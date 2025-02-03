https://ria.ru/20250203/popkov-1997010549.html

"Ангарский маньяк" не смог объяснить, зачем сжег тело одной из жертв

"Ангарский маньяк" не смог объяснить, зачем сжег тело одной из жертв - РИА Новости, 03.02.2025

"Ангарский маньяк" не смог объяснить, зачем сжег тело одной из жертв

"Ангарский маньяк" Михаил Попков не смог объяснить, зачем сжег тело одной из задушенных жертв, говорится в материалах по делу, которые есть в распоряжении РИА... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T12:03:00+03:00

2025-02-03T12:03:00+03:00

2025-02-03T12:05:00+03:00

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

иркутская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149085/74/1490857422_1:0:1046:588_1920x0_80_0_0_f382cecf9656ab663b330af99b53c769.jpg

МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. "Ангарский маньяк" Михаил Попков не смог объяснить, зачем сжег тело одной из задушенных жертв, говорится в материалах по делу, которые есть в распоряжении РИА Новости. Бывший милиционер Михаил Попков осужден на пожизненный срок. По первому уголовному делу он был признан виновным в убийстве 22 местных жительниц и причинении тяжких телесных повреждений еще двум женщинам. После вынесения приговора Попков сообщил, что убил еще 59 человек. В январе 2023 года СК сообщил, что Попков написал новые явки с повинной, где указал, что в период с 1997 по 2003 год совершил убийство еще трех женщин. Одной из последних выявленных жертв Попков осенью 1997 года предложил подвезти на своей машине. Он вывез девушку на окраину города, сначала избил, а затем задушил. "После этого он облил труп бензином, зачем он захотел сжечь труп, объяснить не смог. Он поджег труп на том же месте, где убил, и сразу же уехал с места происшествия, забрав с собой канистру", - говорится в материалах суда.

https://ria.ru/20250203/davnost-1996941317.html

иркутская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, следственный комитет россии (ск рф), иркутская область