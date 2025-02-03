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Более 400 объектов систем водоснабжения и водоотведения модернизируют в МО - РИА Новости, 03.02.2025
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Новости Подмосковья
 
19:33 03.02.2025
https://ria.ru/20250203/podmoskove-1997177272.html
Более 400 объектов систем водоснабжения и водоотведения модернизируют в МО
Более 400 объектов систем водоснабжения и водоотведения модернизируют в МО - РИА Новости, 03.02.2025
Более 400 объектов систем водоснабжения и водоотведения модернизируют в МО
Свыше 400 объектов систем водоснабжения и водоотведения, а также тысячу километров сетей модернизируют в Подмосковье за четыре года, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T19:33:00+03:00
2025-02-03T19:33:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
солнечногорск
подольск
андрей воробьев
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Свыше 400 объектов систем водоснабжения и водоотведения, а также тысячу километров сетей модернизируют в Подмосковье за четыре года, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области. Так, модернизируют водозаборные узлы, насосные станции, вводно-распределительные устройства, очистные сооружения и трубы. Данную тему губернатор региона Андрей Воробьев обсудил с руководящим составом регионального правительства и главами округов. Также на встрече обсуждалась работа объектов, которые были модернизированы ранее в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". С 2025 года это новый нацпроект "Инфраструктура для жизни". "В реализации программы водоснабжения нужно плотное взаимодействие с муниципалитетами, чтобы все работы были завершены в срок. Сегодня обсудим работу, которую будем реализовывать в рамках президентского нацпроекта. Нам важно организовать штаб, четко понимать объем задач на 2025 год. Ну и, конечно, каждому, кто отвечает и на местах, и в региональном правительстве необходимо сопровождать все этапы этой программы", – сказал Воробьев, его слова приводит пресс-служба. Он добавил, что также идут масштабные работы по модернизации очистных сооружений. Большая часть из них – по федеральной программе. Водоканализационная система Подмосковья включает 5 тысяч объектов водоснабжения, 2,5 тысячи объектов водоотведения и 32 тысячи километров сетей. Их обслуживают порядка 450 ресурсоснабжающих организаций. С 2014 года модернизировано свыше 450 объектов водоснабжения. До конца 2028 года запланировано обновить свыше 300 объектов. Также за 11 предыдущих лет было модернизировано 30 крупных инженерных сооружений водоотведения, в числе которых – очистные в Подольске и Щелкове. Продолжается реконструкция объектов в Дубне, Коломне, Солнечногорске, Лыткарине, Сергиевом Посаде. Всего за четыре года обновят порядка 100 таких сооружений. С 2014 года отремонтированы сети водоснабжения и водоотведения в Балашихе, Лосино-Петровском округе, Люберцах, Одинцовском округе. Идут работы в Воскресенске, Солнечногорске, Орехово-Зуевском округе. К 2029 году запланировано реконструировать тысячи километров сетей. Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский подчеркнул, что в регионе сформирована четырехлетняя госпрограмма. Также утверждено 92 инвестиционные программы. Создан региональный штаб, куда включены такие ведомства как МинЖКХ, Минчистоты, Минэнерго, Минимущества. Выработан единый подход в работе по дальнейшей модернизации объектов и ремонту сетей.
https://ria.ru/20250203/yarmarki-1997164619.html
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московская область (подмосковье), солнечногорск, подольск, андрей воробьев, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Солнечногорск, Подольск, Андрей Воробьев, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
Более 400 объектов систем водоснабжения и водоотведения модернизируют в МО

В Подмосковье модернизируют более 400 объектов водоснабжения и водоотведения

© Фото : Правительство Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© Фото : Правительство Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Свыше 400 объектов систем водоснабжения и водоотведения, а также тысячу километров сетей модернизируют в Подмосковье за четыре года, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Так, модернизируют водозаборные узлы, насосные станции, вводно-распределительные устройства, очистные сооружения и трубы.
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Данную тему губернатор региона Андрей Воробьев обсудил с руководящим составом регионального правительства и главами округов. Также на встрече обсуждалась работа объектов, которые были модернизированы ранее в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". С 2025 года это новый нацпроект "Инфраструктура для жизни".
"В реализации программы водоснабжения нужно плотное взаимодействие с муниципалитетами, чтобы все работы были завершены в срок. Сегодня обсудим работу, которую будем реализовывать в рамках президентского нацпроекта. Нам важно организовать штаб, четко понимать объем задач на 2025 год. Ну и, конечно, каждому, кто отвечает и на местах, и в региональном правительстве необходимо сопровождать все этапы этой программы", – сказал Воробьев, его слова приводит пресс-служба.
Он добавил, что также идут масштабные работы по модернизации очистных сооружений. Большая часть из них – по федеральной программе.
Водоканализационная система Подмосковья включает 5 тысяч объектов водоснабжения, 2,5 тысячи объектов водоотведения и 32 тысячи километров сетей. Их обслуживают порядка 450 ресурсоснабжающих организаций. С 2014 года модернизировано свыше 450 объектов водоснабжения. До конца 2028 года запланировано обновить свыше 300 объектов.
Также за 11 предыдущих лет было модернизировано 30 крупных инженерных сооружений водоотведения, в числе которых – очистные в Подольске и Щелкове. Продолжается реконструкция объектов в Дубне, Коломне, Солнечногорске, Лыткарине, Сергиевом Посаде. Всего за четыре года обновят порядка 100 таких сооружений. С 2014 года отремонтированы сети водоснабжения и водоотведения в Балашихе, Лосино-Петровском округе, Люберцах, Одинцовском округе. Идут работы в Воскресенске, Солнечногорске, Орехово-Зуевском округе. К 2029 году запланировано реконструировать тысячи километров сетей.
Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский подчеркнул, что в регионе сформирована четырехлетняя госпрограмма. Также утверждено 92 инвестиционные программы. Создан региональный штаб, куда включены такие ведомства как МинЖКХ, Минчистоты, Минэнерго, Минимущества. Выработан единый подход в работе по дальнейшей модернизации объектов и ремонту сетей.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)СолнечногорскПодольскАндрей ВоробьевМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)
 
 
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