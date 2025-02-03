https://ria.ru/20250203/prazdnik-1996811273.html

3 февраля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

Какой сегодня праздник: что отмечают 3 февраля в России и в мире по календарю

3 февраля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

3 февраля 2025 года в России и мире отмечается День без вести пропавших людей, Международный день нежности, Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой... РИА Новости, 03.02.2025

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. 3 февраля 2025 года в России и мире отмечается День без вести пропавших людей, Международный день нежности, Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой. Какие профессиональные и религиозные праздники отмечают сегодня, значимые исторические события, кто из знаменитостей родился в этот день, что можно делать по народному календарю, приметы и запреты – в материале РИА Новости.Какой сегодня праздник в России3 февраля 2025 года в России отмечается День пропавших без вести людей. Основала пpaздник Джо Энн Лoуитцеp, дочь которой пропала без вести в 2010 году. Этот день призван пoвыcить ocведoмленнocть общества o пpoпaвших без вести людях и привлечь внимание к пpoблeмaм и нуждам их семей, а также рассказать о последовательности действий в случае пропажи человека, о необходимости обращения в волонтерские отряды, чтобы повысить шансы на их возвращение.Профессиональный праздникГосударственных и профессиональных праздников на эту дату не выпадает. В этот день можно отметить праздник, посвященный соблюдению общепринятых норм речи – Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой. Стоит поработать над собой, своим лексиконом и самоконтролем, а также принять меры воспитательного характера к близким.Церковный праздник3 февраля Русская православная церковь чтит память:Народный праздникПо народному календарю 3 февраля отмечается Максимов день. В этот день традиционно пекут пироги с сытными начинками, делятся ими не только с родными, но и с обездоленными. А еще стараются примириться с теми, с кем давно в ссоре. По поверьям, в Максимов день следовало обязательно сделать доброе дело, чтобы весь год удача не покидала. Девушки в этот день просили высшие силы уберечь от одиночества, а знахари читали приворотные заговоры. Нельзя сегодня делиться солью, считается, что вместе с ней из дома можно отдать счастье и благополучие. Запрещено ссориться и ругаться, а также отказывать в помощи нуждающимся.Какой сегодня праздник в миреМеждународный день нежности– один из самых приятных праздников в году. Принято в этот день делиться нежностью с близкими, проявлять мягкость и деликатность к окружающим. Праздник каждый отмечает по-своему и формат проявления нежности у каждого свой.Памятные даты в историиХроника важных событий, произошедших в мире 3 февраля в разные годы:1565 – московский князь Иван Грозный учредил опричнину.1826 – Александр Грибоедов арестован по подозрению в причастности к восстанию декабристов.1830 – Российская империя, Великобритания и Франция подписали Лондонский протокол, признав таким образом независимость Греции от Османской империи.1910 – завершилась "Юбилейная" экспедиция Арсеньева (1908—1910) — третья и самая масштабная из так называемых Сихотэ-Алиньских экспедиций В. К. Арсеньева.1920 – в РСФСР образовано Государственное хранилище ценностей (Гохран).1925 – из Большого театра СССР впервые транслировалась радиопостановка оперы "Князь Игорь" Бородина А. П. С этого дня началась регулярная трансляция спектаклей из театров Москвы.1994 – состоялся первый полёт российского космонавта Сергея Крикалёва на американском шаттле "Дискавери", в рамках космического полёта STS-60.Подписан Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Российской Федерацией и Грузией.2010 – Сергей Фурсенко возглавил Российский футбольный союз.2014 – первый случай стрельбы в школах в России (стрельба в московской школе № 263).2021 – Россия и США продлили договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) сроком действия до 5 февраля 2026 года.Кто из известных людей родился 3 февраляВ этот день родились:1702 – Михаэль Адельбульнер, немецкий математик, физик и астроном.1809 – Феликс Мендельсон, немецкий композитор, пианист, дирижёр, педагог.1854 – Сергей Корсаков, русский психиатр, создатель московской школы психиатрии.1859 – Хуго Юнкерс, немецкий инженер, изобретатель, авиаконструктор, основатель компании Junkers & Co.1872 – Иван Фомин, русский советский архитектор, педагог, историк архитектуры.1884 – Василий Агапкин, русский военный дирижёр и композитор, автор марша "Прощание славянки".1906 – Валентина Токарская, советская актриса театра и кино, звезда Московского мюзик-холла и Театра сатиры, народная артистка РФ.1934 – Александр Петров, основатель школы математического моделирования экономических систем, академик РАН.1939 – Майкл Чимино, американский кинорежиссёр, сценарист и продюсер, лауреат "Оскара", "Золотого глобуса".1940 – Тимоти Питер Уайзмен, британский историк-антиковед, профессор Эксетерского университета (1977—2001).1941 – Эдуард Володарский, советский и российский киносценарист, драматург и прозаик.1944 – Александр Бородянский, советский и российский сценарист, кинорежиссёр и педагог.1965 – Мора Тирни, американская актриса кино и сериалов, лауреат "Золотого глобуса".1974 – Евгения Игумнова, российская актриса театра, кино, телевидения и озвучивания.1982 – Вера Брежнева, украинская певица, актриса, телеведущая, экс-солистка группы "ВИА Гра".1983 – Михал Шлезингр, чешский биатлонист.1988 – Тимофей Лапшин, южнокорейский биатлонист, до 2017 года выступал за Россию.1994 – Малайка Михамбо, немецкая прыгунья в длину, олимпийская чемпионка (2020), чемпионка мира и Европы.ИмениныИменины 3 февраля отмечают: Агния, Анна, Евгений, Иван, Илья, Максим, Ян.

https://ria.ru/20250203/fevral-1911585840.html

https://ria.ru/20250203/tserkovnyy-1914410309.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

общество, россия, российская империя, иван грозный, александр грибоедов, сергей крикалев, русская православная церковь, праздники, религиозные праздники