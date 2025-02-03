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Вице-канцлер ФРГ заявил о готовности ЕС ввести ответные пошлины против США - РИА Новости, 03.02.2025
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00:50 03.02.2025 (обновлено: 00:59 03.02.2025)
https://ria.ru/20250203/poshliny-1996938044.html
Вице-канцлер ФРГ заявил о готовности ЕС ввести ответные пошлины против США
Вице-канцлер ФРГ заявил о готовности ЕС ввести ответные пошлины против США - РИА Новости, 03.02.2025
Вице-канцлер ФРГ заявил о готовности ЕС ввести ответные пошлины против США
Вице-канцлер ФРГ и министр экономики страны от партии "Зелёные" Роберт Хабек заявил, что европейские страны готовы ввести пошлины против США, если американский... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T00:50:00+03:00
2025-02-03T00:59:00+03:00
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Вице-канцлер ФРГ и министр экономики страны от партии "Зелёные" Роберт Хабек заявил, что европейские страны готовы ввести пошлины против США, если американский президент Дональд Трамп обложит пошлинами товары из ЕС.&quot;Как европейцы, мы готовы к ответным пошлинам. Американцы должны знать - это очень плохая альтернатива... Мы разъясним это американцам: вам тоже есть что терять. Но если это не сработает, мы не можем позволить, чтобы нами помыкали&quot;, — сказал Хабек на публичном мероприятии, организованном немецкой газетой Kölner Stadt-Anzeiger.По его словам, немецкая экономика является самой уязвимой в Европе. Трамп ранее заявил, что введет импортные пошлины против товаров из Евросоюза, поскольку Брюссель "ужасно" относится к Вашингтону. Накануне президент США уже подписал указ о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. В ЕС опасаются, что Трамп вернется к протекционистской политике и вновь повысит пошлины на продукцию из Евросоюза. Ранее глава Европарламента Роберта Метсола заявила польскому агентству РАР, что ЕС должен продолжать торговые переговоры с США после избрания Трампа, но быть готовым к ответным мерам в случае повышения пошлин на товары.Трамп во время первого срока на посту президента США ввел новые пошлины на сталь и алюминий. В конце 2022 года, уже при бывшем президенте США Джо Байдене, между Америкой и ее европейскими партнерами стала назревать очередная торговая война после того, как Соединенные Штаты приняли закон о противодействии инфляции, который в Европе назвали нечестной конкуренцией. В ответ Евросоюз обложил пошлинами американские товары.
https://ria.ru/20250202/poshliny--1996916621.html
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сша, европа, канада, роберт хабек, дональд трамп, роберта метсола, евросоюз, европарламент, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
США, Европа, Канада, Роберт Хабек, Дональд Трамп, Роберта Метсола, Евросоюз, Европарламент, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
Вице-канцлер ФРГ заявил о готовности ЕС ввести ответные пошлины против США

Вице-канцлер Хабек: Европа готова ввести ответные пошлины против США

© AP Photo / Kay Nietfeld/PoolРоберт Хабек
Роберт Хабек - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© AP Photo / Kay Nietfeld/Pool
Роберт Хабек. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Вице-канцлер ФРГ и министр экономики страны от партии "Зелёные" Роберт Хабек заявил, что европейские страны готовы ввести пошлины против США, если американский президент Дональд Трамп обложит пошлинами товары из ЕС.
«

"Как европейцы, мы готовы к ответным пошлинам. Американцы должны знать - это очень плохая альтернатива... Мы разъясним это американцам: вам тоже есть что терять. Но если это не сработает, мы не можем позволить, чтобы нами помыкали", — сказал Хабек на публичном мероприятии, организованном немецкой газетой Kölner Stadt-Anzeiger.

Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
В ЕС нет информации о новых пошлинах США против европейских товаров
Вчера, 19:33
По его словам, немецкая экономика является самой уязвимой в Европе.
Трамп ранее заявил, что введет импортные пошлины против товаров из Евросоюза, поскольку Брюссель "ужасно" относится к Вашингтону. Накануне президент США уже подписал указ о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая.
В ЕС опасаются, что Трамп вернется к протекционистской политике и вновь повысит пошлины на продукцию из Евросоюза. Ранее глава Европарламента Роберта Метсола заявила польскому агентству РАР, что ЕС должен продолжать торговые переговоры с США после избрания Трампа, но быть готовым к ответным мерам в случае повышения пошлин на товары.
Трамп во время первого срока на посту президента США ввел новые пошлины на сталь и алюминий. В конце 2022 года, уже при бывшем президенте США Джо Байдене, между Америкой и ее европейскими партнерами стала назревать очередная торговая война после того, как Соединенные Штаты приняли закон о противодействии инфляции, который в Европе назвали нечестной конкуренцией. В ответ Евросоюз обложил пошлинами американские товары.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
WP: Европа уменьшит сотрудничество с Трампом против КНР при введении пошлин
Вчера, 17:45
 
СШАЕвропаКанадаРоберт ХабекДональд ТрампРоберта МетсолаЕвросоюзЕвропарламентВведение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
 
 
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