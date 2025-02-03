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Путин наградил главу совета российских соотечественников в Германии - РИА Новости, 03.02.2025
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18:59 03.02.2025
https://ria.ru/20250203/putin-1997172702.html
Путин наградил главу совета российских соотечественников в Германии
Путин наградил главу совета российских соотечественников в Германии - РИА Новости, 03.02.2025
Путин наградил главу совета российских соотечественников в Германии
Президент РФ Владимир Путин наградил председателя правления Общегерманского координационного совета российских соотечественников Ларису Юрченко орденом Дружбы... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T18:59:00+03:00
2025-02-03T18:59:00+03:00
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил председателя правления Общегерманского координационного совета российских соотечественников Ларису Юрченко орденом Дружбы за вклад в укрепление дружбы между народами России и Германии. Соответствующий указ опубликован опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. "За вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народами России и Германии наградить орденом Дружбы Юрченко Ларису Григорьевну - председателя правления Общегерманского координационного совета российских соотечественников, гражданку Российской Федерации", - говорится в указе. Кроме того, за вклад в популяризацию отечественной литературы и искусства за рубежом Путин наградил медалью Пушкина председателя Координационного совета организации российских соотечественников в Перу Алису Гилязеву.
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россия, германия, перу, владимир путин
Россия, Германия, Перу, Владимир Путин
Путин наградил главу совета российских соотечественников в Германии

Путин наградил Ларису Юрченко орденом Дружбы

© Фото : Всемирный координационный совет российских соотечественников, проживающих за рубежомПредседатель правления Общегерманского координационного совета российских соотечественников в Германии Лариса Юрченко
Председатель правления Общегерманского координационного совета российских соотечественников в Германии Лариса Юрченко - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© Фото : Всемирный координационный совет российских соотечественников, проживающих за рубежом
Председатель правления Общегерманского координационного совета российских соотечественников в Германии Лариса Юрченко. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил председателя правления Общегерманского координационного совета российских соотечественников Ларису Юрченко орденом Дружбы за вклад в укрепление дружбы между народами России и Германии.
Соответствующий указ опубликован опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"За вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народами России и Германии наградить орденом Дружбы Юрченко Ларису Григорьевну - председателя правления Общегерманского координационного совета российских соотечественников, гражданку Российской Федерации", - говорится в указе.
Кроме того, за вклад в популяризацию отечественной литературы и искусства за рубежом Путин наградил медалью Пушкина председателя Координационного совета организации российских соотечественников в Перу Алису Гилязеву.
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