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Архитектор Посохин прокомментировал реконструкцию бывшего здания СЭВ - РИА Новости, 03.02.2025
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20:26 03.02.2025 (обновлено: 23:32 03.02.2025)
https://ria.ru/20250203/rekonstruktsiya-1997184239.html
Архитектор Посохин прокомментировал реконструкцию бывшего здания СЭВ
Архитектор Посохин прокомментировал реконструкцию бывшего здания СЭВ - РИА Новости, 03.02.2025
Архитектор Посохин прокомментировал реконструкцию бывшего здания СЭВ
Власти Москвы, планируя реконструкцию высотки на Новом Арбате, известной как бывшее здание Совета экономической взаимопомощи (СЭВ), ставят перед собой цель... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T20:26:00+03:00
2025-02-03T23:32:00+03:00
москва
новый арбат
михаил посохин
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Власти Москвы, планируя реконструкцию высотки на Новом Арбате, известной как бывшее здание Совета экономической взаимопомощи (СЭВ), ставят перед собой цель создавать харизматичную архитектуру, актуальную для своей эпохи, считает народный архитектор РФ и сын автора проекта первоначального здания Михаил Посохин-младший.Ранее заммэра по градостроительной политике Владимир Ефимов сообщил в интервью РИА Новости, что в 2025 году будет показана концепция нового проекта на месте здания СЭВ на Новом Арбате. До этого власти города рассказывали, что там планируется разместить образовательные, спортивно-оздоровительные и культурно-развлекательные объекты."Город, как и время, не стоит на месте. С каждым поколением и эпохой происходит трансформация архитектуры и концептуального планирования", – заявил Посохин.Он отметил, что когда здание СЭВ построили в конце 60-х годов XX века, то оно отвечало своему времени, идеологии и задачам Москвы как столицы социалистических стран, входивших в Совет экономической взаимопомощи.В настоящее время в столице России активно развивается в качестве доминанты центральной части города район Большого Сити, обратил внимание Посохин. В связи с этим, по мнению архитектора, вполне возможно и обновление площадки на Новом Арбате, на которой было расположено бывшее здание СЭВ."Я думаю, что город следует заветам моего отца и ставит цель создавать харизматичную архитектуру, актуальную своей эпохе", – добавил Посохин-младший.Михаил Михайлович Посохин является сыном Михаила Васильевича Посохина, в 1960-1980 годы занимавшего пост главного архитектора Москвы. Посохин-старший известен как автор сталинской высотки на Кудринской площади и застройки улицы Новый Арбат, в том числе и здания Совета экономической взаимопомощи, а также ряда других известных московских зданий, том числе Центра международной торговли, Экспоцентра, "Олимпийского" и здания Минобороны на Арбатской площади. Посохин-младший, пошедший по стопам отца, стал академиком Российской академии художеств и Российской академии архитектуры и строительных наук (РААСН), а также много лет является главным архитектором "Моспроект-2".
https://realty.ria.ru/20250203/efimov-1996684226.html
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москва, новый арбат, михаил посохин, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Новый Арбат, Михаил Посохин, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Архитектор Посохин прокомментировал реконструкцию бывшего здания СЭВ

Архитектор Посохин прокомментировал реконструкцию здания мэрии на Новом Арбате

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкЗдание мэрии Москвы на Новом Арбате
Здание мэрии Москвы на Новом Арбате - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Здание мэрии Москвы на Новом Арбате. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Власти Москвы, планируя реконструкцию высотки на Новом Арбате, известной как бывшее здание Совета экономической взаимопомощи (СЭВ), ставят перед собой цель создавать харизматичную архитектуру, актуальную для своей эпохи, считает народный архитектор РФ и сын автора проекта первоначального здания Михаил Посохин-младший.
Ранее заммэра по градостроительной политике Владимир Ефимов сообщил в интервью РИА Новости, что в 2025 году будет показана концепция нового проекта на месте здания СЭВ на Новом Арбате. До этого власти города рассказывали, что там планируется разместить образовательные, спортивно-оздоровительные и культурно-развлекательные объекты.
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"Город, как и время, не стоит на месте. С каждым поколением и эпохой происходит трансформация архитектуры и концептуального планирования", – заявил Посохин.
Он отметил, что когда здание СЭВ построили в конце 60-х годов XX века, то оно отвечало своему времени, идеологии и задачам Москвы как столицы социалистических стран, входивших в Совет экономической взаимопомощи.
В настоящее время в столице России активно развивается в качестве доминанты центральной части города район Большого Сити, обратил внимание Посохин. В связи с этим, по мнению архитектора, вполне возможно и обновление площадки на Новом Арбате, на которой было расположено бывшее здание СЭВ.
"Я думаю, что город следует заветам моего отца и ставит цель создавать харизматичную архитектуру, актуальную своей эпохе", – добавил Посохин-младший.
Михаил Михайлович Посохин является сыном Михаила Васильевича Посохина, в 1960-1980 годы занимавшего пост главного архитектора Москвы. Посохин-старший известен как автор сталинской высотки на Кудринской площади и застройки улицы Новый Арбат, в том числе и здания Совета экономической взаимопомощи, а также ряда других известных московских зданий, том числе Центра международной торговли, Экспоцентра, "Олимпийского" и здания Минобороны на Арбатской площади. Посохин-младший, пошедший по стопам отца, стал академиком Российской академии художеств и Российской академии архитектуры и строительных наук (РААСН), а также много лет является главным архитектором "Моспроект-2".
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