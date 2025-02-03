https://ria.ru/20250203/podmoskove-1997177272.html

Более 400 объектов систем водоснабжения и водоотведения модернизируют в МО

Более 400 объектов систем водоснабжения и водоотведения модернизируют в МО - РИА Новости, 03.02.2025

Более 400 объектов систем водоснабжения и водоотведения модернизируют в МО

Свыше 400 объектов систем водоснабжения и водоотведения, а также тысячу километров сетей модернизируют в Подмосковье за четыре года, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T19:33:00+03:00

2025-02-03T19:33:00+03:00

2025-02-03T19:33:00+03:00

новости подмосковья

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солнечногорск

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Свыше 400 объектов систем водоснабжения и водоотведения, а также тысячу километров сетей модернизируют в Подмосковье за четыре года, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области. Так, модернизируют водозаборные узлы, насосные станции, вводно-распределительные устройства, очистные сооружения и трубы. Данную тему губернатор региона Андрей Воробьев обсудил с руководящим составом регионального правительства и главами округов. Также на встрече обсуждалась работа объектов, которые были модернизированы ранее в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". С 2025 года это новый нацпроект "Инфраструктура для жизни". "В реализации программы водоснабжения нужно плотное взаимодействие с муниципалитетами, чтобы все работы были завершены в срок. Сегодня обсудим работу, которую будем реализовывать в рамках президентского нацпроекта. Нам важно организовать штаб, четко понимать объем задач на 2025 год. Ну и, конечно, каждому, кто отвечает и на местах, и в региональном правительстве необходимо сопровождать все этапы этой программы", – сказал Воробьев, его слова приводит пресс-служба. Он добавил, что также идут масштабные работы по модернизации очистных сооружений. Большая часть из них – по федеральной программе. Водоканализационная система Подмосковья включает 5 тысяч объектов водоснабжения, 2,5 тысячи объектов водоотведения и 32 тысячи километров сетей. Их обслуживают порядка 450 ресурсоснабжающих организаций. С 2014 года модернизировано свыше 450 объектов водоснабжения. До конца 2028 года запланировано обновить свыше 300 объектов. Также за 11 предыдущих лет было модернизировано 30 крупных инженерных сооружений водоотведения, в числе которых – очистные в Подольске и Щелкове. Продолжается реконструкция объектов в Дубне, Коломне, Солнечногорске, Лыткарине, Сергиевом Посаде. Всего за четыре года обновят порядка 100 таких сооружений. С 2014 года отремонтированы сети водоснабжения и водоотведения в Балашихе, Лосино-Петровском округе, Люберцах, Одинцовском округе. Идут работы в Воскресенске, Солнечногорске, Орехово-Зуевском округе. К 2029 году запланировано реконструировать тысячи километров сетей. Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский подчеркнул, что в регионе сформирована четырехлетняя госпрограмма. Также утверждено 92 инвестиционные программы. Создан региональный штаб, куда включены такие ведомства как МинЖКХ, Минчистоты, Минэнерго, Минимущества. Выработан единый подход в работе по дальнейшей модернизации объектов и ремонту сетей.

https://ria.ru/20250203/yarmarki-1997164619.html

https://ria.ru/20250203/oms-1997145701.html

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московская область (подмосковье), солнечногорск, подольск, андрей воробьев, министерство энергетики рф (минэнерго россии)