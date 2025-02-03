https://ria.ru/20250203/putin-1997172702.html
Путин наградил главу совета российских соотечественников в Германии
Путин наградил главу совета российских соотечественников в Германии - РИА Новости, 03.02.2025
Путин наградил главу совета российских соотечественников в Германии
Президент РФ Владимир Путин наградил председателя правления Общегерманского координационного совета российских соотечественников Ларису Юрченко орденом Дружбы... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T18:59:00+03:00
2025-02-03T18:59:00+03:00
2025-02-03T18:59:00+03:00
россия
германия
перу
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/03/1997172281_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_fddb86f58fe2bd6d0d7922cbc0c0212c.jpg
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил председателя правления Общегерманского координационного совета российских соотечественников Ларису Юрченко орденом Дружбы за вклад в укрепление дружбы между народами России и Германии. Соответствующий указ опубликован опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. "За вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народами России и Германии наградить орденом Дружбы Юрченко Ларису Григорьевну - председателя правления Общегерманского координационного совета российских соотечественников, гражданку Российской Федерации", - говорится в указе. Кроме того, за вклад в популяризацию отечественной литературы и искусства за рубежом Путин наградил медалью Пушкина председателя Координационного совета организации российских соотечественников в Перу Алису Гилязеву.
https://ria.ru/20240930/nagrada-1975541854.html
россия
германия
перу
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/03/1997172281_111:0:1071:720_1920x0_80_0_0_c05aaa7cb2cb27311a80104b244d5103.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, германия, перу, владимир путин
Россия, Германия, Перу, Владимир Путин
Путин наградил главу совета российских соотечественников в Германии
Путин наградил Ларису Юрченко орденом Дружбы