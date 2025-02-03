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США приостановили введение пошлин на мексиканские товары - РИА Новости, 03.02.2025
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18:40 03.02.2025 (обновлено: 20:24 03.02.2025)
https://ria.ru/20250203/poshliny-1997169423.html
США приостановили введение пошлин на мексиканские товары
США приостановили введение пошлин на мексиканские товары - РИА Новости, 03.02.2025
США приостановили введение пошлин на мексиканские товары
США приостановили на месяц введение пошлин на мексиканские товары, сообщила президент североамериканской страны Клаудия Шейнбаум в соцсети X по итогам разговора РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T18:40:00+03:00
2025-02-03T20:24:00+03:00
мексика
сша
экономика
дональд трамп
клаудия шейнбаум
канада
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
марко рубио
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МЕХИКО, 3 фев — РИА Новости. США приостановили на месяц введение пошлин на мексиканские товары, сообщила президент североамериканской страны Клаудия Шейнбаум в соцсети X по итогам разговора с главой Белого дома Дональдом Трампом."Провели хороший разговор с президентом Трампом — с большим уважением к нашим отношениям и суверенитету, мы пришли к серии соглашений. &lt;...&gt; Пошлины приостанавливаются на месяц начиная с сегодня", — написала она.Эту информацию подтвердил президент США, отметив, что в течение установленного срока состоятся переговоры, в которых примут участие лично он, а также госсекретарь Марко Рубио, глава Минфина Скотт Бессент, министр торговли Говард Латник и высокопоставленные представители Мексики.Кроме того, по словам американского лидера, в ходе состоявшегося разговора его коллега согласилась немедленно направить десять тысяч мексиканских солдат на границу между государствами."Эти военнослужащие будут специально назначены для пресечения потока фентанила и нелегальных мигрантов в нашу страну", — указал глава Белого дома.Трамп подписал указы о введении с 4 февраля импортных пошлин в размере 25 процентов на все товары из Мексики и Канады, во втором случае исключение составляют энергоресурсы, на них ставка составит десять процентов. США также вводят десятипроцентные пошлины на китайскую продукцию дополнительно к тем, что уже действуют.Как отметил советник Белого дома по экономике Кевин Хэссет, эти меры направлены на борьбу с наркотрафиком, а не на развязывание торговой войны. Он указал, что поток наркотиков, в частности фентанила, поступает в США через границы с Канадой и Мексикой и только за прошлый год из-за него погибли около 100 тысяч американцев.
https://ria.ru/20250203/wsj-1997167842.html
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мексика, сша, экономика, дональд трамп, клаудия шейнбаум, канада, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, марко рубио
Мексика, США, Экономика, Дональд Трамп, Клаудия Шейнбаум, Канада, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады, Марко Рубио
США приостановили введение пошлин на мексиканские товары

США приостановили на месяц введение пошлин на мексиканские товары

© AP Photo / Eric GayГрузовые автомобили на границе Мексики и США
Грузовые автомобили на границе Мексики и США - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© AP Photo / Eric Gay
Грузовые автомобили на границе Мексики и США. Архивное фото
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МЕХИКО, 3 фев — РИА Новости. США приостановили на месяц введение пошлин на мексиканские товары, сообщила президент североамериканской страны Клаудия Шейнбаум в соцсети X по итогам разговора с главой Белого дома Дональдом Трампом.
"Провели хороший разговор с президентом Трампом — с большим уважением к нашим отношениям и суверенитету, мы пришли к серии соглашений. <...> Пошлины приостанавливаются на месяц начиная с сегодня", — написала она.
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
WSJ назвала введение Трампом пошлин глупейшей торговой войной в истории
Вчера, 18:29
Эту информацию подтвердил президент США, отметив, что в течение установленного срока состоятся переговоры, в которых примут участие лично он, а также госсекретарь Марко Рубио, глава Минфина Скотт Бессент, министр торговли Говард Латник и высокопоставленные представители Мексики.
Кроме того, по словам американского лидера, в ходе состоявшегося разговора его коллега согласилась немедленно направить десять тысяч мексиканских солдат на границу между государствами.
"Эти военнослужащие будут специально назначены для пресечения потока фентанила и нелегальных мигрантов в нашу страну", — указал глава Белого дома.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
Белый дом объяснил введение пошлин против Канады и Мексики
Вчера, 16:35
Трамп подписал указы о введении с 4 февраля импортных пошлин в размере 25 процентов на все товары из Мексики и Канады, во втором случае исключение составляют энергоресурсы, на них ставка составит десять процентов. США также вводят десятипроцентные пошлины на китайскую продукцию дополнительно к тем, что уже действуют.
Как отметил советник Белого дома по экономике Кевин Хэссет, эти меры направлены на борьбу с наркотрафиком, а не на развязывание торговой войны. Он указал, что поток наркотиков, в частности фентанила, поступает в США через границы с Канадой и Мексикой и только за прошлый год из-за него погибли около 100 тысяч американцев.
Москва - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
В Кремле прокомментировали введение пошлин США против Канады, Мексики и КНР
Вчера, 12:34
 
МексикаСШАЭкономикаДональд ТрампКлаудия ШейнбаумКанадаВведение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и КанадыМарко Рубио
 
 
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