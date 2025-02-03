https://ria.ru/20250203/poshliny-1997169423.html

США приостановили введение пошлин на мексиканские товары

США приостановили введение пошлин на мексиканские товары - РИА Новости, 03.02.2025

США приостановили введение пошлин на мексиканские товары

США приостановили на месяц введение пошлин на мексиканские товары, сообщила президент североамериканской страны Клаудия Шейнбаум в соцсети X по итогам разговора РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T18:40:00+03:00

2025-02-03T18:40:00+03:00

2025-02-03T20:24:00+03:00

мексика

сша

экономика

дональд трамп

клаудия шейнбаум

канада

введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады

марко рубио

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/03/1997173307_0:216:3071:1943_1920x0_80_0_0_0e1857ed594702afbe27845d7e075b8d.jpg

МЕХИКО, 3 фев — РИА Новости. США приостановили на месяц введение пошлин на мексиканские товары, сообщила президент североамериканской страны Клаудия Шейнбаум в соцсети X по итогам разговора с главой Белого дома Дональдом Трампом."Провели хороший разговор с президентом Трампом — с большим уважением к нашим отношениям и суверенитету, мы пришли к серии соглашений. <...> Пошлины приостанавливаются на месяц начиная с сегодня", — написала она.Эту информацию подтвердил президент США, отметив, что в течение установленного срока состоятся переговоры, в которых примут участие лично он, а также госсекретарь Марко Рубио, глава Минфина Скотт Бессент, министр торговли Говард Латник и высокопоставленные представители Мексики.Кроме того, по словам американского лидера, в ходе состоявшегося разговора его коллега согласилась немедленно направить десять тысяч мексиканских солдат на границу между государствами."Эти военнослужащие будут специально назначены для пресечения потока фентанила и нелегальных мигрантов в нашу страну", — указал глава Белого дома.Трамп подписал указы о введении с 4 февраля импортных пошлин в размере 25 процентов на все товары из Мексики и Канады, во втором случае исключение составляют энергоресурсы, на них ставка составит десять процентов. США также вводят десятипроцентные пошлины на китайскую продукцию дополнительно к тем, что уже действуют.Как отметил советник Белого дома по экономике Кевин Хэссет, эти меры направлены на борьбу с наркотрафиком, а не на развязывание торговой войны. Он указал, что поток наркотиков, в частности фентанила, поступает в США через границы с Канадой и Мексикой и только за прошлый год из-за него погибли около 100 тысяч американцев.

https://ria.ru/20250203/wsj-1997167842.html

https://ria.ru/20250203/poshliny-1997133310.html

https://ria.ru/20250203/peskov-1997023473.html

мексика

сша

канада

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

мексика, сша, экономика, дональд трамп, клаудия шейнбаум, канада, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, марко рубио