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"Поразительно": признание Зеленского вызвало шок на Западе - РИА Новости, 03.02.2025
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07:08 03.02.2025 (обновлено: 16:13 03.02.2025)
https://ria.ru/20250203/priznanie-1996949794.html
"Поразительно": признание Зеленского вызвало шок на Западе
"Поразительно": признание Зеленского вызвало шок на Западе - РИА Новости, 03.02.2025
"Поразительно": признание Зеленского вызвало шок на Западе
Своим заявлением о том, что до Украины дошла лишь часть из выделенных ей американских денег, глава киевского режима Владимир Зеленский фактически признал, что... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T07:08:00+03:00
2025-02-03T16:13:00+03:00
в мире
украина
сша
владимир зеленский
чей боуз
джо байден
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Своим заявлением о том, что до Украины дошла лишь часть из выделенных ей американских денег, глава киевского режима Владимир Зеленский фактически признал, что воровал средства, предназначавшиеся для оказания военной и финансовой помощи стране. Такое мнение высказал ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети Х."Диктатор Зеленский фактически признает, что Украина обкрадывает налогоплательщиков США. Поразительно", — написал он.Зеленский в интервью информационному агентству Associated Press ранее признался, что не знает, где около ста миллиардов долларов американской помощи, заявив, что из приведенных им в пример 177 миллиардов до Украины дошли только 75 миллиардов долларов.Ранее в Пентагоне подсчитали, что общий объем американской военной помощи Украине за время работы администрации президента США Джо Байдена превысил 62 миллиарда долларов, а с начала российской специальной военной операции показатель достиг 61,4 миллиарда долларов.
https://ria.ru/20250202/nato-1996923906.html
https://ria.ru/20250202/zelenskij-1996910816.html
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в мире, украина, сша, владимир зеленский, чей боуз, джо байден
В мире, Украина, США, Владимир Зеленский, Чей Боуз, Джо Байден
"Поразительно": признание Зеленского вызвало шок на Западе

Журналист Боуз: Зеленский признал, что обворовывал американский народ

© Getty Images / NurPhoto/Andrzej IwanczukВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© Getty Images / NurPhoto/Andrzej Iwanczuk
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Своим заявлением о том, что до Украины дошла лишь часть из выделенных ей американских денег, глава киевского режима Владимир Зеленский фактически признал, что воровал средства, предназначавшиеся для оказания военной и финансовой помощи стране. Такое мнение высказал ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети Х.
«
"Диктатор Зеленский фактически признает, что Украина обкрадывает налогоплательщиков США. Поразительно", — написал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
Зеленский сделал НАТО странное предложение
Вчера, 21:14
Зеленский в интервью информационному агентству Associated Press ранее признался, что не знает, где около ста миллиардов долларов американской помощи, заявив, что из приведенных им в пример 177 миллиардов до Украины дошли только 75 миллиардов долларов.
Ранее в Пентагоне подсчитали, что общий объем американской военной помощи Украине за время работы администрации президента США Джо Байдена превысил 62 миллиарда долларов, а с начала российской специальной военной операции показатель достиг 61,4 миллиарда долларов.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
Зеленский признал огромные потери ВСУ
Вчера, 18:28
 
В миреУкраинаСШАВладимир ЗеленскийЧей БоузДжо Байден
 
 
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