США приостановили введение пошлин на мексиканские товары
США приостановили на месяц введение пошлин на мексиканские товары
© AP Photo / Eric GayГрузовые автомобили на границе Мексики и США
© AP Photo / Eric Gay
Грузовые автомобили на границе Мексики и США. Архивное фото
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МЕХИКО, 3 фев — РИА Новости. США приостановили на месяц введение пошлин на мексиканские товары, сообщила президент североамериканской страны Клаудия Шейнбаум в соцсети X по итогам разговора с главой Белого дома Дональдом Трампом.
"Провели хороший разговор с президентом Трампом — с большим уважением к нашим отношениям и суверенитету, мы пришли к серии соглашений. <...> Пошлины приостанавливаются на месяц начиная с сегодня", — написала она.
Эту информацию подтвердил президент США, отметив, что в течение установленного срока состоятся переговоры, в которых примут участие лично он, а также госсекретарь Марко Рубио, глава Минфина Скотт Бессент, министр торговли Говард Латник и высокопоставленные представители Мексики.
Кроме того, по словам американского лидера, в ходе состоявшегося разговора его коллега согласилась немедленно направить десять тысяч мексиканских солдат на границу между государствами.
"Эти военнослужащие будут специально назначены для пресечения потока фентанила и нелегальных мигрантов в нашу страну", — указал глава Белого дома.
Трамп подписал указы о введении с 4 февраля импортных пошлин в размере 25 процентов на все товары из Мексики и Канады, во втором случае исключение составляют энергоресурсы, на них ставка составит десять процентов. США также вводят десятипроцентные пошлины на китайскую продукцию дополнительно к тем, что уже действуют.
Как отметил советник Белого дома по экономике Кевин Хэссет, эти меры направлены на борьбу с наркотрафиком, а не на развязывание торговой войны. Он указал, что поток наркотиков, в частности фентанила, поступает в США через границы с Канадой и Мексикой и только за прошлый год из-за него погибли около 100 тысяч американцев.