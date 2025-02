https://ria.ru/20250203/poshliny-1997033404.html

СМИ: новые пошлины Трампа могут привести к резкому удорожанию товаров

СМИ: новые пошлины Трампа могут привести к резкому удорожанию товаров

СМИ: новые пошлины Трампа могут привести к резкому удорожанию товаров

Новые пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом на товары из Канады, Мексики и Китая, могут привести к резкому удорожанию широкого спектра товаров,... РИА Новости, 03.02.2025

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Новые пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом на товары из Канады, Мексики и Китая, могут привести к резкому удорожанию широкого спектра товаров, включая продовольствие, автомобили, электронику и топливо, сообщает газета New York Times. Трамп подписал указы о введении с 4 февраля ряда импортных пошлин. В размере 25% они вводятся против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов, на них ставка составит 10%. На товары из Мексики размер пошлин составит также 25%. На товары из Китая вводятся пошлины в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют. "Тарифы Трампа на три крупнейших торговых партнера США означают, что для американских семей повышение цен будет ощущаться практически повсюду — в продуктовых магазинах, автосалонах, магазинах электроники и на заправках", — пишет издание. Как отмечает газета, первыми рост цен ощутят покупатели свежих овощей и фруктов, большая часть которых импортируется из Мексики. В зоне риска — авокадо, томаты, клубника. Также могут подорожать мясо, зерновые культуры и кленовый сироп, значительная часть которого производится в Канаде. The New York Times указывает, что автомобили также окажутся под ударом, так как крупные американские производители, включая General Motors, зависят от поставок деталей и сборочных узлов из Канады и Мексики. По данным газеты, в прошлом году почти 40% автомобилей GM, произведенных в Северной Америке, было собрано за пределами США. Дополнительные пошлины на канадские энергоносители могут привести к росту цен на бензин, особенно в регионах, зависимых от импорта нефти, сообщает издание. Также подорожает потребительская электроника, включая смартфоны, компьютеры и игровые приставки, значительная часть которых импортируется из Китая.

