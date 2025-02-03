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Прокуратура взяла на контроль инцидент в ЖК на Авиационной улице - РИА Новости, 03.02.2025
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10:45 03.02.2025
https://ria.ru/20250203/prokuratura-1996981412.html
Прокуратура взяла на контроль инцидент в ЖК на Авиационной улице
Прокуратура взяла на контроль инцидент в ЖК на Авиационной улице - РИА Новости, 03.02.2025
Прокуратура взяла на контроль инцидент в ЖК на Авиационной улице
Прокуратура контролирует установление обстоятельств инцидента в ЖК на Авиационной улице в Москве и расследование уголовного дела, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T10:45:00+03:00
2025-02-03T10:45:00+03:00
происшествия
москва
жк "алые паруса"
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Прокуратура контролирует установление обстоятельств инцидента в ЖК на Авиационной улице в Москве и расследование уголовного дела, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. "Прокуратура контролирует установление обстоятельств инцидента в ЖК на улице Авиационная. На месте происшествия находится прокурор Северо-Западного административного округа Максим Киселев. Расследование уголовного дела, возбужденного по данному факту, на контроле в прокуратуре", — говорится в сообщении.
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происшествия, москва, жк "алые паруса"
Происшествия, Москва, ЖК "Алые паруса"
Прокуратура взяла на контроль инцидент в ЖК на Авиационной улице

Прокуратура взяла на контроль инцидент в ЖК на Авиационной улице в Москве

© РИА Новости / Антон ДенисовАвтомобиль Прокуратуры России
Автомобиль Прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
Автомобиль Прокуратуры России. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Прокуратура контролирует установление обстоятельств инцидента в ЖК на Авиационной улице в Москве и расследование уголовного дела, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.
"Прокуратура контролирует установление обстоятельств инцидента в ЖК на улице Авиационная. На месте происшествия находится прокурор Северо-Западного административного округа Максим Киселев. Расследование уголовного дела, возбужденного по данному факту, на контроле в прокуратуре", — говорится в сообщении.
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ПроисшествияМоскваЖК "Алые паруса"
 
 
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