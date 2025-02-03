https://ria.ru/20250203/sarkisyan-1997050870.html

Глава добровольческого батальона в ДНР Саркисян умер в больнице

Глава добровольческого батальона в ДНР Саркисян умер в больнице - РИА Новости, 03.02.2025

Глава добровольческого батальона в ДНР Саркисян умер в больнице

Основатель добровольческого батальона в ДНР Армен Саркисян, раненный при взрыве в ЖК "Алые паруса", скончался в больнице, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T13:58:00+03:00

2025-02-03T13:58:00+03:00

2025-02-03T16:00:00+03:00

донецкая народная республика

происшествия

жк "алые паруса"

следственный комитет россии (ск рф)

москва

взрыв в жк "алые паруса" в москве

армен саркисян (днр)

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Основатель добровольческого батальона в ДНР Армен Саркисян, раненный при взрыве в ЖК "Алые паруса", скончался в больнице, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.Утром в понедельник произошел взрыв в жилом комплексе "Алые паруса" на северо-западе Москвы - по предварительной информации, неустановленное взрывное устройство было заложено в лифтовом холле высотки. Погиб один человек, пострадали четверо, среди них - Саркисян, госпитализированный в тяжелом состоянии, сообщали РИА Новости в правоохранительных органах. В дальнейшем, по информации столичного главка СК, "несмотря на оказанную помощь, один из потерпевших скончался в медицинском учреждении"."Он (Саркисян – ред.) умер", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20250203/vzryv-1996999945.html

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донецкая народная республика, происшествия, жк "алые паруса", следственный комитет россии (ск рф), москва, взрыв в жк "алые паруса" в москве, армен саркисян (днр)