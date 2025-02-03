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Более 70 тыс водных растений высадили на прудах Москвы в 2024 году - РИА Новости, 03.02.2025
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08:05 03.02.2025 (обновлено: 17:05 03.02.2025)
https://ria.ru/20250203/prudy-1997143069.html
Более 70 тыс водных растений высадили на прудах Москвы в 2024 году
Более 70 тыс водных растений высадили на прудах Москвы в 2024 году - РИА Новости, 03.02.2025
Более 70 тыс водных растений высадили на прудах Москвы в 2024 году
Более 70 тысяч водных растений высадили на прудах Москвы в 2024 году, сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T08:05:00+03:00
2025-02-03T17:05:00+03:00
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Более 70 тысяч водных растений высадили на прудах Москвы в 2024 году, сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы. "В 2024 году специалисты комплекса городского хозяйства Москвы высадили 71 тысячу водных растений разных видов в зонах биоплато. Работу провели в рамках реализации мероприятий по реабилитации водных объектов. За прошедший год количество созданных зон биоплато составило 34, а их общая площадь превысила 4,2 тысячи квадратных метров", - говорится в сообщении. Отмечается, что высадка водных растений выполняется на заключительном этапе работ по реабилитации городских прудов. "В 2024 году водные растения появились на 13 водоемах. Среди них такие пруды, как два Красноярских (12 тысяч растений), Мосфильмовский (13 тысяч растений), пять Оленьих (36 тысяч растений), Семеновский (три тысячи растений), Перекопский (три тысячи растений), Феодосийский (две тысячи растений), Быково Болото (одна тысяча растений) и Черноморский (одна тысяча растений)", - добавляется в сообщении. В теплый период 2025 года дополнительно высадят растения еще на шести прудах: на двух Ивановских, Троицком, Соловьином, 2-м Николо-Хованском и Ярославском. Как отметили в комплексе городского хозяйства Москвы, биоплато не только выполняют эстетическую функцию, подчеркивают уникальность и красоту прудов, но и создают необходимую экосистему. "Растения препятствуют размножению водорослей, вызывающих цветение пруда, способствуют общему улучшению экологического баланса и самоочищению воды от вредных примесей благодаря микроорганизмам на корнях. Доминируя, они лишают питания нитчатые водоросли и предотвращают зарастание водоема. Это приводит биологическую систему в равновесие и позволяет добиться требуемого качества воды без водопроводной подпитки", - говорится в сообщении Отмечается, что в зонах биоплато высаживают различные виды высшей водной растительности (макрофитов), широко распространенные в средних широтах России: это ирис обыкновенный и болотный, сусак зонтичный, рогоз узколистный и широколистный, тростник, а также камыш. Кроме того, на некоторых водоемах размещают краснокнижные виды кувшинок.
https://ria.ru/20250201/moskva-1996779315.html
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москва, россия, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Россия, Городское хозяйство Москвы
Более 70 тыс водных растений высадили на прудах Москвы в 2024 году

На московских прудах в 2024 году высадили более 70 тысяч водных растений

CC BY-SA 3.0 / DyPeMaP / Перекопский пруд в г. Москве. Общий видПерекопский пруд в Москве
Перекопский пруд в Москве - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
CC BY-SA 3.0 / DyPeMaP / Перекопский пруд в г. Москве. Общий вид
Перекопский пруд в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Более 70 тысяч водных растений высадили на прудах Москвы в 2024 году, сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы.
"В 2024 году специалисты комплекса городского хозяйства Москвы высадили 71 тысячу водных растений разных видов в зонах биоплато. Работу провели в рамках реализации мероприятий по реабилитации водных объектов. За прошедший год количество созданных зон биоплато составило 34, а их общая площадь превысила 4,2 тысячи квадратных метров", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что высадка водных растений выполняется на заключительном этапе работ по реабилитации городских прудов.
"В 2024 году водные растения появились на 13 водоемах. Среди них такие пруды, как два Красноярских (12 тысяч растений), Мосфильмовский (13 тысяч растений), пять Оленьих (36 тысяч растений), Семеновский (три тысячи растений), Перекопский (три тысячи растений), Феодосийский (две тысячи растений), Быково Болото (одна тысяча растений) и Черноморский (одна тысяча растений)", - добавляется в сообщении.
В теплый период 2025 года дополнительно высадят растения еще на шести прудах: на двух Ивановских, Троицком, Соловьином, 2-м Николо-Хованском и Ярославском.
Как отметили в комплексе городского хозяйства Москвы, биоплато не только выполняют эстетическую функцию, подчеркивают уникальность и красоту прудов, но и создают необходимую экосистему.
"Растения препятствуют размножению водорослей, вызывающих цветение пруда, способствуют общему улучшению экологического баланса и самоочищению воды от вредных примесей благодаря микроорганизмам на корнях. Доминируя, они лишают питания нитчатые водоросли и предотвращают зарастание водоема. Это приводит биологическую систему в равновесие и позволяет добиться требуемого качества воды без водопроводной подпитки", - говорится в сообщении
Отмечается, что в зонах биоплато высаживают различные виды высшей водной растительности (макрофитов), широко распространенные в средних широтах России: это ирис обыкновенный и болотный, сусак зонтичный, рогоз узколистный и широколистный, тростник, а также камыш. Кроме того, на некоторых водоемах размещают краснокнижные виды кувшинок.
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