T16:00:00+03:00
донецкая народная республика
происшествия
жк "алые паруса"
следственный комитет россии (ск рф)
москва
взрыв в жк "алые паруса" в москве
армен саркисян (днр)
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Основатель добровольческого батальона в ДНР Армен Саркисян, раненный при взрыве в ЖК "Алые паруса", скончался в больнице, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.Утром в понедельник произошел взрыв в жилом комплексе "Алые паруса" на северо-западе Москвы - по предварительной информации, неустановленное взрывное устройство было заложено в лифтовом холле высотки. Погиб один человек, пострадали четверо, среди них - Саркисян, госпитализированный в тяжелом состоянии, сообщали РИА Новости в правоохранительных органах. В дальнейшем, по информации столичного главка СК, "несмотря на оказанную помощь, один из потерпевших скончался в медицинском учреждении"."Он (Саркисян – ред.) умер", - сказал собеседник агентства.
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донецкая народная республика, происшествия, жк "алые паруса", следственный комитет россии (ск рф), москва, взрыв в жк "алые паруса" в москве, армен саркисян (днр)
Донецкая Народная Республика, Происшествия, ЖК "Алые паруса", Следственный комитет России (СК РФ), Москва, Взрыв в ЖК "Алые паруса" в Москве, Армен Саркисян (ДНР)
Глава добровольческого батальона в ДНР Саркисян умер в больнице
Саркисян умер в больнице после взрыва в "Алых парусах"