https://ria.ru/20250203/prokuratura-1996981412.html

Прокуратура взяла на контроль инцидент в ЖК на Авиационной улице

Прокуратура взяла на контроль инцидент в ЖК на Авиационной улице - РИА Новости, 03.02.2025

Прокуратура взяла на контроль инцидент в ЖК на Авиационной улице

Прокуратура контролирует установление обстоятельств инцидента в ЖК на Авиационной улице в Москве и расследование уголовного дела, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T10:45:00+03:00

2025-02-03T10:45:00+03:00

2025-02-03T10:45:00+03:00

происшествия

москва

жк "алые паруса"

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Прокуратура контролирует установление обстоятельств инцидента в ЖК на Авиационной улице в Москве и расследование уголовного дела, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. "Прокуратура контролирует установление обстоятельств инцидента в ЖК на улице Авиационная. На месте происшествия находится прокурор Северо-Западного административного округа Максим Киселев. Расследование уголовного дела, возбужденного по данному факту, на контроле в прокуратуре", — говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250203/vzryv-1996978004.html

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происшествия, москва, жк "алые паруса"