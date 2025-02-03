https://ria.ru/20250203/putin-1997172702.html

Путин наградил главу совета российских соотечественников в Германии

Путин наградил главу совета российских соотечественников в Германии - РИА Новости, 03.02.2025

Путин наградил главу совета российских соотечественников в Германии

Президент РФ Владимир Путин наградил председателя правления Общегерманского координационного совета российских соотечественников Ларису Юрченко орденом Дружбы... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T18:59:00+03:00

2025-02-03T18:59:00+03:00

2025-02-03T18:59:00+03:00

россия

германия

перу

владимир путин

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил председателя правления Общегерманского координационного совета российских соотечественников Ларису Юрченко орденом Дружбы за вклад в укрепление дружбы между народами России и Германии. Соответствующий указ опубликован опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. "За вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народами России и Германии наградить орденом Дружбы Юрченко Ларису Григорьевну - председателя правления Общегерманского координационного совета российских соотечественников, гражданку Российской Федерации", - говорится в указе. Кроме того, за вклад в популяризацию отечественной литературы и искусства за рубежом Путин наградил медалью Пушкина председателя Координационного совета организации российских соотечественников в Перу Алису Гилязеву.

https://ria.ru/20240930/nagrada-1975541854.html

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россия, германия, перу, владимир путин