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Роспотребнадзор отобрал пробы воздуха на территории ВДНХ - РИА Новости, 03.02.2025
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16:42 03.02.2025
https://ria.ru/20250203/rospotrebnadzor-1997135527.html
Роспотребнадзор отобрал пробы воздуха на территории ВДНХ
Роспотребнадзор отобрал пробы воздуха на территории ВДНХ - РИА Новости, 03.02.2025
Роспотребнадзор отобрал пробы воздуха на территории ВДНХ
Управление Роспотребнадзора по Москве отобрало пробы атмосферного воздуха на территории, ближайшей к очагу возгорания в павильоне ВДНХ, сообщается на сайте... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T16:42:00+03:00
2025-02-03T16:42:00+03:00
происшествия
москва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Москве отобрало пробы атмосферного воздуха на территории, ближайшей к очагу возгорания в павильоне ВДНХ, сообщается на сайте ведомства. Как ранее сообщал РИА Новости представитель экстренных служб столицы, возгорание произошло в павильоне №59 ВДНХ в понедельник днем, оно было локализовано. На официальном сайте выставки сообщалось, что пожар произошел из-за короткого замыкания, там был технический день и проводились плановые работы на экспозиции. Персонал своевременно и самостоятельно покинул здание после возгорания, никто не пострадал. "В связи с информацией СМИ о возгорании павильона № 59 "Зерно" по адресу: город Москва, проспект Мира, дом 119, строение 59, в котором в настоящее время располагается Музей героизма, организован и проведен отбор проб атмосферного воздуха", - говорится в тексте. Уточняется, что отбор проб проведен специалистами на территории жилой застройки, образовательного учреждения, а также выставочного павильона № 64 на территории ВДНХ, ближайших к очагу возгорания с учетом направления ветра для последующих лабораторных исследований на содержание загрязняющих веществ, характерных для пожаров. -0-
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москва
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происшествия, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Москва, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Роспотребнадзор отобрал пробы воздуха на территории ВДНХ

Роспотребнадзор отобрал пробы на территории, близкой к очагу возгорания на ВДНХ

© Кадр видео из соцсетейЗадымление в павильоне на ВДНХ
Задымление в павильоне на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© Кадр видео из соцсетей
Задымление в павильоне на ВДНХ. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Москве отобрало пробы атмосферного воздуха на территории, ближайшей к очагу возгорания в павильоне ВДНХ, сообщается на сайте ведомства.
Как ранее сообщал РИА Новости представитель экстренных служб столицы, возгорание произошло в павильоне №59 ВДНХ в понедельник днем, оно было локализовано. На официальном сайте выставки сообщалось, что пожар произошел из-за короткого замыкания, там был технический день и проводились плановые работы на экспозиции. Персонал своевременно и самостоятельно покинул здание после возгорания, никто не пострадал.
"В связи с информацией СМИ о возгорании павильона № 59 "Зерно" по адресу: город Москва, проспект Мира, дом 119, строение 59, в котором в настоящее время располагается Музей героизма, организован и проведен отбор проб атмосферного воздуха", - говорится в тексте.
Уточняется, что отбор проб проведен специалистами на территории жилой застройки, образовательного учреждения, а также выставочного павильона № 64 на территории ВДНХ, ближайших к очагу возгорания с учетом направления ветра для последующих лабораторных исследований на содержание загрязняющих веществ, характерных для пожаров. -0-
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