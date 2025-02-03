https://ria.ru/20250203/priznanie-1996949794.html

"Поразительно": признание Зеленского вызвало шок на Западе

"Поразительно": признание Зеленского вызвало шок на Западе - РИА Новости, 03.02.2025

"Поразительно": признание Зеленского вызвало шок на Западе

Своим заявлением о том, что до Украины дошла лишь часть из выделенных ей американских денег, глава киевского режима Владимир Зеленский фактически признал, что... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T07:08:00+03:00

2025-02-03T07:08:00+03:00

2025-02-03T16:13:00+03:00

в мире

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чей боуз

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Своим заявлением о том, что до Украины дошла лишь часть из выделенных ей американских денег, глава киевского режима Владимир Зеленский фактически признал, что воровал средства, предназначавшиеся для оказания военной и финансовой помощи стране. Такое мнение высказал ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети Х."Диктатор Зеленский фактически признает, что Украина обкрадывает налогоплательщиков США. Поразительно", — написал он.Зеленский в интервью информационному агентству Associated Press ранее признался, что не знает, где около ста миллиардов долларов американской помощи, заявив, что из приведенных им в пример 177 миллиардов до Украины дошли только 75 миллиардов долларов.Ранее в Пентагоне подсчитали, что общий объем американской военной помощи Украине за время работы администрации президента США Джо Байдена превысил 62 миллиарда долларов, а с начала российской специальной военной операции показатель достиг 61,4 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20250202/nato-1996923906.html

https://ria.ru/20250202/zelenskij-1996910816.html

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в мире, украина, сша, владимир зеленский, чей боуз, джо байден